Teile die Wahrheit!

Digitale Währungen können nicht verboten werden, sie werden sich unabhängig vom Zustand des US-Dollars weiterentwickeln, meint Präsident Wladimir Putin.

Für Russland ist eine Währung, die nicht verboten werden kann, besonders interessant, da es keine andere Wahl gibt, als sich mit neuen Finanztechnologien zu beschäftigen.

Der russische Präsident Wladimir Putin ist der Auffassung, dass sich Bitcoin und andere digitale Währungen unabhängig vom Zustand des US-Dollars weiter entwickeln werden. Ihm zufolge ist die Entwicklung solcher neuen Technologien ein unvermeidlicher Prozess.

„Wer kann zum Beispiel Bitcoin verbieten? Niemand. Und wer kann die Verwendung anderer elektronischer Zahlungsmittel verbieten? Keiner! Denn das sind neue Technologien.

Egal, was mit dem US-Dollar passiert, diese Instrumente werden sich auf die eine oder andere Weise entwickeln. Denn jeder wird danach streben, die Kosten zu senken und die Zuverlässigkeit zu erhöhen“, sagte Putin auf dem WTB-Forum „Russia Calling!“.

„Russland baut allmählich einen gesetzlichen Rahmen auf, der das Mining, die Investitionen, die Besteuerung und den Handel mit Kryptowährungen aus der Grauzone holen soll. Dies ist ein Erfordernis der Zeit – unter den Bedingungen des Sanktionsdrucks werden grenzüberschreitende Abrechnungen in Kryptowährungen immer attraktiver“, sagt Nikolai Wawilow, ein Spezialist in der Abteilung für strategische Forschung des Unternehmens TR. (Bitcoin-FOMO ist erst am Anfang: Krypto-Hype, da geht noch mehr)

So trat in Russland am 1. November das Gesetz über die Legalisierung des Minings in Kraft. Am 29. November unterzeichnete Wladimir Putin ein Gesetz, das digitale Währungen als Eigentum anerkennt.

Nun unterliegen Einkünfte aus Transaktionen mit Kryptowährungen bis zu einer Höhe von 2,4 Millionen Rubel pro Jahr der persönlichen Einkommenssteuer in Höhe von 13 Prozent, darüber hinaus – in Höhe von 15 Prozent.

Seit September können einige Teilnehmer an russischen Außenhandelsaktivitäten in einem Versuchsmodus und unter der Aufsicht der russischen Zentralbank grenzüberschreitende Abrechnungen in Kryptowährung durchführen, so Wawilow, aber es gebe noch keine Informationen über die praktische Umsetzung solcher Abrechnungen.

„Die Exporteure bestätigen ihre Erfahrungen mit der Verwendung von Kryptowährungen bei grenzüberschreitenden Transaktionen. Außerdem schlägt Russland vor, eine Plattform für Abrechnungen in Kryptowährungen unter der Kontrolle der Zentralbank zu schaffen“, merkt Maria Giritsch an, Expertin am Russland-OECD-Zentrum des Instituts für angewandte Wirtschaftsforschung der russischen Präsidentenakademie.

Andererseits entwickelt Russland einen digitalen Rubel, der auf neuen Technologien basiert. Er soll nicht nur im internationalen Zahlungsverkehr, sondern bereits ab dem 1. Juli 2025 auch im föderalen Haushaltssystem verwendet werden. Russland arbeitet weiter an der Schaffung einer Infrastruktur, die solche Transaktionen für die Wirtschaft bequemer machen und die Kosten senken soll.

300x250

„Unter anderem ist geplant, eine experimentelle rechtliche Regelung einzuführen, damit die Banken die Möglichkeiten der Fernidentifizierung von Kunden feinabstimmen können, ohne dabei Risiken in Bezug auf die Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung zu schaffen“, verkündete Putin auf dem Forum.

Russland hat keine andere Möglichkeit, als ein so modernes Finanzinstrument wie die Kryptowährung zu unterstützen, denn dieses Abrechnungssystem ist anonym und fällt nicht unter die Sanktionen der USA, der EU oder anderer Länder. Derzeit sind finanzielle Beschränkungen für Auslandsgeschäfte eines der dringendsten Probleme Russlands.

„Der Prozess der Einbettung von Bitcoins in die globale Finanzwelt ist bereits in Gang gesetzt worden.

300x250 boxone

In vielen arabischen und asiatischen Ländern sind Kryptowährungen ein gleichwertiges Zahlungsmittel neben Bargeld und bargeldlosen Zahlungsmitteln, und dieser Prozess wird sich nach der Amtseinführung von Donald Trump wahrscheinlich noch beschleunigen.

Trump verspricht, die USA zum Weltzentrum der Kryptowährungen zu transformieren, und er ist sogar bereit, Bitcoins zu einem Teil der US-Devisenreserven zu machen und sie dem US-Dollar, Wertpapieren, Schulden und Edelmetallen gleichzustellen.