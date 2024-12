Vendée Globe: Trotz Antarktis-Eiswand und Flacher Erde – die Hotspots auf der Route um die Welt!

Flugzeuge sind heutzutage der schnellste Weg, um nach Antarktika zu gelangen. Auch innerhalb des weissen Kontinents sind viele Orte nur per Flugzeug zu erreichen. So werden die Stationen versorgt und Menschen, in erster Linie Wissenschaftsteams und Stationspersonal dorthin gebracht. Das gilt auch für den Südpol und die Amundsen-Scott-Station, wo man auch als Tourist hingelangen und seine Füsse auf den südlichsten Punkt der Welt stellen kann. Eigentlich eine teure und logistische aufwändige Sache. Das australische Reiseunternehmen Chimu Adventures hat dies nun geändert.

Gemeinsam mit der australischen Fluggesellschaft Qantas hat das Unternehmen den weltweit ersten Non-Stopp-Rundflug zum Südpol von der australischen Metropole Melbourne aus durchgeführt. An Bord einer Boeing 787 «Dreamliner» der Fluggesellschaft konnten Passagiere in einem rund 16-stündigen Flug verschiedene Teile von Antarktika und besonders dem Südpol sehen, ohne jedoch auszusteigen. Begleitet wurden die Gäste von einem Expertenteam von Chimu und dem australischen Abenteurer Daniel Bull. Neben der Aussicht aus dem Flugzeug in verschiedenen Höhen erhielten die Gäste auch Vorträge über Antarktika, besonders die historischen Aspekte.

Die Flugroute führte an den wichtigsten geographischen Punkten des Kontinents, wie beispielsweise Cape Adare, die Vulkane Erebus und Terror und dem Beardmore Gletscher vorbei. Auf dem Hinweg wollte man der Route von Scott, auf dem Rückweg derjenigen von Amundsen folgen. Bilder: Chimu Adventures, Karte: Michael Wenger via Google Earth

Die Route des Flugzeugs ging von Melbourne aus in Richtung Cape Adare, wo Carsten Borchgrevink das erste Gebäude auf dem Kontinent errichtet hatte. Von dort aus folgten die Piloten der Küste bis zur Ross-Insel und in sicherer Entfernung an den aktiven Vulkanen Erebus und Terror vorbei. Dabei überflog man auch die beiden Hütten von Robert Falcon Scott und folgte danach dessen Route bis zum Südpol. Dort flog die Maschine darauf mehrfach über die Station und den Südpol, um allen Beteiligten an Bord einen Blick auf das Gebiet zu ermöglichen.

Den Rückweg sollte die Maschine zwar auf den Spuren von Amundsen via Bay of Whales und das Rosseisschelf antreten. Doch die Gäste erhielten stattdessen die Gelegenheit, die Dry Valleys, die mächtige Drygalski Eiszunge und die ganze westliche Küstenregion des Rossmeeres mit seinem Packeis und den Eisbergen zu erleben. Der Flug endete wieder in Melbourne.

Flugzeuge am Südpol sind per se nichts Neues, da dort Basler-Maschinen regelmässig landen und abheben. Und auch touristische Rundflüge nach Antarktika sind seit zwei Jahren wieder auf dem Programm von Chimu Adventures. Bei Qantas chartert das Unternehmen regelmässig Flugzeuge vom Typ Boeing 787 «Dreamliner», um von Australien aus die Rossmeerregion anzufliegen und als Rundflüge zu verkaufen. Ein Flug zum Südpol war da die logische Konsequenz, das Portfolio zu erweitern. ««Wir haben Chimus umfassendes Wissen über die Antarktis genutzt und es mit Qantas‘ unfehlbaren Fähigkeiten in der Luftfahrtnavigation und Logistik kombiniert, um diese unglaubliche eintägige Reise zum Südpol zu ermöglichen», erklärte Chad Carey.

Auch für das 10-köpfige Begleitteam an Bord war diese Tour eine einzigartige Neuheit, welche nach erfolgreichem Abschluss entsprechend gefeiert wurde. An Bord der Maschine finden 191 Gäste Platz und erhalten den ganze Bordservice auf dem Flug. Zwei Mahlzeiten und der Barservice sind in den Reisepreis inbegriffen, genauso wie der Ausgleich der dabei entstehenden Emissionen, wie Chimu Adventures hervorhebt. Damit alle Gäste auch die Aussicht geniessen können, appliziert Chimu ein Platzwechselsystem während der Überflüge und die Plätze kosten zwischen 1’895 und 10’885 Australische Dollar, je nach gewählter Sitzklasse.

