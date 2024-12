Kenias Oberster Gerichtshof hat letzte Woche die diplomatische Immunität aufgehoben, die die kenianische Regierung der Bill & Melinda Gates Foundation im Oktober gewährt hatte. Das Urteil vom 25. November, das durch eine Klage gegen die Regierung ausgelöst wurde, wird am 5. Februar 2025 überprüft.

Die Bill & Melinda Gates Foundation genießt in Kenia keine diplomatische Immunität und Privilegien mehr, zumindest vorerst nicht. Kenias Oberstes Gericht setzte die Immunität aus, nachdem die Law Society of Kenya Klage gegen die Regierung eingereicht hatte.

Im Oktober erkannte die kenianische Regierung die Gates-Stiftung und ihre Mitarbeiter auf der Grundlage des Privileges and Immunities Act als gemeinnützige Stiftung mit Sonderrechten in Kenia an . Der neue Status befreite die Stiftung und ihre Mitarbeiter in Kenia von Klagen wegen Handlungen, die sie in Kenia im Rahmen ihrer offiziellen Pflichten verrichteten.

Das Urteil von Richterin Bahati Mwamuye vom 25. November setzt die Immunität jedoch mindestens bis zum 5. Februar 2025 außer Kraft. Dann wird ein Gericht „den Fortschritt prüfen und einen Termin für die mündliche Stellungnahme zu der Petition festlegen“.

Das Urteil verpflichtet außerdem alle Angeklagten, darunter den kenianischen Außenminister und die staatliche Rechtsanwaltskammer, „ alle Unterlagen im Zusammenhang mit den der Gates-Stiftung gewährten Privilegien, darunter Einzelheiten der Kooperationsvereinbarung, zu sammeln, aufzubewahren und zusammenzustellen“ . Bei Nichteinhaltung drohen ihnen rechtliche Konsequenzen .

Die Gates-Stiftung und die kenianische Regierung haben bis zum 10. Dezember Zeit zu antworten, berichtete Eastleigh Voice .

Die diplomatischen Privilegien erlaubten der Gates-Stiftung, „innerhalb des Landes Verträge abzuschließen, rechtliche Schritte einzuleiten und Immobiliengeschäfte zu tätigen“ und gewährten der Stiftung „ Steuerbefreiungen und Immunität vor rechtlichen Schritten im Zusammenhang mit ihren offiziellen Pflichten“, was bei vielen Kenianern „für Verwunderung sorgte“, berichtete Kenyans.co.ke. (Virologe der Gates-Stiftung gibt zu, dass die globale Elite Viren entwickelt, um Trumps Präsidentschaft zu schwächen (Video))

In ihrer Klageschrift erklärte die Law Society of Kenya , dass die Immunität „ das öffentliche Interesse und die Verfassungsgrundsätze untergräbt “, und argumentierte, dass die Entscheidung der Regierung für null und nichtig erklärt werden müsse .

Gates „hält Regierungen als Geisel“

Dr. David Bell , Arzt für öffentliche Gesundheit und leitender Wissenschaftler am Brownstone Institute, sagte, die Aussetzung durch das Oberste Gericht „zeigt, dass das kenianische System so funktioniert, wie es sollte.“

„Aus der Sicht des durchschnittlichen kenianischen Bürgers sollte die Gewährung von Immunität für eine große Gruppe von Ausländern, die für eine private Stiftung arbeiten … und finanzielle Interessen an den Medikamenten haben, die sie einnehmen sollen, wirklich besorgniserregend sein“, sagte Bell.

Shabnam Palesa Mohamed, Exekutivdirektorin von Children’s Health Defense Africa und Gründerin der Gesundheitsorganisation Transformative Health Justice , sagte, Gates „operiere aus einer Position immensen finanziellen Reichtums und damit politischen Einflusses. Indem er Mechanismen wie Zuckerbrot (Finanzierung) und Peitsche (Streichung von Finanzmitteln) anwendet, hält er Regierungen erpressbar.“

Mohamed nannte die Entscheidung der kenianischen Regierung, der Gates-Stiftung Immunität anzubieten, „entsetzlich“ und sagte, sie zeige, dass „unsere Regierungen gefangen genommen wurden “.

Sie fügte hinzu:

„Die negativen Folgen dieser schockierenden Entscheidung sind weitreichend. Dazu gehören die Aushöhlung der Rechenschaftspflicht, Ungleichbehandlung vor dem Gesetz, eine Schädigung der nationalen Souveränität und die Verhöhnung öffentlicher Transparenz und Beteiligung.“

Tim Hinchliffe , Herausgeber von The Sociable , sagte, er glaube, dass Gates‘ Bemühungen, in Ländern wie Kenia diplomatische Immunität zu erlangen, einem Profitmotiv dienen.

