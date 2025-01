2025 – Endloses Chaos auf dem Weg zu einer Weltregierung

Auf dem Weg zu einer Eine-Welt-Tyrannei

Sind wir nicht alle so glücklich, wenn das Chaos über uns hereinbricht – ein geplantes Chaos, das Verwirrung und Zerstörung stiftet und bei denen, die es durchschauen, ein Lächeln hervorruft?

Es ist wie ein Wettlauf um das Endspiel, das niemals enden wird und das sie niemals erreichen werden.

Das Chaos wird durch unidentifizierte mysteriöse Drohnen und in letzter Zeit noch mysteriösere UFO-Sichtungen noch verschlimmert. Werden wir von Weltraummonstern überfallen?

„Sie“, die hinter dem Chaos stecken, natürlich, wir wissen, wer sie sind. Die schwarzen Männer in weißen Hemden und blauen Krawatten. Wer sonst? Manchmal werden sie als ‚Tiefer Staat‘ bezeichnet, manchmal als die Dunklen Kabalen oder einfach als das Böse.

Sie führen uns mit unterdrückendem Chaos zu dem Wunsch nach einer Weltregierung, die uns von Angst und ständiger Furcht befreit und uns vor den unsichtbaren, aber chaotischen Monstern schützt, von außerhalb und innerhalb unserer irdischen Welt.

Das neue Jahr beginnt mit sogenannten Terroranschlägen in der westlichen Welt, die andeuten, was in den kommenden Wochen und Monaten auf uns zukommt? Oder verbreiten sie nur Angst und Verwirrung – und Tod, um es glaubwürdiger zu machen? Sie schrecken vor nichts zurück.

Während die Medien weltweit schweigen, rückt Israel in Syrien in Richtung der türkischen Grenze vor. Die türkische Armee bereitet einen 30 km langen „Sicherheitsgürtel“ im Norden Syriens vor. (Der sich abzeichnende Zusammenbruch der globalistischen Weltordnung)

Wird die Türkei den Einmarsch Israels in das selbsternannte Niemandsland der Türkei tolerieren? Oder ist dies der nächste Konflikt, der sich zusammenbraut – da die Zionisten nicht aufhören werden, ihr Vorhaben zur Vergrößerung ihres Territoriums auf die neuen größeren israelischen Grenzen auszudehnen?

Sie, die Kabalen des Tiefen Staates, wollen uns glauben machen, dass es immer mehr sogenannte Terroranschläge gibt. Behörden, Polizei und Militär werden nicht in der Lage sein, mit ihnen fertig zu werden. Die Menschheit braucht eine Eine-Welt-Ordnung. Was sie nicht sagen, ist, dass es eine Eine-Welt-Tyrannei wäre.

Die zahlreichen Chaos-Angriffe bestehen aus Kriegen – auf internationaler Ebene, aus Verbrechen auf der Straße und aus verwirrenden politischen Rätseln.

Der Begriff „Terroranschläge“ stammt von der CIA, dem FBI, dem Mossad, dem MI6 – und wie auch immer diese kooperierenden westlichen Geheimdienste genannt werden; dieselben Geheimdienste, die diese Terrorgruppen natürlich geschaffen haben – Al-Qaida, ISIS, Islamischer Staat und viele mehr.

Diese Terrorgruppen werden jetzt im Westen als „Rebellen“ bezeichnet – nicht als Terroristen. Denn die Menschen beginnen zu verstehen, dass „Terroristen“ von denen erschaffen und finanziert werden, die sie als Terroristen bezeichnen. Das Leben der Terroristen ist für die westlichen Imperialisten ein gefundenes Fressen, um in neue Länder einzumarschieren und sie zu destabilisieren.

Zu den „Rebellen“ gehört seit kurzem auch die Hayat Tahrir al-Sham (HTS), eine der dreistesten gewalttätigen Terrorgruppen, die derzeit Syrien „regiert“, was von ihm noch übrig ist; ein bald balkanisiertes Syrien.

Es ist erst ein Vierteljahrhundert her, dass dieselben Mörder, die NATO, Jugoslawien zerschlagen haben. Damals unter der Leitung von US-Präsident Clinton, heute unter der Leitung eines anderen sogenannten US-Präsidenten, Joe Biden, und wer auch immer hinter ihm steht. Vielleicht die Obamas?

Wenn es einem Land außerhalb der westlichen Ideologie und Erzählung wirtschaftlich und sozial gut geht, muss der Westen es zerstören. Obwohl die westlichen Medien die Welt gegen den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad als Tyrannen und Folterer indoktriniert haben, wurde Präsident al-Assad von der Mehrheit der syrischen Bevölkerung unterstützt. Seine Gegner waren infiltrierte, vom Westen unterstützte Terroristen. Wie üblich verbreiten die westlichen Medien weiterhin glatte Lügen.

Präsident al-Assad hielt sein multireligiöses Land in Harmonie zusammen – mit einem der höchsten Bildungsniveaus im Nahen Osten, trotz der ständigen terroristischen Infiltrationen und der allmählichen, aber stetigen Zerstörung seiner Wirtschaft durch endlose Sanktionen und eben diese vom Westen ausgebildeten und finanzierten Guerillagruppen.

