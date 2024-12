Die Pariser Kathedrale Notre-Dame hat nun wieder ihre Türen für die Öffentlichkeit geöffnet, fünf Jahre nachdem ein verheerender Brand sie fast zerstört hat.

Im Vorfeld der Eröffnung begannen mehrere Social-Media-Konten damit, Behauptungen zu posten, dass während der Renovierungsarbeiten heimlich satanische und freimaurerische Symbole in der Kathedrale angebracht worden seien. Die von ihnen angesprochenen Merkmale sind jedoch allesamt exakte Nachbildungen der Originale.

„Notre-Dame oder der Triumph der Freimaurerei!“ lautet einer der zahlreichen Posts, die in den letzten Tagen auf X die Runde machten. Kurz gesagt: Mehrere Accounts behaupten, während der fünfjährigen Restaurierungsarbeiten nach einem verheerenden Brand seien der Pariser Kathedrale Notre-Dame satanische und freimaurerische Symbole hinzugefügt worden.

Diese Beiträge erzielten auf X im Vorfeld der Wiedereröffnung der Kathedrale am 7. Dezember fast zwei Millionen Aufrufe. Laut Alexandre Gady, Kunsthistoriker und Experte für das französische Kulturerbe, entbehren diese Behauptungen jedoch jeglicher Grundlage.

Hier ist ein Blick auf die am häufigsten verbreiteten Fake-News-Geschichten über die Hinzufügung geheimer Symbole zur Kathedrale. (Das Video, das die Freimaurerei Ihnen nicht zeigen möchte! Henker im Todeslager der FEMA)

Wurde der Boden von Notre-Dame durch ein Freimaurer-Schachbrett ersetzt?

Ein Social-Media-Nutzer, behauptete, der ursprüngliche Boden von Notre-Dame sei durch ein schwarz-weißes Schachbrettmuster ersetzt worden, was seiner Meinung nach eine Beteiligung der Freimaurer an der Renovierung beweise.

Der Begriff Freimaurer (auf Französisch „franc-maçons“) bezieht sich auf eine Reihe von Bruderschaften, die vor Jahrhunderten entstanden. Es gibt anhaltende Vermutungen und viele Theorien, dass Freimaurer einen mächtigen, verborgenen Einfluss auf die Gesellschaft ausüben.

Um seine Behauptungen zu untermauern, teilte dieser Social-Media-Nutzer einen Screenshot von Filmmaterial, das vom französischen Medienunternehmen LCI während des Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in der Kathedrale am 29. November aufgezeichnet wurde.

Dieser Social-Media-Nutzer behauptete, der Bodenbelag der Kathedrale Notre-Dame sei durch ein in Freimaurerlogen übliches Schachbrettmuster ersetzt worden. Tatsächlich ist dieser Bodenbelag derselbe wie der Originalbelag. © X © X

Viele Freimaurerlogen haben karierte Fliesenböden, die als „Mosaikpflaster“ bekannt sind. Dieses Muster hat eine besondere moralische Bedeutung für die Gemeinschaft, wobei Schwarz und Weiß Gut und Böse darstellen.

Der Boden von Notre-Dame wurde jedoch nicht durch neue Freimaurerfliesen ersetzt. Stattdessen wurde der Boden in seinem ursprünglichen Aussehen wiederhergestellt.

„Das [schwarz-weiße] Muster auf den Bodenfliesen im Mittelschiff stammt aus den Jahren 1769–1774, aus der Regierungszeit von König Ludwig XV“, sagt Gady. Dieser Bodenbelag sei „auf Wunsch der Geistlichkeit“ verlegt worden, sagt Gady, und zwar während Arbeiten, die von Jacques-Germain Soufflot, dem Chefarchitekten der Kathedrale, durchgeführt wurden.

Wie dieses Foto der Kathedrale nach dem Brand im Jahr 2019 und vor ihrer Restaurierung zeigt, waren die schwarz-weißen Fliesen bereits vor der Renovierung vorhanden.

Links ist ein Foto von Notre-Dame nach dem Brand 2019. Das Muster des Bodenbelags ist sichtbar. Rechts ist ein Foto der renovierten Kathedrale von 2024. Unser Team hat den roten Umriss hinzugefügt. © Alexis Lamenda, YouTube-Konto von l’Élysée

Näheres zu den Restaurierungsarbeiten an der Liturgischen Plattform , auf der sich der Altar befindet, erfahren Sie auf der Website des Steinmetzbetriebs, der die Renovierungsarbeiten durchgeführt hat.

Ist ein Gemälde auf einem der Gewölbe von Notre-Dame tatsächlich ein Freimaurersymbol?

Der sternenblaue Hintergrund eines Gemäldes an der Kathedrale ist eigentlich ein „Symbol der [Freimaurer-]Logen“ – so zumindest behauptet es die Influencerin Camille Moscow . Ihr Post zeigt ein Video des Oculus, einer kreisförmigen Form an der Spitze eines der Gewölbe von Notre-Dame, die mit einem Bild eines sternenblauen Hintergrunds und einer Figur darauf bemalt ist.

In Wirklichkeit ist die Figur auf dem Oculus überhaupt kein Freimaurersymbol, sondern eine Jungfrau Maria mit Kind, umgeben von Engeln. Das Bild wurde um 1728-1729 gemalt . Dieses Foto des Gewölbes, aufgenommen vor dem Brand, beweist, dass das Oculus nicht während der Renovierung hinzugefügt wurde.

