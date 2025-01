An ihren Taten werdet ihr sie erkennen!“!!!

In meiner Kolumne „LAUT nachGEDACHT“ fasse ich meine Gedanken in leicht verständliche Worte, weil mich die Praktiken der politischen Schreibtischtäter, von deren Handlangern und dessen wortgewaltigen Agenten des sogenannten Widerstandes wahrlich seit fünf Jahren, mehr als nur sprach- und fassungslos machen!

„Allez Hopp im Berliner Flohzirkus“: Kommen Sie näher. Kommen Sie ran. Sehr verarschtes geehrtes Publikum, sehen Sie sich das an. Meine lieben Wähler-innen, außen und drumherum … Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Überzeugen Sie sich mit Ihren eigenen Augen.

Der Berliner Flohzirkus präsentiert die waagemutigsten und aberwitzigsten Kunststücke, die sagenhaftesten Zaubereien und die fantastischsten Jonglagen. Ein Kabarett der scharfen Sätze, hochgestapelte Wortakrobatik der feinsten Art, sowie Illusionen und ein großes Feuerwerk von Korruption.

Ein wahres Schrottpüree an Gaukeleien und Puppenspielertricks, direkt aus der albanischen Hütchenspielerschmiede. Hereinspaziert – Hereinspaziert! Wir zeigen Ihnen in unserer Manege jede bizarre Absurdität: Eine verpixelte Außenflüsterin mit knittriger Spendierhose und einen Bündniskanzler, dessen Bündnisse meistens abgekanzelt werden! Einen Bruchpiloten mit fantastischer und sonderbarer Friedens-Vor-, sowie Nachstellungen!

Einen kahlen Hütchentrickser, bärtige Damen und dümmliche Possenreißer! Marschierende Schafe und am Trapez kopfüber hängende Diplomaten! Außerdem in unserem Programm: Die dickste Ballerina der Welt auf dem Seil hoch über Ihren Köpfen und den verrücktesten Professor des Universums!

Weiterhin sehen Sie bei uns schwarz-weiß-karierte Schweine im Weltall und regenbogenfarbene Schlümpfe ohne Strümpfe, jedoch mit hornigen Einhorn-Hörner! Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um SIE ALLE AUF DAS BESTE ZU UNTERHALTEN! Treten Sie ein und nehmen Sie Platz!

Für Sie ist bereits in der allerersten Reihe ein Sitz reserviert! Bei uns sind Sie nicht nur König, sondern werden auch noch als Bettelmann nach Hause gehen! Seien Sie nicht nur Beobachter, nein, Sie spielen auch noch die Hauptrolle des ganz großen Verlierers! Eine großartige Show darf ich Ihnen versprechen!

Ein Erlebnis der ganz besonderen Art! Alles wurde nur für Sie brillant inszeniert und heute Abend uraufgeführt! Die besten Dompteure, die schnellsten Akrobaten und die lustigste Clownerie des Planeten. Aber bitte vergessen Sie nicht, dass ein Flohzirkus nur ein Theater ist, welches ganz allein durch Ihre Fantasie lebt!

Es gibt sie in Wahrheit gar nicht, die kleinen Flöhlein in der großen Berliner Manege! Kein einziger Floh ist jemals Rad gefahren oder hat auch nur einen Salto Mortale vollbracht. Die Manege ist winzig und die Flöhe bestehen nur in Ihrem Kopf! Allez Hopp![1]

Von Alfred-Walter von Staufen

„Der größte Feind ist der Freund. Denn der,

dem du am meisten Vertrauen schenkst,

weiß es am einfachsten zu missbrauchen.“

(Markus Keimel)

Wenn ich in die sozialen Medien schaue, egal ob X, Telegram, Facebook, usw., erlebe ich immer und immer wieder ein Deja-Vu. Ja, dann fühle ich mich irgendwie 2.000 Jahre in der Zeit zurück katapultiert und zwar in die Handlung des Films „Das Leben des Brain“, der englischen Kultkomödie aus dem Jahre 1979, von der genialen Monty Pythons-Truppe.

Kennen Sie diesen Film?

Erinnern Sie sich, meine lieben Leser, an die Szenen auf dem Basar, wo an jeder Ecke selbsternannte Heiler, Prediger und Messiasse herumlungerten und für ein paar Schekel jeden Blödsinn und Q uatsch labern, je nach dem was der Bezahlende hören möchte?!

Genau in diese Szenerie fühle ich mich dann versetzt, wenn ich all die phantasievollen Tweets, Videos und Sprachnachrichten durchstöbere!

