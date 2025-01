Die CIA hat ein Buch freigegeben, in dem detailliert beschrieben wird, wie das Ende der Welt aussehen wird: Eine planetarische Katastrophe „in der Größenordnung einer weltweiten Flut, die alle 6.500 Jahre auftritt“ steht bevor (Video)

Teile die Wahrheit!

„Die CIA hat ein Buch freigegeben, in dem detailliert beschrieben wird, wie das Ende der Welt aussehen wird“: Eine planetarische Katastrophe „im Ausmaß einer weltweiten Flut, wie sie alle 6.500 Jahre auftritt“ stehe bevor.

„Ein von der CIA streng gehütetes Buch wurde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, das eine Beschreibung des Weltuntergangs enthält.

Die Geschichte von Adam und Eva, geschrieben vom ehemaligen US-Air-Force-Offizier, UFO-Forscher und selbsternannten Hellseher Chan Thomas, wurde 1966 geschrieben, aber die Agentur erlaubte nicht, dass es zum Verkauf freigegeben wurde.

Im Jahr 2013 wurde das Dokument teilweise freigegeben, war aber immer noch in der CIA-Datenbank versteckt. In seinem Buch argumentiert Thomas, dass es auf der Erde alle 6.500 Jahre eine große Katastrophe im Ausmaß der biblischen „Großen Flut“ gibt.

Der Autor des Buches stellte fest, dass ein neuer Schock unvermeidlich sei, und schlug vor, dass beim nächsten Mal alle Lebewesen angegriffen würden, da sich das Magnetfeld der Erde plötzlich und radikal ändern werde, was auf dem gesamten Planeten Chaos verursachen werde.

Der Grund, warum das Buch als geheim eingestuft wurde, bleibt unklar, aber einige glauben, dass die CIA befürchtete, dass das Buch Massenpanik auslösen oder zu Informationslecks führen würde, da Thomas Zugang zu geheimen Forschungsergebnissen der Regierung hatte.

Das freigegebene Fragment umfasst 55 Seiten, es ist jedoch bekannt, dass Thomas‘ Werk insgesamt 200 Seiten umfasste. Der fehlende Teil des Buches wird weiterhin streng geheim gehalten.“

„Adam und Eva“-Theorie: Katastrophe durch Umkehrung der magnetischen Pole der Erde?

Auf TikTok gewinnt die „Adam-und-Eva“-Theorie an Bedeutung. Alle 6.500 Jahre bricht auf der Erde eine Katastrophe im Ausmaß der biblischen „Flut“ aus. Stimmt das?

Die als „Adam und Eva“-Theorie bekannte Verschwörungstheorie ist kürzlich auf TikTok wieder aufgetaucht, nachdem sie in Joe Rogans Podcast aufgetaucht war. Sie behauptet, dass alle 6.500 Jahre eine große Katastrophe auf der Erde geschieht.

Lassen Sie uns jedoch von Anfang an klarstellen, dass diese Theorie trotz ihrer beträchtlichen Anhängerschaft falsch und unbegründet ist.

Joe Rogans Podcast löste kürzlich eine Reihe viraler TikTok-Videos aus, die diese abwegige Theorie zum Klimawandel propagierten. Sie wurde ursprünglich in einem Buch beschrieben, in dem auch behauptet wurde, Jesus habe 18 Jahre in Indien gelebt und sei nach seiner Kreuzigung von Außerirdischen entführt worden, was Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieser Theorie aufkommen ließ.

Die Folge des Joe Rogan Experience -Podcasts, die am 18. Januar ausgestrahlt wurde, enthielt ein Interview mit dem YouTuber und selbsternannten „Forscher“ Jimmy Corsetti. Während des Gesprächs stellte Rogan die „Adam-und-Eva-Theorie“ vor, eine Idee ohne Beweise, die aus „ The Adam and Eve Story“ stammt , einem 1965 veröffentlichten Buch von Chan Thomas – einem Elektroingenieur, der behauptete, über übersinnliche Fähigkeiten zu verfügen.

Thomas, der früher für die US Air Force tätig war, argumentierte in seinem Buch, das 2013 teilweise von der CIA veröffentlicht wurde, dass sich die magnetischen Pole der Erde alle paar tausend Jahre um 90 Grad verschieben, was zum Untergang verschiedener antiker Zivilisationen führen würde.

Laut Thomas werden diese Polverschiebungen zu apokalyptischen Wetterereignissen führen. Er behauptete, dass die erste Flut zur Zeit von Adam und Eva stattfand, die zweite während der Geschichte von Noahs Arche , und dass eine dritte Katastrophe bevorstehe.

Obwohl diese Verschwörungstheorie zuvor nur wenig Aufmerksamkeit erregt hatte, gewann sie im Januar in Rogans beliebtem Podcast an Bedeutung. Rogan befragte Corsetti, den Moderator von Bright Insight, zur Gültigkeit der Theorie und fragte: „Könnte es eine Situation geben, in der sich die magnetischen Pole tatsächlich ändern?“

Corsetti antwortete, indem er behauptete, die Theorie sei wissenschaftlich bewiesen und verwies dabei auf Thomas‘ Arbeit.

Corsetti erläuterte die Idee weiter und argumentierte, dass die Umkehrung der magnetischen Pole dazu führen würde, dass die Erde im Wesentlichen stillsteht, was zu einer beispiellosen Überhitzung führen würde.