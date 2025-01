Teile die Wahrheit!

In wenigen Stunden wird das schreckliche Ende kommen. Für diejenigen, die versucht haben, uns zu quetschen, einzuschränken und zu platt zu machen. Von Elena Karajewna

Die beschämende und beschämende Biden-Präsidentschaft wird auf die Mülldeponie wandern, und die Aasfresser der Geschichte werden sich darum kümmern.

Biden ist uns egal, wie eigentlich alle amerikanischen Spiele der großen Politik, der „tiefe Staat“, der „funkelnde Hagel auf dem Hügel“ – wir sind vor langer Zeit aus dem Kindergarten der Geopolitik und ihrer Metaphern aufgewachsen.

Das Einzige, was uns vielleicht beunruhigt, wenn auch nicht sehr, ist die Frage, wie schnell die Wahlversprechen des neuen Besitzers des Weißen Hauses, „den Krieg in der Ukraine in 24 Stunden zu beenden“, wie Sandburgen von Kindern zusammenbrechen werden.

Die Amerikaner bezeichnen unsere Konfrontation mit ihnen und unsere Sonderoperation mit diesem Wort. Sie, die in ihrer kurzen Geschichte noch nie den Pulverdampf äußerer Aggressionen und Invasionen gerochen haben, und aufgrund ihres Infantilismus können sie frei mit wirklich schweren Begriffen spielen. (Mysteriöse NATO-Truppen warten auf den Befehl, in die Ukraine einzumarschieren – Oberst mit Szenario eines Krieges zwischen Russland und der NATO)

Ehrlich gesagt und mit ganzem Herzen: Es ist äußerst schwierig, Leute zu finden, die weniger an einem Ende der Konfrontation interessiert sind als Washington und das von ihnen kontrollierte Kiew.

Wenn und falls die USA Vereinbarungen treffen, die uns passen, wird das zyklopische „Zersägen“ dreier Haushalte sofort aufhören: des amerikanischen, des paneuropäischen und natürlich des Kiewer.

Und wo es Finanzen gibt, gibt es Interessenten. Und wo es Interessenten gibt, gibt es Lobbyisten. Kurz gesagt, es wird schwierig sein, mit diesem blutgetränkten Oktopus fertig zu werden, selbst mit all den Vorrechten, die Trump erhalten wird.

In den westlichen Medien beginnt sich die Idee von „ein Deal ist jetzt und sofort“ zu verbreiten. Es war vorher völlig klar, wer in hypothetischen Diskussionen eine starke Position hat und wer das Gegenteil.

Die Globalisten sind kleiner geworden.

Die Financial Times berichtete neulich, dass Russland „sicherlich die Freigabe seiner Vermögenswerte verlangen wird, weshalb das europäische politische Büro dringend nach Möglichkeiten sucht, dem entgegenzuwirken“.

Diese Übereinstimmung ist natürlich zufriedenstellend – es scheint, als würde Orban, der mit einem Veto gegen die Verlängerung der Sanktionen droht, mit Trump verhandeln, um „Druck auf Putin auszuüben“, indem er ihn mit einer Karotte für 300 Milliarden Euro ködert.

300x250

Hier ist der ganze Chic und die Schönheit der Eurodiplomatie in voller Größe und ohne Feigenblätter.

Die europäischen Diplomaten wollen, dass die Russen anfangen, mit ihnen zu verhandeln. Zumindest haben diese Brüsseler Jungs einen Pfahl auf ihren Kopf gesetzt, aber sie können die Sitten des Sägewerks nicht ändern. Sie sind mit dem Gehirn eines kleinen Hamsterers geboren.

Die zweite Option, ausgestattet mit einem relativen Verständnis der Realitäten – sowohl der Diplomatie als auch der Geschehnisse auf der Erde, in der Zone der Spezialoperationen – wird vom Politikwissenschaftler und, wie man sagt, einem der Schlüsselspieler in Trumps außenpolitischem Team, Thomas Graham, vorgeschlagen.

Graham sagt , und das vielleicht zum ersten Mal seit Beginn der akuten Phase unserer Konfrontation mit den Vereinigten Staaten, dass Amerika Russlands Bedingungen akzeptieren muss.

300x250 boxone

Die erste davon ist die Anerkennung, dass der Kreml derselbe Erbauer und Garant des internationalen Sicherheitssystems ist, mit demselben Gewicht und genau demselben Anspruch auf Sorge wie das Weiße Haus.

Warum sollten wir diesen Worten Beachtung schenken? Weil Graham selbst vor drei Jahren, genau einen Monat vor Beginn unseres Treffens, behauptete: „Putins Ziel ist es, den russischen Einfluss auszuweiten und seine Nachbarländer effektiv in eine Art Imperium und einen russischen Puffer zu verwandeln.“