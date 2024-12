Was in aller Welt wird passieren, wenn die globale Nahrungsmittelversorgung noch knapper wird? In der zweiten Hälfte dieses Jahres sind die globalen Nahrungsmittelpreise in die Höhe geschossen.

Ein „perfekter Sturm“ verschiedener Faktoren unterdrückt die Produktion auf der ganzen Welt, während die weltweite Nachfrage nach Nahrungsmitteln unaufhörlich steigt. Es versteht sich von selbst, dass höhere Preise diejenigen am unteren Ende der wirtschaftlichen Nahrungskette am schlimmsten treffen. Von Michael Snyder

Die Nahrungsmittelpreise sind in einem Land nach dem anderen zu einem großen Problem geworden, und wenn sich die gegenwärtigen Trends fortsetzen, wird es nicht mehr lange dauern, bis es zu weitverbreiteten Unruhen kommt.

Hier in den Vereinigten Staaten sind die Lebenshaltungskosten so hoch, dass die Mittelschicht völlig zugrunde gerichtet wird . Wenn keine Möglichkeit gefunden wird, die Nahrungsmittelpreise zu stabilisieren, werden wir im Jahr 2025 und darüber hinaus enorme Wut und Frustration erleben.

Letzte Woche wurde berichtet , dass die weltweiten Nahrungsmittelpreise auf „den höchsten Stand seit 19 Monaten“ gestiegen seien …

Der von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) erstellte Weltnahrungsmittelpreisindex zur Erfassung der weltweit am meisten gehandelten Nahrungsmittel stieg im vergangenen Monat von 126,9 Punkten im Oktober auf 127,5 Punkte. Dies ist der höchste Stand seit 19 Monaten und ein Anstieg von 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der Index für Pflanzenöl stieg um 7,5 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Der Grund dafür sind Sorgen über eine niedriger als erwartet ausfallende Palmölproduktion aufgrund übermäßiger Niederschläge in Südostasien.

Es ist klar, dass die Dinge nicht in die richtige Richtung gehen.

Doch was als Nächstes passieren könnte, ist möglicherweise noch besorgniserregender.

Verrückte globale Wetterlagen haben dramatische Auswirkungen auf die Produktion einiger unserer wichtigsten Grundnahrungsmittel, und infolgedessen steigen die Preise rapide an. Beispielsweise ist der Preis für Arabica-Bohnen bis 2024 um über 80 Prozent gestiegen…

Für Kaffeetrinker könnte ihr morgendlicher Leckerbissen bald teurer werden, denn der Kaffeepreis hat auf den internationalen Rohstoffmärkten seinen höchsten Stand aller Zeiten erreicht.

Am Dienstag überstieg der Preis für Arabica-Bohnen, die den größten Teil der weltweiten Produktion ausmachen, 3,44 Dollar pro Pfund (0,45 kg) und war damit in diesem Jahr um mehr als 80 Prozent gestiegen. Der Preis für Robusta-Bohnen erreichte im September einen neuen Höchststand.

Dieser Schritt geschieht, während Kaffeehändler mit Ernteeinbußen rechnen, nachdem die beiden weltgrößten Kaffeeproduzenten Brasilien und Vietnam von schlechtem Wetter heimgesucht wurden, während die Beliebtheit des Getränks weiterhin zunimmt.

Wenn Sie Kaffee lieben, spüren Sie bereits einige Schmerzen.

Leider sieht es so aus, als könnten die Kaffeepreise im Jahr 2025 noch schmerzhafter werden.

Ähnliches passiert mit einem anderen sehr beliebten Morgengetränk.