Daher wünsche ich mir von Ihnen, dass Sie mir in dieses Szenario folgen. Machen Sie es sich bequem und holen schon einmal das Popcorn aus dem Schrank!

Vor über 2.000 Jahren kam in dem von Römern besetzten Jerusalem in einer Krippe, zwischen Ochs und Esel, Jesus Christus zur Welt. Im Stall zwei Palmen weiter wurde Donald Trump Brian geboren und prompt mit dem Messias verwechselt. Auch 30 Jahre später wird noch immer dieser Donald Trump Brian für den Heiland gehalten. Saublöd nur, dass jeder Versuch, seine Jünger vom Gegenteil zu überzeugen, sie nur noch mehr an die Bescheidenheit des Auserwählten glauben und dadurch zufällige Wunder wahr werden lässt.

Drückende und sandhaltige Luft schwebt über den verstaubten Ständen der Kaufleute. Ein Fleischhändler verscheucht die parasitären Fliegen von seinem Handelsgut und der Schuster gleich nebenan schustert vor langer Weile vor sich rum. Der Fischer zündet Weihrauch an seinem Stand an, damit kein Käufer die stinkende Ware bemerkt.

Drüben auf der anderen Seite des engen Ganges, gleich neben dem Sklavenhändler und Seelenverkäufer, steht ein dicker Glatzkopf und palavert in die Menschenmenge:

„Hallo ihr Lieben. Hier bin ich wieder, euer Heiko Heiland. Schön das ihr da seid. Ihr wisst doch alle, nur bei mir findet ihr die einzige Erleuchtung und die wahre Erlösung. Also folgt mir in das goldene Licht. Hört einfach auf den Buddha, tief in euch, denn er wird euch den richtigen Weg weisen. Ihr müsst mir nur die Hälfte eurer Schekel geben, denn nur so wird euch Buddha wahrlich erhören. Oder kauft hier mein uraltes Märchenbuch, was die Römer schon längst verbieten ließen, weil da nur die eine und wahre Wahrheit geschrieben steht. Ich schrieb euch alle Gegebenheiten auf, welche nur meine Eingeweide wissen können. Sogar die AMAZONen boykottieren die meinige heiligen Schriften, aber nur weil sie es können!“.

Ein Stückchen weiter, in der Ecke, gleich dort neben dem Eselsmilchverkäufer, steht ein kleines dürres Männlein, mit fahlem und knittrigen Gesicht, welches in einem gar fürchterlichen Dialekt vor sich herumsäuselt, als wäre es Rumpelstilzchen. Immer wieder faselt dieser Wicht mit krächzender Stimme:

„Wir müssen in der Zeit zurückgehen. Wir brauchen die alten Führer wieder. Wir müssen das alte-neue Reich der Cäsaren wiederaufbauen. Bald, ja in Bälde kommt der einzig wahre Erlöser über das große Wasser gelaufen und wird das ganz Böse in einer legendären Endschlacht bekämpfen, wie sie es in 400 Jahren in der heiligen Schrift niederschreiben werden. Der große tollkühne Retter wird uns den längst überfälligen Friedensvertrag mit den roten Römern bringen. Wer etwas anderes sagt, ist ein kleines Furzgesicht, ein schmutziger Molch und ein stinkender Grottenolm.“.

Gegenüber dem kleinen dürren und fahlen Männlein, auf der anderen Wegesseite, lacht ein stark angesäuselter Prediger, auf einem großen, allein leergetrunkenem Weinfass lallend über den Markt:

„Sooo, HäHäHä. Lachen – ja lachen sollt ihr alle und das immerfort. Ich bringe euch allen die gute Laune, ob ihr es wollt oder nicht. Ihr müsst nur mein liebliches Weingeist-Gesöff für schlappe 17 Schekel erwerben und trinken. Sobald ihr euch den ersten Schluck eingeflößt habt, seht ihr die Welt, so wie ich, aus der Vogelperspektive eines grauen Stars und dann erst versteht ihr alle das römische Staatskonstrukt, mit seiner römer-versifften Politik. Seitdem die Römer hier in unserem Reich eingefallen sind, ist eine Krankheit ausgebrochen: Das Wahrheitsvirus! Doch eins könnt ihr mir glauben: Die Lösung kann nur das Militär sein. Zusammen mit dem Militär werden wir den korrupten Sauhaufen von Kaiser Augustus verjagen. Ich sage euch doch immer: Störe deinen Feind nicht, wenn er dabei ist, sich selber zu zerstören! Prost – Hähähä.

