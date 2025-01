2.200 Prominente, Beamte und Mitglieder der europäischen Elite wurden mit gefälschten Impfpässen erwischt

Tausende Prominente, Amtsträger und Vertreter der europäischen Elite fälschten Impfnachweise, indem sie sich anstelle der tödlichen mRNA-Spritzen gefälschte Kochsalzinjektionen verabreichten.

Einem neuen Polizeibericht zufolge zahlten Angehörige der Elite enorme Summen, um gefälschte Reisepässe anfertigen zu lassen und diese in das Nationale Impfregister eintragen zu lassen.

Infowars.com berichtet: Jetzt werden einige dieser Eliten, darunter CEOs und Präsidenten der Pharmaindustrie, deswegen strafrechtlich verfolgt.

Die Gebühr für die Fälschung von Pässen und Unterlagen war je nach sozialem Status höher, sodass berühmte Leute und Gurus der Pharmaindustrie mehr Geld zahlen mussten, um den tödlichsten „Impfstoff“ zu vermeiden, der jemals auf der Erde entwickelt wurde. Sie kannten offensichtlich die Gefahren und wollten sie um jeden Preis vermeiden.

Die Polizei hat Jose Sousa-Faro, den Präsidenten von Pharma-Mar, einem europäischen Pharmariesen, wegen falscher Impfung gegen Covid-19 angeklagt. Die dortige Nationalpolizei hat eine ellenlange Liste dieser Täter zusammengestellt.

Jeder, der daran zweifelt, dass genau das in den Vereinigten Staaten vor sich geht, sollte sich mal untersuchen lassen. Politiker, Prominente und Pharma-Gurus, die live im Fernsehen „geimpft“ wurden und nicht ohnmächtig wurden oder auf der Stelle starben, haben höchstwahrscheinlich eine Kochsalzinjektion bekommen, genau wie all diese Elitisten in Europa.

Es ist ein Schwindel, weil sie WISSEN, wie tödlich diese Blutgerinnsel-Spritzen, Gentherapien und Nanotechnologie-Injektionen wirklich sind. (Offizielle Studie: Herzinfarktmedikamente in mRNA-Impfungen werden bis 2025 Milliarden Menschen töten (Video))

Wie viele dieser Schwindler, dieser Angeber, Gauner, Lockvögel der Pharmaindustrie waren genau diejenigen, die die falsche Geschichte verbreiteten, in der sie forderten, dass jeder rausgehen und sich so schnell wie möglich diese schrecklichen Gifte spritzen lassen sollte, um den Planeten zu retten, und um Oma und Opa zu retten, und um eine Herdenimmunität aufzubauen, damit wir die Kurve „abflachen“ könnten?

Wie viele dieser Impffälscher geben sich als Mitglieder des Impfkults aus, der von allen anderen verlangt, sich impfen zu lassen, um den Zorn zu ertragen, der sie von ihrem Arbeitsplatz feuert, ihnen den Einkauf von Lebensmitteln verbietet, ihre Kinder nicht in die Schule oder in die Kita schicken kann und sie ohne Impfpass nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen lässt?

Und das alles, während sie selbst Kochsalzspritzen bekommen, ihre natürliche Immunität behalten und herumlaufen und so tun, als hätten sie die mRNA-Impfung bekommen, mit einem gefälschten Impfpass, für den sie viel Geld bezahlt haben.

Wie viele Werbespots, Talkshows, Nachrichtensendungen und FDA- und CDC-Beamte mussten wir uns anhören, um das Evangelium über die „Wirksamkeit und Sicherheit“ von Impfstoffen zu predigen, während sie selbst Angst vor den Impfungen hatten und sie vermieden, indem sie Tausende von Dollar für einen gefälschten Impfpass bezahlten?

300x250

Sie alle sind Teil einer Mordverschwörung und sollten eine Gefängnisstrafe verbüßen, weil sie bei diesem heimtückischen Komplott mitgemacht haben. Wo bleibt die Gerechtigkeit?

2,200 celebrities, officials and members of the European elite have been caught with fake vaccination passports because they refused to get vaccinated against COVID-19.

Many people with connections instead injected themselves with salt water, and then fraudulently entered into… pic.twitter.com/to2CdQlKxT

300x250 boxone

— Johnny Midnight ⚡️ (@its_The_Dr) January 1, 2025