„Wohin Gates auch geht, füllt er unter dem Deckmantel der Philanthropie seine Taschen voll, während er sich entspannt zurücklehnt und die Rendite seiner Investitionen einheimst, egal, was dabei herauskommt“, sagte Hinchliffe.

„Wenn man so viel Reichtum und Macht hat – wenn man eine Organisation hat, die mehr zum jährlichen Budget der WHO [Weltgesundheitsorganisation] beiträgt als die meisten Nationalstaaten – dann kann man sich alles erkaufen, was man will, einschließlich diplomatischer Immunität“, sagte Hinchliffe. „Aber diese Immunität kann nicht ewig währen.“

Andere Experten sind der Ansicht, Gates‘ Bemühen um diplomatische Immunität sei ein Versuch, sich vor rechtlichen Konsequenzen für seine Handlungen und die der Gates-Stiftung zu schützen.

Dr. Meryl Nass , Gründerin von Door to Freedom , erklärte gegenüber The Defender: „Man sollte davon ausgehen, dass kein Unternehmen eine derartige Immunität anstreben würde, wenn es nicht befürchtet, dass ihm rechtliche Konsequenzen drohen.“

Nass fügte hinzu:

„Gates wurde zahlreicher Verbrechen angeklagt, unter anderem wegen monopolistischer Geschäftspraktiken und weil er in Indien eine klinische Studie mit Mädchen durchgeführt hatte, die mit dem Tod von Kindern und fehlender Einwilligung nach erfolgter Aufklärung in Verbindung gebracht wurde. Ihm wurde sicherlich falsche Werbung für landwirtschaftliche Produkte in Indien und Afrika vorgeworfen .“

Francis Boyle, JD, Ph.D. , Professor für Völkerrecht an der University of Illinois, sagte: „Es ist ziemlich bizarr, dass sie Gates überhaupt Privilegien und Immunitäten nach nationalem Recht gewährten. Offensichtlich war dies ein Versuch von Gates, sich und seine Komplizen vor Strafverfolgung und zivilrechtlicher Haftung in Kenia zu schützen.“

Gates sieht sich derzeit in den Niederlanden mit einer Klage von sieben Opfern von Impfschäden gegen COVID-19 konfrontiert und sieht sich in mindestens einem weiteren Land, Indien , mit Gerichtsverfahren wegen Schadensersatzes im Zusammenhang mit den Impfstoffen konfrontiert.

Immunität gegen Gates in Kenia schafft „gefährlichen Präzedenzfall“

Die Gates-Stiftung hatte die Entscheidung der kenianischen Regierung, ihr diplomatische Immunität zu gewähren, zuvor verteidigt und erklärt, dass die Stiftung „gemäß den üblichen Vereinbarungen arbeite, die Kenia mit anderen Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen trifft“.

Auch Kenias Ministerpräsident Musalia Mudavadi verteidigte die Entscheidung. Er bezeichnete sie als gängige diplomatische Praxis und verwies auf die wachsende Präsenz der Stiftung in Kenia – zu der auch die Eröffnung eines subregionalen Büros in Kenias Hauptstadt Nairobi Anfang des Monats gehört.

„Das Büro wird die Arbeit der Stiftung in den Bereichen Gesundheitswesen, Landwirtschaft und IKT [Informations- und Kommunikationstechnologie] in Kenia ausweiten und verbessern“, berichtete Tuko .

Capital FM zufolge hat die Entscheidung, die diplomatische Immunität auszuweiten, jedoch eine breite Debatte über die Verantwortlichkeit ausgelöst. Kritiker argumentieren, dass die Privilegien die Stiftung vor rechtlicher Kontrolle schützen und damit einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen .

Mohamed sagte gegenüber The Defender, dass die Immunität von Gates in Kenia diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auf andere afrikanische Länder ausübt, ähnliche rechtliche Ausnahmen zu gewähren. Sie sagte:

„Angesichts des Einflusses von Gates und der Reichweite seiner philanthropischen Initiativen auf dem gesamten Kontinent könnten sich die Nachbarländer gezwungen fühlen, Kenias Beispiel zu folgen, um Gates‘ Investitionen und Programme, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Landwirtschaft, anzuziehen oder zu behalten. Dies könnte zu einem Dominoeffekt führen, bei dem sich weitere afrikanische Länder verpflichtet fühlen, Immunität zu gewähren.

„Dies wird die Autonomie afrikanischer Länder in Bezug auf ihre Rechtssysteme untergraben und eine Reihe ausländischer Akteure schaffen, die außerhalb der Zuständigkeit der lokalen Gesetze agieren. Dies schwächt die Regierungsführung und schafft einen Präzedenzfall, bei dem Ausnahmen auf der Grundlage von Reichtum oder Einfluss gewährt werden, anstatt auf der Grundlage von Verdienst oder Bedarf. Dies stellt eine Gefahr für die Rechtssouveränität und eine gerechte Regierungsführung auf dem gesamten Kontinent dar.“

