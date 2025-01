Psychologische Kriegsführung ist weitaus wirksamer als Kugeln. Die Regierung erforscht seit Jahrzehnten Methoden der Gehirnwäsche. Die vielleicht berüchtigtsten Studien fallen unter das MKUltra-Programm, das die CIA von 1953 bis 1964 an ahnungslosen Opfern durchführte, die nichts davon wussten, dass sie an einer brutalen Studie teilnahmen.

Die MKUltra-Experimente sind in Geheimnisse gehüllt, nachdem CIA-Direktor Richard Helms und der langjährige MKULTRA-Chef Sidney Gottlieb den Großteil der Beweise vernichtet hatten. Kürzlich freigegebene Dokumente werfen jedoch Licht auf die extremen Menschenrechtsverletzungen der US-Regierung.

MKULTRA begann 1953 in der Zeit des Kalten Krieges. Die US-Regierung wollte angeblich Gedankenkontrolltaktiken erlernen, die ihrer Meinung nach die Regierungen der Sowjetunion und Chinas bereits beherrschten.

Darüber hinaus interessierte sich die CIA für die Experimente, die die Nazis im Zweiten Weltkrieg an Gefangenen in Konzentrationslagern durchgeführt hatten.

Operation Paperclip war der Auftakt zu MKUltra und begann 1945, als die CIA begann, Folter- und Gehirnwäschemethoden des Dritten Reichs zu untersuchen.

Tatsächlich wurden 1.600 Nazi-Wissenschaftler von der US-Regierung rekrutiert und ermutigt, ihre Arbeit an amerikanischen Bürgern fortzusetzen. (Neue Meldestellen im Vormarsch: Steht Deutschland vor einem Überwachungsstaat?)

Diese Wissenschaftler untersuchten auch Möglichkeiten, biologische Kriegsführung durchzuführen, indem die Beulenpest als Waffe eingesetzt wurde.

Es gab andere Studien wie die Projekte Artichoke und Bluebird, die stattfanden, bevor die CIA das berüchtigte MKUltra-Experiment entwickelte.

Richard Helms, stellvertretender Direktor für Planungen bei der CIA, schlug das MKUltra-Projekt als „speziellen Finanzierungsmechanismus für hochsensible Forschungs- und Entwicklungsprojekte der CIA vor, in denen die Verwendung biologischer und chemischer Materialien zur Veränderung des menschlichen Verhaltens untersucht wurde“.

Wie könnte die Regierung das menschliche Gehirn manipulieren? Die Regierung wollte ein „Wahrheitsserum“ finden, das sie an Kriegsgefangenen und ihren eigenen Bürgern anwenden konnte.

Der CIA-Chemiker Sidney Gottlieb arbeitete mit dem Pharmaunternehmen Eli Lilly zusammen, um die psychedelische Droge LSD herzustellen und diese brutalen Experimente durchzuführen.

Die Teilnehmer kamen aus Gefängnissen, Suchtkliniken, Jugendstrafanstalten und sogar vom US-Militär. Niemand wusste, dass sie an der Studie teilnahmen.

Die CIA stellte den Forschern ein unbegrenztes Budget zur Verfügung und gründete oft Scheinstiftungen, um TSS-Zuschüsse zu vergeben.

Ärzte von Universitäten im ganzen Land wurden angeworben und sie untersuchten besonders gern Patienten, die bereits in Gesundheits- oder psychiatrischen Kliniken untergebracht waren.

Um das menschliche Verhalten zu manipulieren, verabreichten Forscher ihren Versuchspersonen LSD und andere bewusstseinsverändernde Drogen und versuchten, ihr Gehirn umzuprogrammieren.

Sie wandten sich an Pharmaunternehmen, um weitere Medikamente zu entwickeln, die „unlogisches Denken fördern und den Versuchspersonen helfen würden, Entbehrungen, Folter und Zwang während Verhören zu ertragen“ sowie Versuche der „Gehirnwäsche“. Die Experimente dauerten oft wochenlang. Das National Security Archive (NSA) erklärt:

„Die CIA führte furchterregende Experimente mit Drogen, Hypnose, Isolation, sensorischer Deprivation und anderen extremen Techniken an menschlichen Versuchspersonen durch, oft US-Bürgern, die oft keine Ahnung hatten, was mit ihnen geschah oder dass sie Teil eines CIA-Tests waren.

„Diese Aufzeichnungen werfen auch Licht auf eine besonders dunkle Periode in der Geschichte der Verhaltenswissenschaften, in der einige der führenden Ärzte auf diesem Gebiet Forschungen und Experimente durchführten, die üblicherweise mit den Nazi-Ärzten in Verbindung gebracht werden, die in Nürnberg vor Gericht gestellt wurden.“

Schlafentzug, Elektroschockbehandlungen, Bestrahlung und akustische Belästigung waren einige der unzähligen Taktiken, die während dieses Programms eingesetzt wurden.

Es gibt unzählige Geschichten von Überlebenden über die Schrecken, die sie erlebt haben, aber das wahre Ausmaß dieses Programms ist zu umfangreich, um es hier zu erklären. Die kürzlich freigegebenen Dokumente sind 1.200 Seiten lang und stellen nur einen Bruchteil der Wahrheit dar.

(Der Reisepass von Matthew Livelsberger wurde am Tatort gefunden. Noch ein Terrorist, der seinen unzerstörbaren Reisepass mitgebracht hatte, um ein Verbrechen zu begehen.)

Kurioserweise stammten die ersten 1.000 Opfer aus US-Militärstützpunkten. Der Terrorist Shamsud-Din Jabbar aus New Orleans und der Las Vegas-Bomber Matthew Livelsberger waren beide auf dem Militärstützpunkt Fort Bragg in North Carolina stationiert.

Zufällig verübten sie ihre Anschläge direkt hintereinander, obwohl diejenigen, die die Männer kannten, behaupten, sie hätten keine Hinweise darauf gehabt, dass einer von ihnen solche Verbrechen begehen könnte.

Ryan Routh, der Mann, der versuchte, Trump auf dem Golfplatz zu ermorden, hat ebenfalls Verbindungen nach Fort Bragg und besuchte es über 100 Mal. Die Untersuchung jedes einzelnen Szenarios könnte einen tief in die Tiefe führen.

Man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um zuzugeben, dass etwas nicht stimmt. Die Kongressabgeordnete Anna Luna Paulina fordert Informationen über Jabbar und Livelsberger hinsichtlich ihrer Verbindung zum Militärstützpunkt Fort Bragg.

Andere, die keine Angst davor haben, als Verschwörungstheoretiker abgestempelt zu werden, werden bald ebenfalls anfangen, Fragen zu stellen.

