Satanischer Tempel in Russland wegen Blasphemie verboten, während Selenskyj sich auf sein goldenes Exil in London vorbereitet (Video)

In „Confessions of an Illuminati“, Band 9: Sieben Schritte zu den Geheimnissen der neuen Weltunordnung, von Transhumanismus und Unsterblichkeit bis zu Gnostischem Jesus, UFOs und Insektenhexerei , schrieb ich: „Am 5. März 2022 twitterte die Kirche Luzifers: ‚Unsere Kirche steht natürlich an der Seite der #Ukraine. Putins Tage sind gezählt.“ Von Leo Zagami

Kurz darauf fügte ich hinzu: „Es scheint, dass Satan es vorzieht, die Ukraine zu unterstützen, weshalb sich zu Beginn des offenen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine eine andere satanische Organisation genötigt sah, die Ukraine offen in einem Tweet zu unterstützen. Diesmal war es die bekanntere und öffentlich aktivere Führung des Satanischen Tempels (abgekürzt TST), die ein heuchlerisches ‚Wir stehen für Frieden‘ über der ukrainischen Nationalflagge postete.“

In Band 9 gehe ich auch ausführlich darauf ein, wie der Satanische Tempel von den Linken als „Stimme der Vernunft und des Humanismus in den USA“ angesehen wird, und auf die vielen anderen Gründe, warum ähnliche satanische Organisationen ebenfalls auf der Seite der Ukraine stehen.

Jetzt haben die Moskauer Behörden sie endlich eingeholt und den Satanischen Tempel in der Russischen Föderation als „unerwünschte Organisation“ eingestuft.

Sie behaupten, dass er Gewalt rechtfertigt und extremistische und terroristische Organisationen unterstützt. Bald könnten sie auch gegen andere ähnliche Organisationen vorgehen, die in Russland aktiv sind, wie etwa den Ordo Templi Orientis. (Russland hat eine Interkontinentalrakete auf Dnipro, den Geburtsort von Madame Blavatsky, abgefeuert, um den Illuminaten-Satanisten im Westen eine Warnung zu senden!)

RT berichtete: „Nach russischem Recht kann jede ausländische oder internationale Organisation, die eine Bedrohung für die Sicherheit und das politische System des Landes darstellt, als unerwünscht eingestuft werden.

Dieser Status verbietet solchen Organisationen im Wesentlichen die Tätigkeit in Russland; ihre Bankkonten werden eingefroren und lokale Niederlassungen geschlossen. Wer gegen das Gesetz verstößt, muss mit Geldstrafen oder unter bestimmten Umständen sogar mit Gefängnisstrafen rechnen.“

Zahlreiche Non-Profit-Organisationen wurden bereits gezwungen, Russland zu verlassen, darunter die Scientology-Kirche und die Zeugen Jehovas. Der Satanische Tempel wurde 2012 in den USA von Absolventen der Harvard-Universität gegründet und ist eine Organisation, die ich in meinen Büchern oft erwähne und die derzeit 23 Niederlassungen in den USA, Kanada, Australien, Deutschland, Finnland und mehreren anderen Ländern hat.

Wie ich in meinem neuesten Buch „ Confessions of an Illuminati Volume 11: The Past, Present, and Future of Mind Control from Sun Tzu to MK-ULTRA and Beyond“ erkläre, ist die Zahl 23 eine Lieblingszahl der Illuminaten und der Anhänger Aleister Crowleys.

Diese eher politisch orientierten Satanisten und Aktivisten des Satanischen Tempels haben weltweit über 10 Millionen Mitglieder, was sie zu einer sehr attraktiven Gruppe von Marionetten und Söldnern für Soros und Co. macht.

RT erklärt außerdem, dass die russischen Behörden nach sorgfältiger Analyse behaupten, dass die fragliche Organisation „okkulte Ideologien fördert [und] satanische Bilder verwendet, um traditionelle spirituell-ethische Werte zu diskreditieren“.

Sie geben an, dass der Satanische Tempel „angeblich von der US-Regierung unterstützt wird“. Die russische Generalstaatsanwaltschaft erklärte in einer Erklärung am Mittwoch, dass der „sogenannte Satanische Tempel 2012 in den USA registriert“ wurde und dass diese Organisation „Gewalt rechtfertigt und aktiv Mitglieder extremistischer und terroristischer Bewegungen unterstützt“.

Darüber hinaus soll die Gruppe den russischen Militäreinsatz gegen die Ukraine ablehnen und Spendenaktionen zur Unterstützung der Kiewer Streitkräfte organisiert haben.

Der Website der Gruppe zufolge glaubt sie nicht an die Existenz Satans oder des Übernatürlichen im Allgemeinen, sondern betrachtet die Titelfigur als „Symbol des ewigen Rebellen im Widerstand gegen willkürliche Autorität, der selbst angesichts unüberwindlicher Hindernisse für immer seine persönliche Souveränität verteidigt.“

Die Organisation mit Sitz in Salem im US-Bundesstaat Massachusetts steht eigenen Angaben zufolge für wissenschaftlich orientierte, rationale Forschung und kritisches Denken und wendet sich gegen archaische „auf Traditionen beruhende Aberglauben“ sowie „alle tyrannischen Zumutungen“.

Die Organisation, die sich von Anton LaVeys Church of Satan unterscheidet, betreibt Lobbyarbeit für eine Reihe von Anliegen, darunter das Abtreibungsrecht und die körperliche Autonomie.