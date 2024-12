Plötzlich sind überall Drohnen – jetzt auch über Deutschland. Läuft im Hintergrund bereits die Alien-Invasion?

Teile die Wahrheit!

Diese Aufnahmen rätselhafter Drohnen entstanden in Bedminster, New Jersey, unweit von Donald Trumps Golfplatz

Was ist da los? Plötzlich tauchen überall Drohnen auf. Erst über dem US Bundesstaat New Jersey. Dann über England. Jetzt auch über Deutschland, wie das Nachrichtenmagazin Spiegel in seiner Online-Ausgabe berichtet.

Es ist aber noch gar nicht sicher, ob es überhaupt Drohnen sind. Schließlich hat die Objekte bisher niemand näher zu Gesicht bekommen. Wird da vielleicht gerade die lang angekündigte Alien-Invasion gestartet? Von Frank Schwede

Die Behörden von New Jersey behaupten, nicht zu wissen, woher die Objekte kommen, was sie sind. geschweige welche Absichten hinter ihrem plötzlichen Auftauchen stecken.

Das mag stimmen. Aber man mag es nicht glauben. Mithilfe moderner Technologie ist es zumindest möglich, eine ungefähre Vorstellung von den Objekte zu bekommen, um sagen zu können, um was für Drohnen es sich genau handelt, wenn es denn überhaupt welche sind.

Es gibt Zeugenaussagen, laut denen die Objekte zu atemberaubenden Flugmanövern fähig sind, was nach Einschätzung von Beobachtern mit herkömmlicher, bekannter Antriebstechnologie nicht möglich wäre.

Einige Objekte scheinen nach Aussage von Augenzeugen kugelförmig zu sein, die sich auf eine Art und Weise bewegen, die für menschliche Technologie ungewöhnlich ist.

Diese Aussage hat in den Netzmedien vielfach zu der Überlegung geführt, dass es sich möglicherweise um außerirdische Technologie handeln könnte. Natürlich kann man das nicht ausschließen, doch ist der Gedanke vor dem Hintergrund der Frage, warum Außerirdische sich über Wochen in einem Gebiet aufhalten und die Bevölkerung zum Narren halten, vielleicht doch zu weit hergeholt. (Kündigen mysteriöse Klopfgeräusche auf der ISS Alien-Invasion an?)

Interessant wäre vor allem die Frage zu klären, warum die Objekte vornehmlich in der Dunkelheit auftreten. Das Flugverhalten der Objekte, die oft sogar in Schwärmen auftreten, sei sehr koordiniert, sagte die Abgeordnete der Republikaner Dawn Fantasia in einem Briefing mit dem Heimatschutzministerium.

Die Behauptung anderer Politiker und Experten, dass die Objekte keinerlei Bedrohung darstellten, hält die Republikanerin für irreführend.

Die Objekte haben eine geschätzte Größe von rund zwei Metern und werden auch in den benachbarten Bundesstaaten New York, Pennsylvania und Connecticut gesichtet.

Der nationale Sicherheitskommunikationsberater des Weißen Hauses, John Kirby, erklärte vergangene Woche, dass derzeit keine Beweise vorlägen, dass die Objekte eine Gefahr für die nationale oder die öffentliche Sicherheit darstellten, oder dass es einen Zusammenhang zum Ausland gebe.

Das Weiße Haus erklärte am Montag weiter, dass die über dem Nordosten der USA gesichteten Drohnen „legal und rechtmäßig“ operierten.

Diese Aussage erfolgt vor dem Hintergrund wachsender öffentlicher Besorgnis und Forderungen nach Transparenz, die durch den Ruf des designierten Präsidenten Donald Trump nach Antworten auf ein, wie er es nannte, „beunruhigendes Mysterium“ genährt werden.

Sogar Bald-US-Präsident Donald Trump (78) ist beunruhigt: „Irgendetwas Seltsames geht hier vor“, meint er. Der Republikaner strich sogar eine geplante Reise zu seinem Golfclub in Bedminster im heimgesuchten New Jersey.

Trump: „Ich glaube, ich werde das Wochenende nicht in Bedminster verbringen. Ich habe beschlossen, meine Reise abzusagen.“

Er forderte die noch amtierende Regierung von Joe Biden (82) zu mehr Transparenz auf. „Die Regierung weiß, was vor sich geht. Unser Militär weiß, von wo aus sie gestartet sind“, sagte Trump ohne zu erläutern, wie er darauf kommt.

John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, versuchte, die Situation herunterzuspielen . Er schrieb die Sichtungen „kommerziellen, Hobby- oder Strafverfolgungsdrohnen zu, die alle legal und rechtmäßig operieren“. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass es sich in einigen Berichten möglicherweise um falsch identifizierte Flugzeuge oder sogar Sterne gehandelt haben könnte.