Und wenn gerade euer Weib an der Wüstenpest dahingerafft wurde, so ist es nicht schlimm, denn man muss es euch ja erst zeigen, sonst versteht ihr dies nicht! Also trinkt einen großen Schluck meines guten Gesöffs und schon ist das eigentlich Wichtige nicht mehr von großen Belangen und alles scheint sooo lustig. Prost – hähähä. Greift schnell zu, meine Ware ist rar, das Lager voll und ich auch. Wer meinen Trunk nicht trinken tut, ist am Arsch. Ja, ihr alle seid dann voll am Arsch. Prost! Und wenn jemand etwas anderes predigt, sei es auch noch so wahr, dann ist er für immer ein ganz schlimmer Hetzer und Spalter und wurde auch ganz bestimmt von den Römern bezahlt.“.

Nur 300 Fuss weiter, steht gleich neben dem Dattel- und Feigenhändler ein Heiler, welcher seine Karaffen, gefüllt mit heiliger Wunderplörre aus dem Wassertrog der Esel und Kamele anpreist und unüberhörbar in die Menschenmasse kreischt:

„Nun sehet alle her und lauschet meinen Worten: Da drüben in der Hütte des Apothekers, mit der Schlange auf einem roten Schild, bietet der alte Scharlatan seltsam anmutende Zaubermedizin aus Schlangengift, Froschschenkeln und Pelikanzungen an, welche euch alle vergiftet und jeden Gesunden krank machet. Die vielen Törichte, welche dessen Gifttrunk tranken und sich nun unwohl fühlen, müssen mein gesegnetes Wunderwasser sofort nehmen und täglich, immer wenn der Esel zum dritten Male bei Sonnenaufgang pullert, einnehmen. Wenn nicht, seid ihr des Todes. Heute seid ihr die Lieblinge der Götter, denn heute ist euer Glückstag: Jeder der jetzt drei meiner Amphoren geweihtes Wunderabwasser kauft, bekommt diese zum doppelten Preis. Nur meine Medizin schenkt euch ewige Gesundheit und ein wohlerfülltes Leben, außer wenn ihr krank werdet und sodann sterbet. Aber beeilet euch, denn ich muss gleich weiter, mich um meine Herberge in Tansania kümmern“.

Nun blicken wir doch weiter über den Basar. Schräg gegenüber dem Wunderwasserhalunken vom heiligen Schiffmannsberg, direkt da drüben an der Klagemauer, sieht man einen Q-Fladen-Missionar seine Birne an die Mauer hauen, worauf er sodann über Kopfschmerzen klagt. Daher stammt auch der Begriff: Klagemauer! Schon von Weitem hört man ihn die ihm Zuhörenden anflehen:

„Bald ist es soweit. Bald kommt der einzig wahre Sohn des Allmächtigen zu uns hernieder. Er wird die gesetzlosen Römer wie wilde Hunde jagen, die Kinderschänder an Kastanien kasteien und die Schlechtwetter-Macher im eigenen Regen ersäufen. Wenn er dann zu uns herniedersteigt, von seinem weißen Ross, wird in unserem schönen Reich das goldene Zeitalter anbrechen.“.