Schon Ende der 1970er-Jahre wollte man solche Rundflüge durchführen. Doch nach dem Absturz einer Air New Zealand Maschine am Mount Erebus 1979 war das Geschäft erst einmal beendet und Gäste besuchten via Schiff die Antarktis. Die neuen Flüge bieten zwar einen weiten Blick n(mitte), aber Pinguine und andere Tierarten werden nicht zu erleben sein. Bilder: Michael Wenger / Chimu Adventures

Touristische Rundflüge nach Antarktika waren bereits in den 1970er Jahren ein Thema, damals ab Neuseeland in die Rossmeerregion. Doch als eine Air New Zealand Maschine im November 1979 in die Flanke des Mount Erebus gekracht war und dabei alle 257 Menschen an Bord den Tod fanden, endete diese Form des Tourismus. Erst vor zwei Jahren begann Chimu Adventures wieder, Flüge ab Australien nach Antarktika, vor allem in die Rossmeerregion, anzubieten.

Kritiker des Angebots weisen auf mangelnden Kosten-Nutzen-Effekt hin, Menschen für die Antarktis und deren Schutz richtig zu begeistern, denn es fehle der direkte Bezug zum Erlebnis Antarktika, da man ja nicht aussteige und die Landschaft und die Tiere so nicht richtig erleben können. Auf die Frage, warum man einen solchen knapp eintägigen Flug buchen sollte, wenn man nicht aussteigt, erklärt Chimu Adventures: «Die Route dieses Fluges ist ein wahr gewordener Traum für jeden Antarktis-Fan, aber auch die Aufregung und die Unterhaltung in der Kabine, während wir den Routen der grossen Entdecker folgen, werden spürbar sein.» Ausserdem erlebe man Bereiche von Antarktika, die bisher nur wenigen vergönnt gewesen seien.

Ob das den Kritikern dieser Form des Tourismus als Antwort reicht, bleibt dahingestellt. In der Zwischenzeit bietet Chimu Adventures Anfang Dezember einen weiteren Flug zum Südpol an.

Mehr zum Thema hier:

Das Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand“ erschien am 22. Mai 2024 (hier bei Amazon erhältlich).

Hier das Inhaltsverzeichnis:

Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 4

1. Antike Landkarten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 11

2. Forschungseinrichtungen und der Antarktisvertrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 27

3. Was verbirgt sich im Wostoksee? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 41

4. Internet-Funde und seltsame Strukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S. 49

5. Die „massive“ Anomalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 81

6. Die Pyramiden der Antarktis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 87

7. Antarktis: Atlantis im „ewigen“ Eis? Polare Lokalisierung . . . . . . . . . . . . . S. 97

8. KI-Fälschungen: Expeditionen, Artefakte und die Eiswand. . . . . . . . . . . . S. 100

9. Gauß-Expedition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 114

10. Zweite Deutsche Antarktisexpedition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 119

11. Neuschwabenland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 123

12. Area 122 – die Area 51 der Antarktis?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 132

13. Fremdartig geformter Eisberg entdeckt – von HAARP oder Laser

geschnitten?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 136

14. Das geheime Weltraumprogramm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 144

15. Weltraum-Archen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 158

16. Die Erdallianz, galaktische Föderationen und die Dunkle Flotte. . . . . . . S. 166

17. Mysteriöse fliegende Lichter: Entschlüsselte britische Akten enthüllen

atemberaubende Details. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 187

18. Internationale Forscher verblüfft: Über der Antarktis öffnete sich am

28. Mai 2018 ein Stargate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 189

19. Alien-Labor unter dem Eis der Antarktis entdeckt: Wurde hier vor

Millionen von Jahren der Mensch erschaffen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 192

20. Wer sind die Whistleblower?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 195

21. Die wahre Bedeutung des Wortes Antarktis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 213

22. Gefallene Engel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 215

23. Der Navigator, der die Eiswand überwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 220

24. Die Geschichte der Frau, die in den Ländern hinter der Eiswand

geboren wurde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 237

25. Die Länder des Mars: 178 Welten unter einer Kuppel. . . . . . . . . . . . . . . . S. 241

26. Flache-Erde- und Eiswand-Theorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 248

Fazit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 270

Die Lektorin schrieb u. A. zu dem Buch:

„Ich finde es genial. So bringst Du all die Verwirrten, die sich so vom Kurs haben abbringen lassen, wieder auf den Boden der Tatsachen, und Du schließt ja nicht aus, dass dort irgendetwas Geheimes vonstattengeht. Da haben sie dann noch etwas, woran sie festhalten können. Brilliant!“