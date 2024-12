Die globalistischen Soziopathen haben sich nicht ergeben, sie haben lediglich die Seiten gewechselt (Videos)

Leben wir weiterhin frei und weigern wir uns, uns an den unzähligen Plänen zu beteiligen, unser Leben durch trügerische, techno-invasive Anwendungen zu kontrollieren.

Ich glaube, wir stehen an der Schwelle zu einer technokratischen Machtübernahme, die im Jahr 2025 noch drakonischere Maßnahmen mit sich bringen und uns schließlich direkt in den globalen Überwachungsstaat führen wird.

Aufgrund der Wahl Trumps werden viele ihre Wachsamkeit aufgeben und glauben, dass Trump alle Probleme Amerikas und der Welt lösen wird: Krieg, Kriminalität, schwächelnde Volkswirtschaften, Energieversorgung und den Einwanderungsalbtraum.

Das wäre ein Fehler. Die Köpfe hinter den Politikern haben sich Donald Trump und den Konservativen nicht ergeben. Sie haben einfach die Seiten gewechselt. Sie haben dieselbe Agenda.

Sie werden sie nur ein bisschen anders umsetzen, indem sie Leute von „rechts“ statt von „links“ einsetzen, um dieselbe Agenda einer stärkeren menschlichen Kontrolle durchzusetzen.

Jetzt ist es an der Zeit, sich diesen Maßnahmen zu widersetzen.

Alles, was für den digitalen Neustart als Waffe eingesetzt werden kann, muss entschieden und schnell zurückgewiesen werden.

Dazu gehören digitale Währungen und digitale Ausweise, die wahrscheinlich unter dem Deckmantel von „Wählerausweisen“ durch die Hintertür eingeschlichen werden, aber auch Elektroautos, intelligente Häuser, intelligente Haushaltsgeräte, intelligente Städte usw.

Das alles ist eine einzige Operation zur Datenerfassung. Bezahlen Sie nach Möglichkeit mit Bargeld, denn sie wollen es durch digitale, programmierbare Token ersetzen, die auf der Grundlage eines Sozialkredit-Scores, der Ihre Übereinstimmung mit der menschenfeindlichen globalistischen Agenda misst, ein- und ausgeschaltet werden können.

Wenn Sie Fleisch mögen, essen Sie echtes Fleisch. Essen Sie echte Eier und echte Butter, nicht die hochverarbeiteten Imitationen dieser von Gott gegebenen Vollwertnahrungsmittel.

Wenn Sie Milch mögen, trinken Sie echte Milch. Gott sei Dank für all die echten Lebensmittel, die uns noch zur Verfügung stehen.

Kommen Sie keiner der Forderungen globalistischer, elitärer Freaks nach, die Ihr Verhalten ändern wollen. Widerlinge wie John Kerry. Leider können wir die wahnsinnigen Tiraden wie die von Kerry im Video unten nicht einfach als die verrückten Grübeleien eines Verrückten abtun.

Wir können diese Freaks nicht abtun oder ignorieren, weil sie einen so großen Teil unserer Wirtschaft, unserer Kultur, unseres Bildungs- und Gesundheitssystems und sogar unseres Militärs kontrollieren. Wir haben gesehen, wie rund 98 Prozent der Ärzte diesen soziopathischen Killern während Covid sofort gehorchten, unbewiesene medizinische Maßnahmen verschrieben und sie propagierten, als wären sie lebensrettend, während sie in Wirklichkeit lebensbedrohlich und lebenszerstörend waren.

Der Westen ist voller Multimillionäre und Milliardäre, genau wie der korrupte John Kerry. (John Kerry fordert Entvölkerung von Milliarden Menschen zur Bekämpfung des Klimawandels (Video))

Die NATO ist der militärische Arm dieser globalistischen Kontrollfreaks und nichts würden sie derzeit lieber tun, als 2025 den dritten Weltkrieg auszulösen.

Dieser große Krieg wird Phase zwei der großen Ausmerzung sein, die sich seit Jahren vorbereitet. Ich glaube, 2025 ist das Jahr, in dem sie die kinetische Phase des Dritten Weltkriegs einleiten möchten (die Phase des Informationskriegs läuft bereits seit Jahrzehnten und hat sich 2020 intensiviert).

Phase eins umfasste eine im Labor erzeugte Pandemie und mRNA-Injektionen, unterstützt durch psychologische Kriegsführung gegen die Massen, und Phase zwei ist ein globaler kinetischer Krieg.

Phase drei wird Hungersnot und Verhungern sein. Wenn alles vorbei ist, werden wir wissen, warum der Deagle-Bericht von 2014 eine um fast 70 Prozent geringere US-Bevölkerung prognostizierte. Ich stimme Deagles Zeitplan nicht unbedingt zu, nämlich Ende 2025, aber diese prognostizierten Benchmarks werden wahrscheinlich bis 2030 erreicht.

In diesem Sinne sollten wir uns anschauen, wie der wütende Klima-Gauner John Kerry uns ermahnt, uns zu „benehmen“, was so viel heißen soll wie, dass wir einer Senkung unseres ohnehin schon zerfallenden Lebensstandards der Mittelschicht zustimmen sollen, während er und seine Milliardärskumpels in ihren Privatjets durch die Gegend flitzen und feinste Filets essen.

John Kerry: „Wir stehen kurz davor, einen Klimanotstand ausrufen zu müssen, und das ist tatsächlich der Fall. Und wir müssen die Leute dazu bringen, sich zu benehmen!“ ANSEHEN: pic.twitter.com/Rg6mMUch6y – Steve Guest (@SteveGuest) , 26. November 2024

In diesem Geist satanischen Hasses auf das menschliche Leben hat das CDC gerade seinen Impfplan für Kinder bis 2025 herausgegeben. Er sieht fünf „Routineimpfungen“ während der Schwangerschaft vor, mehr als 70 „Routineimpfungen“ für Kinder von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr und weitere 130 Impfungen für Erwachsene bis zum 79. Lebensjahr.

Ich schätze, sie denken, wenn Sie 79 Jahre alt werden, sind Sie so stark, dass sie Sie nicht töten können. Warum also noch mehr ihrer kostbaren giftigen Seren an Sie verschwenden?

Beachten Sie, wo Kerry im obigen Video sprach: Harvard.

Alles, was aus diesen verdorbenen Institutionen und ihren globalistischen Marionetten-Sprachrohren kommt, ist darauf ausgerichtet, unseren Tod zu beschleunigen, angefangen bei Kindern im Mutterleib bis hin zu Alten und Gebrechlichen. Und es funktioniert.

Die Lebenserwartung des durchschnittlichen amerikanischen Bürgers befindet sich seit einem Jahrzehnt im freien Fall. Fast niemand will darüber reden. Noch weniger wollen der Sache ehrlich nachgehen.

Seit 2021 melden Länder auf der ganzen Welt viel höhere Übersterblichkeitsraten. Diese Sterberaten hätten mit der Freigabe des „Wunderimpfstoffs“ sinken sollen, aber sie sind in den meisten Industrieländern um 20 bis 40 Prozent gestiegen, und je stärker die Länder die Impfungen vorantrieben, desto höher war ihre Übersterblichkeit. Steve Kirsch, Gründer der Vaccine Research Safety Foundation , hat dazu Nachforschungen angestellt.

Es ist keine Verschwörung. Es ist eine Tatsache. Die Torwächter des Establishments haben keine logische oder beweisbare Antwort darauf, warum dies geschieht, und sie weigern sich, den Elefanten im Raum anzusprechen.