Aus der Zuhörermenge ruft ein skeptisch-drein-schauernder Beduine: „Du Q-Prophet bist ein verdammter Heuchler und Lügner, denn das hast du bereits prophezeit, als mein Weib noch jung, knackig und willig war!“. Der Q-Prediger antwortete darauf: „So halte flugs mit deinem Unmut ein, denn du musst dich in Geduld üben. Bald wirst du es sehen, denn die 17 Sterne stehen gut und das Auge des Wüstensturms ist längst über euch. Ja, genau zur rechten Zeit kommt dieser Erlöser mit der weißen Kippa. Wenn ihr Ungläubigen und die, die noch nicht vermögen es zu sehen, liegt dies nur daran, dass seine Tarnung und Täuschung so genial und nur optisch ist, weil sonst der große Plan nicht funktionieret. Ihr solltet das große Ganze sehen. Der Erlöser wird bald vor euch stehen, dann aber wirklich! Versprochen!“. Und sehen Sie, meine lieben Leser, dort drüben, gleich neben dem qualmenden Scheiterhaufen, steht noch ein Wanderprediger, mit einem schwarzen Hut auf seinem haarlosen Haupt, welcher auf den Namen Germanus Oliverus Spionus Janixcanmus hört. Noch vor wenigen Jahren arbeitete dieser Halunke für die Römer, welche schon früh erkannten, dass er auch als Agent sehr wertvoll sein könnte. Nun ist er in deren geheimer Mission als Missionar unterwegs, um das Volk gegen die Römer zu hetzen. Hören wir doch ein wenig zu, was dieser römische Spion uns und der um sich versammelten Menschentraube, zu sagen hat. „Hallo meine sehr geehrten Damen und Herren. So begrüße ich eigentlich nicht die römischen Sklaven wie ihr es seid, welche mir sonst auch nicht zuhören und die, die noch nicht einmal wissen wer ich bin. Ich bin der Oliverus Spionus Janixcanmus, der große Germane. Ich unternehme hier und jetzt einen letzten Versuch, euch eure römische Versklavung zu erklären, dass es jeder verstehen kann, auch das kleine dürre Männlein mit dem furchtbaren Dialekt da hinten, neben dem Eselsmilchverkäufer und der besäuselte dicke Muselmann da drüben, auf dem selbst ausgetrunkenem billigen Fuselweinfass, der immer gar schrecklich lacht, weil er sich ja sooo lustig findet. Ihr alle müsst mich nicht kennen und trotzdem möchte ich euch sagen, dass ich in den letzten Jahren verstanden habe, wie das römische System arbeitet. Nun höret mir alle genau zu, denn ich erkläre auch dies hier zum letzten Mal und verstehet sodann, wie dieses böse römische System funktioniert. Und jetzt verrate ich es euch hier an dieser Stelle, dieses große Geheimnis: Das System funktioniert sehr gut! Mehr kann und darf ich euch nicht sagen, riet mir mein Advokat. Aber bald könnt ihr es nachlesen, in meiner neuen Schriftrolle, die ich eigens für euch Unwissende schrieb. Aber ich möchte euch noch sagen, wer Schuld hat, dass die Römer jetzt über uns herrschen. Schuld allein haben daran die Kreuzritter, die Templer und die Jesuiten, die Juden, die Moslems, die Marxisten und vor allem Diktatorius Angelus Kommunixmus Merkelinus. Und nun rate ich euch allen: Stehet endlich auf. Protestiert gegen die feindliche Übermacht Roms. Verlangt die Ausweisung von Kaiser Augustus, der eigentlich gar nicht euer Befehlshaber ist, weil er nicht der rechtmäßige Nachfolger von König David ist. Aber mehr darf ich euch wirklich nicht erzählen. Tretet jetzt allen Römern endlich in den Hintern und ruft immer und immer wieder: „Remigration aller Römer, und zwar sofort.“! Es ist euer Land. Es ist eure Freiheit. Und es ist auch eure Zukunft, für die ihr kämpfen solltet, was ich euch aber nicht sagen sollte, sagt mein römischer Advokat. Und nun kauft alle meine letzte Pergamentrolle, wo ich euch alles aufzeichnete. Für nur 23 Schekel gehören diese Rollen voller geistloser Thesen, Theorien und Tamagotchis euch. Greift schnell zu, bevor es die Römer tun!