Der Preis für Orangensaft ist in den letzten drei Jahren um 327 Prozent gestiegen und dank der Hurrikane Helene und Milton wird für 2025 ein noch höherer Preis erwartet …

Während die Verbraucher mit steigenden Preisen für Lebensmittel zu kämpfen haben, wird ein Grundnahrungsmittel des amerikanischen Frühstücks bald noch viel teurer werden. Aufgrund von kranken Bäumen, entwurzelten Bäumen, um Platz für Wohnsiedlungen zu schaffen, und Unwettern, die die Ernten vernichtet haben, ist der Preis für Orangensaft in den letzten drei Jahren um 327 % in die Höhe geschossen und wird nach den Hurrikanen Helene und Milton, die im Abstand von weniger als drei Wochen über Florida hinwegfegten, voraussichtlich noch weiter steigen.

Branchenangaben zufolge hat Hurrikan Milton in Florida über 3 Millionen Kisten Orangen zerstört und dem Bundesstaat damit die geringste Orangenernte seit fast 100 Jahren beschert. In Verbindung mit einer anhaltenden Dürre in Brasilien, dem weltgrößten Orangenexporteur, ist der Preis für gefrorenen Orangensaft an der Intercontinental Commodity Exchange („ICE“) um 80 % auf einen Rekordwert von 5,25 Dollar pro Pfund gestiegen.

Viele Amerikaner essen morgens gerne Eier zu ihrem Orangensaft, doch die Vogelgrippe treibt die Eierpreise in die Höhe.

In einigen Gegenden Kaliforniens kostet ein Dutzend Eier mittlerweile mehr als 4 Dollar …

Ökonomen sagten, dass die Vogelgrippe weiterhin Auswirkungen auf die Lieferketten habe und Kalifornien zum Epizentrum der Virusausbreitung und der damit verbundenen Folgen geworden sei.

Gillian Thorp ging zu ihrem örtlichen Trader Joe’s in Santa Clara, um ein Dutzend Eier zu suchen, die sie nun 4 Dollar kosten, vorausgesetzt, dass sie überhaupt welche finden würde.

„Ich bin in der Eierabteilung vorbeigekommen und es gab nur zwei Auswahlmöglichkeiten“, sagte Thorp. „Es war ziemlich leer. Normalerweise kaufe ich nur Bio-Eier und da gab es nur eine Auswahl.“

Die Vogelgrippe wird nicht verschwinden.

Tatsächlich erfasst derzeit eine neue Welle die Vereinigten Staaten.

Wenn Sie Eier lieben, sind das also wirklich schlechte Neuigkeiten.

Mittlerweile ist die Größe des US-Rinderbestands auf den niedrigsten Stand seit 1961 gesunken …

Der Bestand an Rindern in Amerika ist in den letzten fünf Jahren stetig zurückgegangen und hat den tiefsten Stand seit 64 Jahren erreicht. Dies deutet auf eine sich verschärfende Krise in der gesamten Viehwirtschaft hin. Da sich die Krise in der Viehwirtschaft verschärft, müssen sich die Verbraucher auf höhere Preise für Hackfleisch einstellen.

Das schrumpfende Rindfleischangebot hat die Größe der Viehherden des Landes auf den niedrigsten Stand seit 1961 gedrückt. Schwere Dürren, hohe Zinsen, hohe Futterpreise, sinkende landwirtschaftliche Einkommen, steigende Verschuldung der Bauern und eine veränderte Vorliebe der Verbraucher für billigeres Hühnerfleisch haben die Viehzüchter dazu gezwungen, junge Färsen zu keulen. Dadurch ist keine nennenswerte Erholung der Zahl der Kälber möglich, die zur Vergrößerung der Viehherden des Landes nötig wäre.

Im Jahr 1961 lebten in den Vereinigten Staaten 183 Millionen Menschen.

Heute ist unsere Bevölkerungszahl fast doppelt so groß.

Somit verfügen wir über die gleiche Menge Rindfleisch wie 1961, um fast doppelt so viele Menschen zu ernähren.

Wenn Sie sich gefragt haben, warum die Rindfleischpreise so hoch gestiegen sind, wissen Sie es jetzt.

