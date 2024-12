War der Kampf zwischen Jake Paul und Mike Tyson ein Demütigungsritual?

In gewisser Weise wurde Mike Tyson unter den wachsamen Augen der Massen geopfert. Es begann mit dem viralsten Moment der Show – einem, der schnell vom offiziellen Netflix-Account erneut gepostet wurde.

Jeder einzelne, der dieses Interview sah, fragte sich, was gerade passiert war. Es ergab absolut keinen Sinn. Es sei denn natürlich, man versteht, dass es darum ging, Mike Tyson zu demütigen und gleichzeitig einen kurzen, viralen Moment zu schaffen, der leicht online geteilt werden konnte.

Aber dieser „lustige“ Moment war eigentlich extrem traurig. Mike Tyson stand da, splitternackt und sah bereits besiegt aus, während er von seinem Sohn Amir interviewt wurde. Nachdem er erklärt hatte, dass er gewinnen würde (obwohl er genau wusste, dass er in einer erbärmlichen Angelegenheit verlieren würde), küsste er seinen Sohn, drehte sich um und enthüllte der ganzen Welt seinen nackten Hintern.

In dieser Nacht war definitiv Vollmond.

Kurz gesagt ging es in diesem Abschnitt darum, Tyson vor seinem Sohn sexuell zu erniedrigen – der Albtraum eines jeden Vaters. Er wurde angewiesen, dieses strumpfbandähnliche Ding zu tragen, und der Kameramann wurde angewiesen, auf den Hintern des 58-Jährigen zu fokussieren, sobald er sich umdrehte.

Iron Mike wird wie eine Prostituierte behandelt.

Jake Paul hingegen war das genaue Gegenteil. Während Tyson splitternackt herumlaufen musste, trug Paul das teuerste Outfit der Sportgeschichte – im Wert von rund 1 Million Dollar.

Die Rückseite von Pauls Jacke war höchst symbolisch. Inspiriert von Skull and Bones (einer elitären Geheimgesellschaft) weist das Bild einige bizarre Details auf. Der Schädel ist maskiert, an der Oberseite ist ein Bruch und darunter befinden sich Skalpelle. Kurz gesagt, das sieht aus wie ein lobotomierter, gedankengesteuerter Sklave.

Der Auftritt jedes Kämpfers trug zur Theatralik bei.

Jake Paul kam in einem teuren Custom-Truck und einem teuren Custom-Anzug herein. Es ging darum, dass er zum König der Sportunterhaltung gekrönt wird. Beim Einzugslied fragte Phil Collins: „Can you feel it coming in the air tonight?“ Ich konnte es fühlen.

Danach betrat ein traurig wirkender, verwirrter und niedergeschlagener Tyson die Bühne. Er weiß, dass dies der traurigste Moment seiner Karriere ist.

Als der Kampf begann, war eines sofort klar: Mike Tyson war zu alt dafür. Die Begeisterung der Zuschauer verebbte nach der ersten Runde, als den Zuschauern klar wurde, dass Tyson sich kaum bewegen konnte, ganz zu schweigen von Schlägen.

Um die Sache noch schlimmer zu machen, biss Tyson während des gesamten Kampfes ständig auf seinen Handschuh. Er sah aus wie ein verängstigter alter Mann, dem es geistig nicht gut ging.

Das Beißen war so offensichtlich und beunruhigend, dass sich die Kommentatoren immer wieder fragten, was das Problem war. Nach dem Kampf erklärte Tyson, er habe eine „Beißfixierung“. Was auch immer es war, es war traurig, es zu sehen.

Die Farce endete nach acht Runden „Boxen“, bei denen Jake Paul es absichtlich vermied, Tyson k.o. zu schlagen (wahrscheinlich war das Teil des Vertrags). Die Leute buhten laut.

Tyson musste tatenlos zusehen, während (ausgerechnet) Jake Paul seinem offiziellen Rekord eine seltene Niederlage hinzufügte.

Während des Interviews nach dem Kampf wurde Tyson gefragt, was als nächstes für ihn anstehe.

Tyson verwies auf Jake Pauls Bruder Logan und sagte, dass er es vielleicht mit ihm aufnehmen würde.

Dann sieht Logan ihn mit großer Verachtung an und antwortet:

„Motherf*cker, ich würde dich umbringen, Mike.“

Angesichts dieses letzten Akts der Respektlosigkeit ist das Ritual abgeschlossen.

Abschließend

Obwohl die meisten Leute vermuteten, dass der Kampf zwischen Paul und Tyson manipuliert war, schalteten sie trotzdem ein, um die Show zu sehen. Wie befriedigend wäre es gewesen, wenn Tyson nach mehreren Runden, in denen er dominierte, wieder die Fassung gewonnen und Jake Paul mit einem seiner typischen verheerenden Schläge niedergeschlagen hätte? Die Reaktion des Publikums wäre wild gewesen und alle wären zufrieden gewesen.

Aber das war nicht geplant. Jake Paul ist, traurigerweise, die Zukunft des Boxens. Er konnte diesen Kampf nicht verlieren. Ganz im Gegenteil, Mike Tyson – der grausamste Boxer des letzten Jahrhunderts – musste die Fackel an eine neue Generation weitergeben, für die Schläge nicht so viel zählen wie Viralität in den sozialen Medien.

Selbst in seinen besten Jahren stand Mike Tyson nie in der Gunst der Branche. Er ist einer dieser schwarzen Prominenten, die völlig verändert und wahrscheinlich durch etwas Schreckliches traumatisiert aus dem Gefängnis kamen. Die Branche brauchte ihn, um an diesem Zirkus teilzunehmen, aber er musste dafür einen Preis bezahlen: seinen Stolz, seine Würde und sein Vermächtnis. Hoffen wir, dass er noch seine Seele hat.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/vigilantcitizen.com am 30.11.2024