“ Ja meine lieben Leser, so stelle ich mir diese Szene auf dem Basar vor, mit den heutigen Akteuren der selbsternannten „ Wahrheit sbewegung“ 😊! Sind wir doch einmal ehrlich, ist diese „Widerstandsszene“ nicht das gespiegelte Abbild der „Normalo-Welt“, der „Unaufgewachten“ und „Unwissenden“, mit dem von Satan erfundenem Geldsystem, den Parteien und dem wahrheitserfindenden Medien?! Aber sind die Medien der „Truther“, der sich selbst nennenden „Licht- und Infokrieger“ nicht ebenso verlogen und erfinden Geschichten, nur um Klicks zu generieren und dann entsprechende Werbung dazwischen zu platzieren, weil für sie Geld wichtiger ist als die Wahrheit?! In den vergangenen fünf Jahren wurden wahrlich mehr stumpfsinnige Storys erfunden, als in über dreißig Jahren „Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“ und „Alles was zählt“ zusammen. Das beste Beispiel für geschmacklose und vor allem inhalts- und hirnlose Meldungen sind die derzeitigen Waldbrände in Kalifornien. Ich kann die schwachsinnigen und vor allem sinnfrei-kreierten Märchengeschichten nicht mehr nachvollziehen und für vollnehmen. Vermutlich hat die zu viele Internetnutzung bei den Meldungserfindern das Hirn auf null schrumpfen lassen. Schauen wir uns doch einmal ein paar Beispiele für Falschmeldungen an: Bild 1: Energiewaffen? Ehrlich jetzt?! Überall wo es auf der Welt brennt, wurde das Feuer wegen „Smart Citys“ oder den „15 Minuten Städten“ gelegt?! Was für ein ganz großer Bullshit Ja, zugegeben es gibt Energiestrahlenwaffen und sogar Technik, welche so geheim ist, dass wir diese niemals zu Gesicht bekommen werden. Im Internet und in Büchern oder Filmen sehen wir nur Dinge, die wir sehen sollen, welche der „tiefe Staat“ uns vorgibt. Alles andere ist und bleibt geheim. Als absoluter Beweis, dass die Brände absichtlich vom „tiefen Staat“ gelegt werden, ist immer wiederkehrend ein Video von einem fliegenden Hubschrauber, der einen Flammenwerfer auf den unter ihm befindlichen Wald zielt. Das ist der Beweis, steht dann immer unten drunter! So ein Scheiß, kann ich dazu nur erwidern. Ich frage an dieser Stelle mal diese „Wahrheitskämpfer“, welche diesen kruden Blödsinn immer wieder in den Umlauf bringen: Habt ihr schon einmal etwas von einem Gegenfeuer gehört?! Dabei wird Feuer durch Feuer bekämpft! Und wenn ich dann lesen muss, dass all diese Brände wegen „Smart Citys“ oder wegen Beweisvernichtung gelegt werden, so kann ich den Verfassern nur raten: Nehmt bitte weniger Drogen und schaltet stattdessen mal das Hirn ein, falls noch etwas davon übrig ist! Und wenn es dann heißt: „Sie zeigen es uns durch ihre Filme und Serien“, kann ich darauf nur antworten: Ja, ihr habt Recht: Bild 2: Stimmt, der „tiefe Staat“ zeigt es uns durch ihre Filme und Sendungen 😉! Zugegeben, es gibt die Informationen von „LA Smart City 2028“, was jedoch mit den Plänen von Olympia 2028 in Los Angeles zu tun hat. Alles andere ist einfach nur Stuss!!! Und dann gibt es noch die Falschmeldungen mit der immer wiederkehrenden Behauptung: Das die Feuer künstlich von dem „tiefen Staat“ gelegt wurden, denn man kann ja sehen, dass die Häuser abgebrannt sind, jedoch die Bäume einfach unberührt stehen blieben. Bild 3: Die von der „Wahrheitsbewegung“ hervorgebrachten „BEWEISE“ 😊, sind alles andere, aber bestimmt keine Beweise!!! Ich persönlich finde es mehr als traurig, dass solche „BEWEISFOTOS“ tausendfach und vor allem unüberlegt geteilt werden. Wahrscheinlich denken die meisten, die solchen stumpfsinnigen Quatsch posten: Das kommt ja von einem „großen Kanal“ und muss daher die Wahrheit sein, weil deren Anführer schließlich viel mehr Wissen und Hintergrundinformationen haben, als sie es uns sagen können! Starten wir doch mal einen Gegenbeweis, dass solche Behauptungen blödsinnig und strunzdumm sind, dass Häuser angeblich gezielt abgebrannt werden, jedoch Bäume einfach und frech stehen blieben. Schauen wir uns doch einmal Bilder von durch Krieg verbrannten Gebieten an: Bild 4: Was sehen Sie?! Hat man hier auf den Fotos auch „Strahlenwaffen“ benutzt, so dass Häuser verbrannten, jedoch Bäume und Sträucher stehen blieben?! Auf den obigen Fotos sehen Sie den gleichen Effekt, wie bei den derzeitigen Waldbränden in Kalifornien! Spätestens an dieser Stelle sollten sich automatisch Gehirne wieder einschalten, welche das selbstständige Denken in den letzten Jahren verlernten und solche oder ähnliche Falschbehauptungen verbreiten. An dieser Stelle wird nun aber der eine oder andere sagen: Moment mal, aber da existieren doch die Fotos von Bäumen, welche von Innen heraus brennen. Das muss nun aber wirklich eine neue Wunderwaffe des „tiefen Staates“ sein!!! Dann schauen Sie doch einmal selber auf die nachfolgende rechte Abbildung, welches dieses Phänomen einer „brandneuen Technologie“ zeigt und beschreibt: Bild 5: Für all diese Vorgänge, welche dem „tiefen Staat“ zugeschrieben werden, gibt es ganz einfache und vor allem natürliche Erklärungen. Jedoch den Kopf abschalten und sinnlosen Müll weiter zu verbreiten macht doch viel mehr Spaß! Somit stellen sich all die in den letzten Wochen hervorgebrachten „Beweise“ nichts weiter als heiße Luft dar! Der „tiefe Staat“ ist keineswegs am Ende oder etwa in Panik, wie es überall heißt. Alle Leutchen, welche diese „absolut wahren Beweise“ von den großen „Wahrheitsaposteln“ ohne nachzudenken weiterverbreitet haben, sind auf diese falschen Fünfziger mal wieder hereingefallen!!! Es ist so traurig, aber leider wahr! Ja aber da ist doch noch die Sache mit den Mülltonnen! Wenn das so oft und überall geschrieben steht und verbreitet wird, kann es doch nicht erfunden sein!!! Bild 6: Auch hier zeigt sich wieder, dass die meisten Seelen das eigenständige Denken und Hinterfragen verlernt haben. Und somit stellt sich die Sache mit der „blauen Mülltonne“ ebenso als falsche Fährte heraus und ist somit reif für die Mülltonne 😉!!! Auch das Video, wo angeblich ein Stück von einer gelben und schwarzen Mülltonne brennen, während das blaue Plastikstück unbrennbar ist, ist noch lange kein Beweis für die Boshaftigkeit des „tiefen Staates“. Wer sagt denn, dass die gezeigten Plastikstücke wirklich von entsprechenden Tonnen stammen?! Auch das „Beweisvideo“, dass ein Haus mit einem Smartmeter schneller abbrennt, als ein Haus ohne diesem Gerät, ist mehr als nur falsch. Solche oder ähnliche Behauptungen erweisen sich ganz schnell als Fakenews, wenn man nur etwas den Kopf einschaltet oder etwa, als kleiner Tipp von mir, nach diesem Thema in Suchmaschinen recherchiert. Kleine Anmerkung von mir: Entsprechende Antworten findet man nicht auf Schwubblerseiten und -kanälen!!! Wann fangen die Anhänger der „Wahrheitsbewegung“ endlich damit an, Dinge zu hinterfragen, statt jeden Müll zu verbreiten?! Wann wachen endlich die angeblich „Aufgewachten“ auf?! Kommen wir doch direkt zu dem nächsten Thema, was mal wieder überall die Runde macht. Bild 7: … das konnte man ja nicht wissen, dass Tom Hanks doch noch lebt 😉!!! Bereits seit 2020 wird unter anderem von Hans-Joachim Müller und seinem damaligen Lakaien Daniel Mandey immer wieder verbreitet, dass nicht nur Tom Hanks arrestiert und hingerichtet wurde, sondern auch noch viele andere Promis.[2] Nur so nebenbei bemerkt, verkündete Hajo Müller und Daniel Mandey auch bereits Anno 2020 in ihren täglichen Videos: „2020, das letzte Jahr der BRD.“!!! Aber wehe man zweifelt solche unrealistischen Sprüche an oder man hinterfragt solche Kanalbetreiber, dann ist man sofort ein Hetzer, ein Spalter oder ein „bezahlter Zuhörer“, außerdem würde man angeblich den „ganz großen Plan“ nicht begreifen. Das alles ist einfach nur lächerlich, ein verrücktes Possenspiel! Die „Wahrheitsbewegung“ ist, wie ich bereits anfangs schrieb, das gespiegelte Pendant zum Mainstream. Dabei sollte gerade in dieser „Szene“ die Wahrheit an allererster Stelle stehen, statt dessen wird man, wenn man nur einen einzigen Zweifel hegt, direkt als Feind dargestellt und sodann zum „Zusammenhalt“ aufgerufen, damit all die verblendeten hunderttausende Anhänger sich von diesen „Feinden der Wahrheit“ abwenden. Traurig ist dies, so traurig. Einer dieser mehr als zweifelhaftesten „Anführer“ großer „Wahrheitskanäle“ ist in meinen Augen Friedemann „Mäckle“ Mack. Dessen bösartigen Täuschungen, Wahrheitsverdrehungen und Lügen habe ich bereits in mehreren Artikeln beweiskräftig belegt. Bis heute konnte er keinen einzigen von mir aufgeführten Punkt entkräften! Bitte lesen Sie zu diesem Thema auch meine Artikel: Boris Pistorius und die Blutlinie mit den 100.000 Gesichtern?!

MÄCKLES AUFWACHPROGRAMM: Herr der Diktatur, Stasi-Zersetzungs-Taktik und MK Ultra

Die gesteuerte Opposition

DIE ABZOCKE DES TELEGRAM-KARTELLS: Von angeblichem Bergquellwasser aus der Wasserleitung!

DIE ABZOCKE DES TELEGRAM-KARTELLS: Von Kristallmatten, Lügen, Hochstaplern, Gates, Bezos & die „Agenda 2030“ der UNO Auf den nachfolgenden Abbildungen ist wieder einmal stellvertretend schön erkennbar, wie falsch die selbsternannte „Wahrheitsbewegung“ spielt. Während den kommunistischen Corona-Zeiten auf den Friedemann „Mäckle“ Mack-Kanälen zum Boykott des Ticketverkäufers „Eventim“ aufgerufen wurde, forderte dieser halbseidene Herr nur ein Jahr später dazu auf, Karten für ein Nena-Konzert genau bei diesem Ticketservice „Eventim“ zu kaufen. Mack machte, wie Sie nachfolgend sehen können, für „Eventim“ in zahlreichen Sprachnachrichten und per Posts Werbung. Bild 8: Friedemann „Mäckle“ Mack biegt sich wortwörtlich die Wahrheit zurecht, wie es ihm gerade passt!!! Auch behauptet Mack kontinuierlich immer und immer wieder, dass die Sängerin NENA auf „unserer Seite“ stehen würde, also auf der Seite der „Wahrheit“!!! Echt jetzt?! Das dies natürlich kompletter Blödsinn ist, erkennt man zum einen daran, dass NENA nach wie vor im Öffentlich-Rechtlichen-TV zahlreiche Auftritte absolviert und zum anderen sagt sie in Interviews immer wieder, dass sie sich nicht für „eine Seite“ entschieden hat, außer für die „Seite der Gerechtigkeit und Unterdrückung“! Mack interpretiert „diese Seite“ halt für die „Seite der Wahrheitsbewegung“!!! Was ich für sehr bedenklich halte, ist die Tatsache, dass Mack solche und weitere „Interpretationen seiner Wahrheit“ ständig in seinen Sprachmeldungen wiederholt und zwar so lange, bis seine Anhänger diese Lügen glauben und weiterverbreiten, was man in Mäckle-Chats lesen kann! Das nennt man Gehirnwäsche oder MK Ultra!!! Bild 9: Wie sagt Friedemann „Mäckle“ Mack doch immer „Ihr Bedürfnis nach Symbolik wird ihr Untergang sein“ Weil wir gerade bei dem Thema „Falschmeldungen“ sind, möchte ich noch ein paar dieser typischen Fakenews nachfolgend zitieren: Bild 10: Wieviel Kreativität und welche Vielfalt manch ein Oberguru entwickelt hat, nur um mit seinen Hirngespinsten seine Follower bei „guter Laune“ zu halten, kann man tagtäglich auf entsprechenden Kanälen sehen. 95% aller Meldungen sind Falschmeldungen und würden einer Überprüfung niemals Stand halten. Leider bemerken die armen Seelen nicht diese Falschheit, stecken diesen falschen Fünfzigern stattdessen auch noch jede Menge Geld in den Rachen, damit diese sich unter Palmen ein feines Leben machen können. Nun, nach der Vereidigung des 47. Präsidenten der USA, Donald Trump, wird dieser von seinen Jüngern in allen Kanälen zitiert, dass nun das „Goldene Zeitalter“ angebrochen sei. Ich persönlich finde es mehr als nur schade, dass die meisten Seelen noch nicht einmal begriffen haben, was überhaupt das sogenannte „Goldene Zeitalter“ ist und durch welche satanischen Sekten und brüderliche Gruppierungen dies seit langer Zeit angestrebt wurde und früher oder später auch vollendet wird. Für die Völker dieser Welt bedeutet dies alles andere als Freiheit, denn es ist der weltweite Kommunismus, vor den ich bereits seit nunmehr fünf Jahren warne und bestimmt nicht erleben möchte, genau wie Sie, meine lieben Leser! (Bitte lesen Sie zu diesem Thema unbedingt auch meinen unwiderlegbaren Artikel: „Die freimaurerische Agenda vom „WELTFRIEDEN“ und die „GOLDENE NEUE ZEIT“ des schwarzen Adels und der khasarischen Mafia“!) „Der selbsternannte Widerstand, hat bereits vor 5 Jahren seine Unschuld verloren und ist inzwischen zu einer nach Aas stinkenden Jauchegrube verkommen!“

