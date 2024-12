Die Kriegstreiber des „Deep State“ geraten ins Chaos, während sich der designierte Präsident Trump und Putin für den Frieden zusammenschließen!

Redacted deckt die Skandale der Biden-Regierung, präventive Begnadigungen korrupter Eliten und die unerbittliche Kriegspropaganda der Medien auf.

Die Wahrheitsbombe, die das Establishment Ihnen vorenthalten will

Der Tiefe Staat ist im Panikmodus und versucht verzweifelt, seinen Würgegriff an der Macht aufrechtzuerhalten, während der designierte Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin einen diplomatischen Durchbruch andeuten, der die Kriegsmaschinerie zerstören könnte.

In ihrer neuesten, explosiven Folge deckt Redacted , die knallharte Antikriegssendung, die hässlichen Wahrheiten hinter den Mainstream-Erzählungen auf und deckt die korrupte Schattenseite des Establishments auf.

Von Friedensgesprächen in Hinterzimmern bis hin zu präventiven Begnadigungen für die Eliten – diese Folge nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, zu zeigen, wie weit das System geht, um seine Agenda zu schützen.

Es ist Zeit, realistisch zu werden . Die Kriegstreiber haben Angst, weil Trump zurückkommt, und dieses Mal spielt er nach seinen eigenen Regeln. Redacted enthüllt ihre Verzweiflung, ihre Lügen und ihre endlose Blutgier.

Dies ist nicht nur eine weitere Nachricht; es ist ein Schlachtruf. Wenn Ihnen Wahrheit, Gerechtigkeit und das Überleben dieser Nation am Herzen liegen, müssen Sie sich das anhören. (US-Militär untersucht, ob ein Atomkrieg gegen Russland Milliarden Menschen verhungern lassen würde (Video))

Trump und Putin: Das Friedensbündnis, das das Establishment in Angst und Schrecken versetzt

Lassen Sie uns kein Blatt vor den Mund nehmen. Donald Trump und Wladimir Putin stehen kurz davor, das zu erreichen, was die Biden-Regierung systematisch sabotiert hat: Frieden.

Das ist richtig – während Biden Milliarden von Dollar in das endlose schwarze Loch der Kriegsanstrengungen der Ukraine schiebt, führt Trump angeblich inoffizielle Gespräche mit Putin, um diesem Wahnsinn ein Ende zu setzen.

Sie haben das nicht auf CNN gehört? Natürlich nicht. Das Letzte, was die Regierung

Was die Streaming-Medien und ihre Deep-State-Oberherren wollen, ist Frieden.

Die Kriegsmaschinerie lebt von Zerstörung, Chaos und Angst. Rüstungsunternehmen scheffeln Milliarden, während der Durchschnittsamerikaner kaum Lebensmittel kaufen kann. Medien wie CNN und die Washington Post bejubeln den Krieg, weil sie an den Betrügereien beteiligt sind.

Sie wollen, dass Sie Angst haben, abgelenkt sind und gehorchen. Aber Trump? Er dreht das Drehbuch um. Wenn diese Gespräche erfolgreich sind, ist das Spiel für den militärisch-industriellen Komplex vorbei.

Deshalb wendet das Establishment jeden möglichen schmutzigen Trick an, um ihn aus der Bahn zu werfen.

Präventive Begnadigungen: Die Eliten schützen ihre eigenen Leute

Sie glauben, das System sei gerecht? Dann sollten Sie nochmal nachdenken. Berichten zufolge erwägt die Biden-Regierung präventive Begnadigungen für einige der korruptesten und gefährlichsten Persönlichkeiten der modernen Politik: Adam Schiff , Anthony Fauci und Liz Cheney .

Das ist keine Gerechtigkeit. Es ist eine Versicherungspolice für die Elite , die sicherstellt, dass sie ihre Herrschaft der Lügen und Manipulationen fortsetzen kann, ohne jemals mit den Konsequenzen konfrontiert zu werden.

Adam Schiff : Schiff, der Drahtzieher der Russland-Falschmeldung, hat jahrelang haltlose Anschuldigungen gegen Trump erhoben. Eine Begnadigung für ihn wäre ein Schlag ins Gesicht jedes Amerikaners, dem die Wahrheit wichtig ist.

Anthony Fauci : Faucis pandemiebedingte Meinungsverschiedenheiten waren nicht nur Inkompetenz – sie waren vorsätzlich. Seine engen Verbindungen zur Pharmaindustrie und seine wechselnden Narrative haben Millionen verwirrt und misstrauisch gemacht. Jetzt wollen sie ihn schützen? Unerhört.

Liz Cheney : Der Liebling des Establishments verbrachte ihre Zeit damit, die Fakten über den 6. Januar so zu verdrehen, dass sie zu ihren eigenen Ansichten passten. Sie hat ihre Partei, ihre Wähler und die Wahrheit verraten.

Redacted nennt dies zu Recht als das, was es ist: eine groteske Machtdemonstration, die die eigene Macht schützt. Das amerikanische Volk verdient Verantwortung, nicht Immunität für die Elite.

Die Mainstream-Medien: Propagandisten für den Krieg

Die Mainstream-Medien sind nicht nur mitschuldig an der Kriegstreiberei – sie sind die lautstärksten Cheerleader des tiefen Staates. Redacted zerreißt Medien wie die New York Times und deckt auf, wie sie mitschuldig daran sind, uns in endlose Kriege zu ziehen.

Erinnern Sie sich an ihre Lügen über Massenvernichtungswaffen im Irak? Die erfundenen Berichte über Syrien? Sie lügen seit Jahrzehnten und sie hören jetzt nicht damit auf.

Die Medien berichten nicht über die Nachrichten, sondern erzeugen Zustimmung zum Krieg. Redacted macht es klar: Diese Medien scheren sich nicht um Wahrheit oder Frieden. Sie kümmern sich um Profit und darum, ihren mächtigen Gönnern zu gefallen.

Jede abgeworfene Bombe, jedes verlorene Leben ist nur eine weitere Schlagzeile, die man auftischen kann. Und sie besitzen die Frechheit, sich Journalisten zu nennen? Das soll mich mal beruhigen.

Trump: Selenskij will einen Waffenstillstand und Frieden

Nach seinem Treffen mit Wladimir Selenskij in Paris hat der designierte US-Präsident Donald Trump mitgeteilt, was der ukrainische Machthaber anstrebe. Dieser wolle angeblich einen Waffenstillstand und Frieden, sagte Trump einer US-Zeitung.

Der designierte US-Präsident Donald Trump erklärte der Zeitung New York Post, dass Wladimir Selenskij einen Waffenstillstand und Frieden wolle. Nach einem Treffen mit dem ukrainischen Machthaber in Paris erklärte er, Selenskij wolle Frieden schließen.

Das sei „etwas Neues“. Trump wörtlich:

„Er will einen Waffenstillstand.“

„Wir haben noch nicht über die Einzelheiten gesprochen. Er denkt, es ist an der Zeit.“

Zuvor hatte Trump mitgeteilt, dass Wladimir Selenskij und die Ukraine „gerne einen Deal machen würden“ und einen sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen gefordert.