Kurz gesagt, in Syrien herrscht Chaos.

All diese von den USA und Europa geplanten, finanzierten und inszenierten Terroranschläge in Städten werden durch einen ständig wachsenden Strom von kriminellen Einwanderern noch verschlimmert. Das ist es, was sie Ihnen erzählen, und die meisten Menschen glauben es.

Sie kommen zu Zehntausenden nicht nur über die südlichen Grenzen der Vereinigten Staaten, sondern auch nach Europa, über Griechenland und Italien oder in klapprigen, meist prekär instabilen und gefährlichen Booten von Nordafrika über das Mittelmeer. Einige werden von europäischen Grenzpatrouillen zurückgewiesen und in die gefräßigen Münder des Ungeheuers zurückgeschickt.

Wenn sie nach Libyen abgeschoben werden, werden sie buchstäblich zu Sklaven gemacht, und viele werden Opfer von Menschenhandel, insbesondere Frauen und Kinder. Ohne Skrupel. Niemand kontrolliert, niemand redet. Libyen, ein völlig unkontrollierbares, chaotisches Durcheinander, das von Hillary Clinton unter Obama und mit Hilfe des damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy und der NATO zerstört wurde. Das Überleben dieser verzweifelten Flüchtlinge hat bei der westlichen Grenzkontrolle keine Priorität.

In Europa, so wird uns gesagt, sind diese Einwanderer größtenteils Kriminelle, insbesondere die Muslime. Sie werden zweifellos unsere Arbeitsplätze übernehmen und unsere Frauen und Töchter vergewaltigen. Aber bedenken Sie, dass all dies auf beiden Seiten des Atlantiks geplant ist – ein Mittel, um eine stärkere, kontrollierendere Regierung anzustreben, die auf die berüchtigte Eine-Welt-Regierung hinweist.

Jetzt kommt der Straßenterror. In New Orleans rammt am Neujahrstag ein texanischer Fahrer mit einem Pickup-Truck, der eine ISIS-Flagge hisst, eine Menschenmenge auf der Bourbon Street, tötet 14 Menschen und hinterlässt eine Vielzahl von Verletzten. Der Fahrer erliegt bei einer Schießerei mit der Polizei. Um es klar auszudrücken: Er wird erschossen, anstatt verhaftet zu werden, da Tote nicht sprechen können [zum Beispiel, wer sie ausgebildet hat].

Am 1. Januar 2025 wird in Las Vegas innerhalb weniger Stunden ein Tesla Cybertruck vor dem Trump International Las Vegas Hotel in die Luft gesprengt. Der Fahrer, ein hochdekorierter aktiver Soldat der Armee, der offenbar kurz vor der Explosion des Lastwagens Selbstmord begangen hat, soll bei der Planung der Explosion des Lastwagens künstliche Intelligenz (KI) sowie ChatGPT eingesetzt haben.

Er hinterließ zwei Briefe, in denen er die Amerikaner aufforderte, aufzuwachen, und in denen er seine Beschwerden über Obdachlosigkeit und andere soziale Ungerechtigkeiten zum Ausdruck brachte. In den Briefen behauptete er auch, es handele sich nicht um einen Terroranschlag, und fügte hinzu, die USA seien „todkrank und auf dem Weg zum Zusammenbruch“. Damit könnte er Recht gehabt haben.

„Kein Terroranschlag“ – als ob er es wüsste. Vielleicht, weil er von der CIA und der DARPA im Stil von MK-Ultra ausgebildet worden war, bei dem eine normale Person, die auf ein tief im Gehirn verankertes Signal reagiert, plötzlich durchdreht und den Befehlen folgt, auf die die Person trainiert wurde, wenn sie das Signal wahrnimmt.

Ein weiterer Cybertruck geht um 3:00 Uhr morgens in Atlanta, Georgia, in Flammen auf. Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden des 31. Dezember in einem Tesla-Autohaus aus. Es wurden keine Verletzten gemeldet, nachdem der Lkw in Brand geraten und beschädigt worden war. Es wird ein Terroranschlag vermutet. Oder war es nur ein geplanter Unfall, der leicht als Terroranschlag getarnt werden konnte?

In Magdeburg, Deutschland, etwa 80 km westlich von Berlin, raste Ende Dezember 2024 ein dunkler BMW in einen Weihnachtsmarkt, wobei zwei Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt wurden.

Wahrscheinlich sind in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten – wer weiß, wie lange noch – weitere solcher Vorfälle zu erwarten.

Zur gleichen Zeit entstehen in Südkalifornien, in der Umgebung von Los Angeles und in der Stadt selbst, plötzlich und unkontrollierbar Waldbrände – natürlich von Menschen verursachte Brände – und Zehntausende Menschen mussten evakuiert werden. Seltsamerweise scheinen die Flammen nicht zu löschen zu sein. Sie sehen aus wie Plasma-Feuer; sie zerstören hochpreisige Immobilien in Pacific Palisades, die größtenteils prominenten Hollywood-Stars und Persönlichkeiten gehören.

