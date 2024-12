Warum der Ukraine-Konflikt sich zum 3. Weltkrieg auswachsen dürfte

Teile die Wahrheit!

Die Meldungen der letzten Tage zeigen, dass der Westen in der Ukraine „all in“ gehen möchte. Der Grund dafür ist, dass der Westen den Einsatz so sehr erhöht hat, dass er bei einer Niederlage in der Ukraine seine weltweite Vormachtstellung verlieren dürfte. Es geht für den Westen inzwischen ums Überleben.

Anfang 2022 war man im Westen der Meinung, dass man Russland zu einem Eingreifen in der Ukraine provozieren müsse, um einen Vorwand zu bekommen, Russland frontal anzugreifen und schnell besiegen zu können. Das sollten die westlichen Sanktionen leisten. Von Thomas Röper

Man ging im Westen davon aus, dass der Rubel zusammenbrechen und die russische Wirtschaft in den Abgrund reißen würde, was zu sofortiger Verarmung in Russland und der entsprechenden Unzufriedenheit im Land geführt hätte. Auch die russische Armee hätte dann wohl an Kampfkraft eingebüßt.

Bekanntlich ist dieser Plan des US-geführten Westens nicht aufgegangen. Im Gegenteil, denn Russland gewinnt den Krieg gegen den Westen in der Ukraine und steht wirtschaftlich weitgehend stabil da. Man muss sich im Westen also bald etwas Neues einfallen lassen, wenn man den Krieg gegen Russland weiterführen will, um Russland die gewollte strategische Niederlage zuzufügen.

Im ersten Artikel zu diesem Thema habe ich aufgezeigt, was für den Westen auf dem Spiel steht und warum der Westen aus seiner Sicht meint, den Krieg mit Russland eskalieren zu müssen. Sollten Sie den Artikel nicht gelesen haben, empfehle ich das dringend zum Verständnis, Sie finden ihn hier.

In diesem zweiten Artikel werde ich anhand der aktuellen Meldungen aufzeigen, dass genau das gerade geschieht. (Warum weisen so viele europäische Länder ihre Bürger plötzlich an, sich auf einen Krieg vorzubereiten? (Video))

Die Ausgangslage

Die Ukraine verliert den Krieg, weil das Land ausgeblutet ist und nicht genug Soldaten rekrutieren kann. Das ist nicht mehr zu bestreiten und im Westen muss man sich daher etwas überlegen, um die drohende Niederlage nicht etwa der Ukraine, sondern des Westens selbst, abzuwenden. Waffenlieferungen helfen nicht mehr, wenn es nicht mehr genug Soldaten gibt, die sie auch bedienen können.

Das ist keine russische Propaganda, wie alleine die Meldungen vom Freitag zeigen. Associated Press (AP) berichtete am Freitag über Desertationen in der ukrainischen Armee. Laut AP ist die Angst vor der russischen Armee inzwischen so groß, dass ganze ukrainische Einheiten von der Front fliehen, wenn die Russen sich nähern.

Die Zahl der Desertationen wachse immer schneller und es seien schon bis zu 200.000 ukrainische Soldaten desertiert. Das sind übrigens mehr als die Ukraine offiziell in der aktuellen Mobilisierungswelle an die Front einziehen will.

Am gleichen Tag meldete CNN unter Berufung auf ukrainische Soldaten, die Lage an der Front sei wegen des Personalmangels kritisch und es werde jederzeit ein bedeutender russischer Durchbruch befürchtet.

Reuters berichtete zwei Tage zuvor unter Berufung auf einen Vertreter der Biden-Regierung, dass die USA Druck auf Kiew ausüben, damit die Ukraine das Wehrpflichtalter von jetzt 25 auf 18 Jahre senkt. Der Quelle von Reuters zufolge „brauchen die ukrainischen Streitkräfte Personal“ und die Quelle gestand ein, dass die russischen Streitkräfte „im Osten des Landes Erfolge selbstbewusst erzielen“ und die ukrainischen Streitkräfte auch von den Stellungen in der Region Kursk zurückdrängen.

Ohne zusätzliche Soldaten, die in der Ukraine nicht mehr in ausreichender Zahl rekrutiert werden können, wird sich daran nichts mehr ändern. Und auch die Einberufung der jüngeren Ukrainer wird daran nichts ändern, weil die Zeit fehlt, sie ausreichend auszubilden. Sie wären also nur Kanonenfutter, mit dem die USA ein wenig Zeit gewinnen, aber den Krieg gegen Russland nicht wenden können.

Wenn der Westen den Krieg gegen Russland in der Ukraine nicht verloren geben will, ist der Westen daher bald gezwungen, eigene Soldaten in die Ukraine zu schicken oder eine andere Form der Eskalation zu provozieren, die den Westen direkt in einen Krieg mit Russland bringt.

Denn anders ist Russland derzeit nicht zu besiegen – wobei es allerdings generell unmöglich ist, Russland militärisch zu besiegen, weil eine drohende totale Niederlage Russlands zwangsläufig zu einem Atomkrieg führen würde, bei dem es keine Sieger geben wird.

Aber offenbar ist man im Westen entschlossen, lieber einen Atomkrieg zu riskieren, als die Weltherrschaft zu verlieren, wie die Meldungen der letzten Tage zeigen.

Der Westen ist im Krieg mit Russland

Richard Dearlove, der ehemalige Chef des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 (1999-2004), sagte am 27. November in einem Interview mit Sky News offen, Europa befinde sich bereits im Krieg mit Russland: