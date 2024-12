Studie: Impftote klagen an – 74% der autopsierten „Corona-Geimpften“ starben an der Impfung

Die Pathologie-Konferenz altgedienter Pathologen und Mediziner um den Pathologen Prof. Dr. Arne Burkhardt kam im März 2022 zu dem Ergebnis, dass der Verdacht immunhistologisch bestätigt werden konnte, dass das durch die „Impfung“ gegen Covid-19 im Körper gebildete Spike-Protein für die pathologisch festgestellten Entzündungen und Verletzungen von Gefäßen verantwortlich ist. Von Niki Vogt

Auch die von der Impfung verursachten Herzmuskelentzündungen (Myokarditis) konnten belegt werden und auch viele andere Organ- und Zellschäden konnten durch die erfahrenen Pathologen als impfinduziert – also durch die Impfung entstanden – nachgewiesen werden. Und doch wurde diese Pathologenkonferenz ins Reich der Covidioten und Schwurbler verwiesen.

Nun erscheint eine große Studie von einer Riege versierter und international anerkannter Top-Wissenschaftler zum Dritten Mal, nachdem sie zweimal unterdrückt wurde – und die hat es in sich.

Prof. Arne Burkhardt darf nie vergessen werden

In kurzen und knappen Worten meldeten die beiden Chefpathologen Prof. Arne Burkhardt und Prof. Walter Lang ihre Ergebnisse, die sie an mehreren nach der Impfung Verstorbenen dokumentiert haben.

Eine vierstündige Konferenz mit den Beweisen und Fotos von Gewebeschnitten war allgemein einsehbar und es hätte eigentlich ein Aufschrei der Fachwelt geben müssen. Stattdessen haben Fachleute – wenn sie es sich überhaupt angesehen haben – die beiden Professoren geschnitten oder in Grund und Boden kritisiert. („Affenpocken“ eine Nebenwirkung der Impfung? Was für Spiele spielt die WHO? Jetzt Monkeypox-Panik, die Zweite???)

Die beiden Professoren schrieben damals klar und knapp:

„Erstmaliger Nachweis des Impf-Spikeproteins bei einer nach der Impfung gegen Covid-19 verstorbenen Person“

Der Verdacht, dass das durch die „Impfung“ gegen Covid-19 im Körper gebildete Spike-Protein für die pathologisch festgestellten Entzündungen und Läsionen (Verletzungen) von Gefäßen verantwortlich sein könnte, konnte jetzt erstmals immunhistologisch bestätigt werden.

Den Pathologen Prof. Arne Burkhardt und Prof. Walter Lang ist es mit ihrem Team gelungen, das Impf-Spike-Protein in den Gefäßen einer 4 Monate nach der „Impfung“ verstorbenen Person, bei der Gefäßläsionen und auch eine impfinduzierte Myokarditis vorlagen, sicher nachzuweisen. Der Nachweis ist gelungen durch einen für das Spike-Protein spezifischen Antikörper mittels konventioneller Immunhistochemie auf den Gewebeschnitten.

Die geschilderte Nachweismethode kann auf alle Organ- und Zellschäden übertragen werden, bei denen sich auffällige pathologische Befunde nach „Impfung“ gegen Covid-19 zeigen. Daraus folgt: Aus ethischen, rechtsstaatlichen und wissenschaftlichen Gründen müssen ab sofort alle histopathologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit Schäden aufgrund einer „Impfung“ gegen Covid-19 um diese Methode ergänzt werden.

Reutlingen, 17.01.2022

Prof. Dr. Arne Burkhardt

Prof. Dr. Walter Lang

Die zwei Videos dieser Pathologen-Konferenz wurden sogar von Youtube gelöscht, sind aber auf „odysee“ in voller Länge zu sehen. Es sei zur Ehre der beiden mutigen Wissenschaftler erlaubt, diese Heldentat der beiden Professoren noch einmal ins Gedächtnis zu rufen:

Leider lebt Prof. Arne Burkhardt nicht mehr. Er hätte es verdient, noch zu erleben, dass er das Richtige getan hat, dass er vollumfänglich Recht gehabt hat. Dass er vollkommen zu Unrecht von den Medien niedergeschrieben wurde. Dass er nicht allein ist mit seinen Ergebnissen und dass die Wahrheit langsam, aber (hoffentlich) unausweichlich heraus-eitert.

Denn seine Dokumentation war hieb- und stichfest, wurde aber meist als „nicht repräsentativ“ abgetan, weil es zu wenige Autopsien gewesen seien. Nun, wenn eine Autopsie ergibt, dass jemand durch einen Messerstich ins Herz gestorben ist, muss man das auch nicht hundertfach nachweisen, dass das zum Tode führt.

Und auch, WENN es eine große Studie mit sehr vielen Autopsien ist, wird sie unterdrückt, gelöscht und lächerlich gemacht, sobald sie die Schäden der Impfung belegt. So zweimal geschehen: Jetzt musste eine Studie eben doch wieder publiziert werden, obwohl sie zweimal von den wissenschaftlichen Studienplattformen verbannt wurde, weil man dort zu feige war, oder den Ärger scheute – oder unter schweren Druck geraten ist.

Brisante Studie: „Plötzlich und unerwartet“ – 74 Prozent der Toten starben durch die Impfung

… das ist die Überschrift auf der Seite NIUS. Der Beitrag schildert, wie die weltweit größte Autopsie-Studie zu den Wirkungen der Corona-Impfung endlich die Peer-Review Hürde geschafft hatte, und veröffentlicht werden konnte („Peer Review“ ist ein übliches Verfahren, bei dem wissenschaftliche Arbeiten durch andere, nicht darin involvierte Wissenschaftler, sogenannte „Peers“ diese Arbeit begutachten und überprüfen. Das soll der Qualitätssicherung dienen und Fehler vermeiden. In einem Satz: von neutralen Fachleuten geprüft). Vorher war diese Studie schon zweimal zensiert worden und die Plattformen hatten diese Studie wieder heruntergenommen.

Nun ist aber der „Persilschein“ da, d.h. dass alles sauber und richtig ist, was drin steht und keine Kunstfehler gemacht wurden. Was also war dann so brisant, dass man so eklatant gegen die Unabhängigkeit der Wissenschaft zensierte? Und das zweimal?

Ein ganzes Jahr liegt zwischen dem ersten Erscheinen der Studie in einer wissenschaftlichen Datenbank und der Veröffentlichung in „Science, Public Health Policy, and the Law“ (Wissenschaft, Öffentliche Gesundheitsvorsorge und Gesetz). Und jetzt sind sie tatsächlich erschienen und werden nicht mehr zurückgezogen.

Wer die Studien lesen will. Hier sind sie – und gleich auf mehreren prominenten Fachplattformen:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38221509/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379073824001968

https://www.researchgate.net/publication/381623206_A_Systematic_REVIEW_of_Autopsy_findings_in_deaths_after_covid-19_vaccination

Ganz einfach kurz im Vorhinein zusammengefasst: Die Forscher untersuchten 325 Autopsie-Fälle, von verstorbenen mRNA-Geimpften. Bei 240 davon fanden die Ärzte eine Übereinstimmung der Befunde zu den bekannten Todes- und Verletzungsanzeichen der mRNA-Impfstoffe und den Ergebnissen der Autopsien, die an den Verstorbenen gemacht wurden, das sind 74%.

Zweimal wegzensiert und doch nicht zum Schweigen gebracht

Die Wissenschaftler und Ärzte, die diese Studie verfasst haben, sind aus der weltweiten Top-Riege der Wissenschaft. Hauptautor ist der Epidemiologe Nicolas Hulscher. Er kritisiert die beiden Zensurmaßnahmen heftig und nennt sie „unethisch“. Er schreibt:

„Die bislang größte Autopsiestudie zu COVID-19-Impfstoffen, die solide Beweise dafür liefert, dass COVID-19-Impfstoffe zum Tod führen können, wurde nach erfolgreicher (Begutachtung durch Fachleute) Peer-Review in der Fachzeitschrift „Science, Public Health Policy, and the Law offiziell erneut veröffentlicht:“ A Systematic Review Of Autopsy Findings In Deaths After COVID-19 Vaccination. Zuvor war es zu zwei unethischen Zensurmaßnahmen gekommen: zunächst durch Entfernung aus den Vorabdrucken des Lancet und später durch Zurückziehen durch Elsevier nach der Veröffentlichung in Forensic Science International.

In trockener, wissenschaftlicher Sprache beschreibt Nicolas Hulscher, was die Forschergruppe herausgefunden hatte (Anmerkungen von mir in Klammern):