„Der Sternenhimmel ist ein weit verbreitetes Symbol und Dekorationselement“, fügte Gady hinzu. „Wir sehen ihn in zahlreichen religiösen Gebäuden in Paris.“

So ist beispielsweise derselbe Sternenhimmel über den Gewölben der Sainte-Chapelle sowie der Kirche in Saint-Germain-des-Prés im 6. Pariser Arrondissement zu sehen.

Sie sehen, es klingt zwar phantastisch wenn man was im Internet etwas behauptet, aber was haben Sie davon wenn es zum Teil unwahr und gelogen ist!?

Der Brand von Notre Dame war angeblich das Werk der luziferischen Neuen Weltordnung (NWO) als gezielter Angriff auf die Christenheit. Der Beweis dafür ist die Reihe von Entweihungen und Zerstörungen von Kirchen in Europa in den letzten Jahren, davon allein 1.063 in Frankreich im Jahr 2018: durchschnittlich 3 Angriffe pro Tag. Niemand hat gesagt, dass dies Unfälle waren, aber es ist kaum überraschend, dass die Behörden jetzt behaupten, der Brand in Notre Dame sei ein Unfall gewesen, denn so operiert die NWO.

Der Islamische Staat startete eine Kampagne, die zu einem Angriff zu Ostern aufrief; einige Zeugen bestätigten, Explosionen in der Kirche gehört zu haben, bevor sie zu brennen begann; Präsident Macron – ein ehemaliger Mitarbeiter der Rothschilds – unterbrach eine wichtige Rede, die sich an die Proteste der „Gelbwesten“ richten sollte, die seine Regierung seit Monaten in die Enge treiben; und trotz des Ratschlags von US-Präsident Donald Trump wurden keine Löschflugzeuge eingesetzt.

Im Zeitalter der Technologie ist es unmöglich, dass ein Feuer durch Zufall ausbricht, und eine große Zahl von Zeugen hörte eine Explosion in der Kirche, als sie zu brennen begann. Die Feuerwehrleute setzten keine Wasserflugzeuge ein, um den Brand zu löschen.

Präsident Macron, ein Mitarbeiter der Rothschilds, sagte eine wichtige Rede ab. Und der Tag des Brandes (15. April 2019): 4+1+5+2+0+1+9 ergibt 22, ein Vielfaches von 11 – eine Zahl, die bei den meisten Großangriffen vorkommt. Der Zeitpunkt fällt mit dem Beginn des keltischen Monats der Weiden zusammen; des Monats der Hexen, der mit der heidnischen Walpurgisnacht am 30. April seinen Höhepunkt erreicht – dem Vorabend der Gründung der Illuminaten-Sekte.

Der Brand von Notre Dame weist eine offensichtliche Parallele zum 11. September 2001 auf, und zwar nicht nur wegen der Ähnlichkeit zwischen der Architektur der beiden Türme, sondern auch wegen der Zahl 11, die für die okkulte Symbolik so wichtig ist.

Die Zerstörung der Twin Towers war der Angriff auf ein Wirtschaftssymbol, dem einige Jahre später eine verheerende Wirtschaftskrise folgte. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, was der Angriff auf das christliche Symbol Notre Dame, die berühmteste Kathedrale der Welt, bedeutet: eine Verschärfung der Verfolgung des Christentums, unter der wir im Westen bereits leiden.

Der Brand von Notre Dame ist der 11. September des Christentums. Die Zeichen sind offensichtlich – dies ist das Werk der satanischen Neuen Weltordnung. Wir stehen vor den Toren eines totalen Armageddons. Die Neue Weltordnung wird einen neuen katholischen Holocaust inszenieren, der in zahllosen Geschichten – auch protestantischen – für die letzte Apokalypse, bei der wir gerichtet werden, mit überwältigender Mehrheit prophezeit wird. Netzfund auf Facebook: Ein entscheidender Rückblick auf die gestrigen „Feierlichkeiten" im Inneren von Notre Dame. Versteht ihr jetzt die Magie der Glocken, die in Notre Dame nun wieder erklingen? Die Heilfrequenz 432 der neuen Kirchenglocken, welche den Weltfrieden einläuten, waren spürbar zu hören, im Gegensatz zu vielen der nach wie vor „grässlichen" Disharmonien der vorgetragenen schweren „musikalischen Vorführungen". Erinnerung: Notre Dame war nicht die einzige „christiliche Kirche", die von den dunklen Mächten angezündet wurde. Schaut auf das „champagne glass" vom Michell Die Obamas waren damals vor Ort und sind mit einem Schiffchen auf der Seine an der Kathedrale genau in dem Moment vorbeigeschippert, als das Feuer ausbrach. In dem Gläschen spiegelt sich die brennende Kathedrale. Soll heißen, sie haben das Event (das sie selber inszeniert haben) mit einem Gläschen gefeiert. Deshalb war auch gerade jetzt Präsident Donald Trump anwesend, weil es alles festigt, was er tut. Die derzeitigen Veränderungen in Syrien sind ein Mosaik-Stein, um auch Frieden und Einheit in den nahen Osten zu bringen. Denn der tiefe Staat weiß längst, dass der Irak bald zur Offenlegung beiträgt. Wir bewegen uns in eine sehr positive Zukunft. Die Weltöffentlichkeit wird sehr bald den Untergang dieser Monster sehen.

