Pluto im Wassermann November 2024 bis 2043: Extrem seltene und alles verändernde Verbindung!

Alte Programme und veraltete Strukturen werden jetzt abgebaut, um Platz für einen großartigen kollektiven Neustart und eine Umstrukturierung zu schaffen.

Wahrheiten werden enthüllt und wir gewinnen unsere Kraft zurück. Das Leben, wie wir es kennen, verändert sich radikal. Ein großer Wendepunkt in der Gesellschaft wird erreicht.

Unsere Erde wird zurückgesetzt und neu kalibriert. Innerhalb dieser Phase werden die Zellen und Systeme unserer Gesellschaft völlig unkenntlich sein. Ketten der letzten Jahrhunderte werden aufgelöst. Die Matrix (das Scheinsystem) wird in seinem Kern zerfallen.

Hallo ihr Lieben, nachdem nun meinerseits eine lange Zeit lang keine Artikel mehr erschienen sind, folgt nun am heutigen Tag ein Artikel, der von der Botschaft her jedoch um so wichtiger ist, denn vor einer Woche ist etwas überaus Bedeutsames passiert.

So hat Pluto, sprich der Planet der tiefgreifenden Veränderung, des Endes und der Neugeburt, am 19. November seinen endgültigen Wechsel in das Sternzeichen Wassermann vollzogen.

Diese Konstellation markiert dabei den Beginn eines vollkommen neuen Zeitalters, das sowohl für uns als Individuen als auch für die Menschheit als Ganzes von enormer Bedeutung sein wird. (Prophezeiungen für Europa: NEUZEIT – Chronik der Zukunft)

Pluto verweilt in diesem Zusammenhang auch für außergewöhnlich lange Zeiträume in einem Sternzeichen (ungefähr 20 Jahre) und markiert mit jedem Sternzeichen Wechsel immer einen neuen Zyklus, der die Menschheit in eine neue Ebene hineinführt. Doch insbesondere im Wassermann entfaltet Pluto Qualitäten, die aufsprengender nicht sein können (Energie des Erwachens).

Der Herrscher über Tod und Wiedergeburt

Bevor ich auf diese komplett befreiende und generell wichtigste Konstellation eingehe, möchte ich euch jedoch nochmal aufzeigen, wie stark Pluto generell wirkt. Wie bereits erwähnt, steht Pluto diesbezüglich auch wie kein anderer Planet für Transformation. Seine Energie ist dabei immer unaufhaltsam, kompromisslos und unausweichlich.

Wenn Pluto ein Thema aufgreift, dann geschieht das mit gewaltiger Intensität. Alles, was nicht mehr dienlich ist, wird komplett aufgewirbelt, um Platz für etwas Neues, etwas Authentisches zu schaffen.

Pluto zeigt uns daher die Schattenseiten unserer Existenz auf und zwingt uns, sie anzuerkennen, um schließlich durch sie hindurchzugehen und in ein neues Bewusstsein hineinzuwachsen. Pluto wird deswegen auch gerne mit Zerstörung in Verbindung gebracht, genau so jedoch auch mit Erneuerung.

Es geht darum, dass wir in unsere tiefste Wahrheit hineingeführt werden und das auf unaufhaltsame Art und Weise. Die Energien von Pluto setzen sich daher jedes mal durch und dessen Manifestation ist nicht zu stoppen.

Sein Wechsel aus dem Sternzeichen Steinbock, der für starre Systeme und Hierarchien steht, hinein in den freiheitsliebenden Wassermann ist deswegen nicht weniger als der Beginn einer Revolution – auf globaler und persönlicher Ebene.

Der Wassermann: Freiheit, Innovation und das Erwachen der Menschheit

So steht der Wassermann auch für die Manifestation von Freiheit, Unabhängigkeit und Grenzenlosigkeit. Im Zeichen Wassermann möchte man sich komplett ungebunden fühlen und sämtliche Ketten sprengen, durch die wir uns gefangen, blockiert und folglich unfrei fühlen. Auf der anderen Seite steht der Wassermann auch für Gemeinschaft, Brüderlichkeit und die Zukunft.

Insbesondere in Bezug auf Technologie möchten im Wassermann wegweisende und völlig neuartige Systeme geschaffen werden. Durch den Wechsel von Pluto in den Wassermann werden daher genau diese Themen nun maximal beleuchtet. Global betrachtet bedeutet dies, dass die Menschheit sich mit gewaltiger Geschwindigkeit zunehmend von Unterdrückung und Kontrolle lösen wird.