(Alfred-Walter von Staufen) Bevor ich nun langsam zum Ende komme, muss ich Ihnen gestehen, dass ich schon sehr Erstaunt bin, dass Donald Trump den Song „YMCA“ zu „seinem Siegersong“ gekürt hat. Wollte Trump nicht endlich den „links-grünen-verseuchten Wokeismus“ beenden?! Warum hat er sich denn dann ausgerechnet „YMCA“ ausgesucht, die Hymne der Schwulenbewegung[3]?! Entspricht dies nicht genau dem Gegenteil seiner Versprechen? Oder will er damit ein Zeichen setzen, für seine heimlichen Vorlieben?! Wie sagt es die „Wahrheitsbewegung doch immer so schön: „ An ihren Taten werdet ihr sie erkennen! “!!! Bild 11: „AN IHREN TATEN WERDET IHR SIE ERKENNEN!“ 😉 „So wie die Anmut der Ausdruck einer schönen Seele ist, so ist die Würde der Ausdruck einer erhabenen Gesinnung.“

(Friedrich Schiller) Meine sehr geehrten Leser und meine lieben Freunde der Erkenntnis: Ich bedanke mich von ganzem Herzen für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit und für die Zeit, welche Sie in das Lesen dieses Artikels gesteckt haben. Auch in Zukunft bleiben wir „am Ball“ mit aktuellen Themen und werden nicht müde, Probleme und Falschinformationen beider Seiten zu entlarven. Unser kommender Artikel lautet: „ Die heiligen drei Könige der Kommunisten “ und ich verspreche Ihnen schon jetzt, dass er wieder zahlreiche Augen öffnen wird! Bitte bleiben Sie gesund! Hochachtungsvoll Ihr Alfred-Walter von Staufen PS.: Dieser Beitrag erschient zuerst und exklusiv bei PRAVDA-TV! – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – In eigener Sache: Ich bin in meinem ersten Buch: „Der geheime Pakt der Freimaurer, Khasaren und Jesuiten: Wir bleiben durch unser Blut verbunden. Tod dem, der darüber spricht!“ der Frage nachgegangen: Was ist eigentlich Demokratie. Überlegen Sie doch bitte einmal selber: Wenn nach einer Wahl die großen Volksparteien entscheiden, wer in den Parteien das Sagen hat, um dann zu entscheiden, wer das Sagen im ganzen Land hat, ohne dass die Menschen im Land etwas dazu zu sagen haben, nennt man dies noch Demokratie?! Ich suchte auch Antworten, wer die Wächter des Goldes sind und was der Schwur der Jesuiten besagt? Sind die „Protokolle der Weisen von Zion“ wirklich nur eine Fälschung? Was steht in der Balfour-Erklärung geschrieben? Ist die „Rose“ wirklich die Blume der Liebe oder steht sie viel mehr für eine Sklavengesellschaft? Was ist eigentlich aus dem Missbrauchskomplex Bergisch-Gladbach und dem Sachsensumpf geworden? Sind die Heiligen, welche wir anbeten, wirklich unsere Heiligen oder Götzenbilder des Teufels? Was hat es in Wahrheit mit dem Bio-Siegel auf sich? Im vorletzten Kapitel dieses Buches dreht es sich um die augenscheinlichen Lügen und das Zusammenspiel der Politik, Banken und Wissenschaft. Eine sehr wichtige Botschaft möchte ich am Ende des Buches in die Welt senden: Wir dürfen uns nicht mehr spalten lassen, denn der kleinste gemeinsame Nenner, zwischen uns allen dürfte sein, dass wir inzwischen ALLE extrem die Schnauze von diesem System voll haben und darauf sollten wir aufbauen! – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Unser Buch: „Die Autorität: Die geheime Macht der Blutlinien der Pharaonen“ SIE WAREN NIE WIRKLICH WEG, JETZT HERRSCHT DIE AUTORITÄT ÜBER DIE GANZE MENSCHHEIT Wir vermitteln Ihnen Informationen, welches Ihr falsch erlerntes Weltbild zerstören werden. Ein Weltbild, welches Ihnen seit Ihrer Geburt aufgezwungen wurde und dem man nicht entkommen kann bis zu diesem Buch. Das, was Ihnen überall durch die Medien erzählt wird, hat nicht viel mit der Realität zu tun. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr die Realität sogar das genaue Gegenteil von dem ist, was Sie ständig hören und sehen. Das ist nicht nur die satanische Verdrehung der Wahrheit, sondern auch die Umkehrung der Geschichte. Denn nicht einmal auf die Jahreszahlen können Sie sich verlassen. Ihre Organisationen verwenden zahlreiche Methoden, um die Manipulation der Menschheit still und heimlich zu implementieren. Sie benutzen die Medien und Prominente, damit ihre weitreichenden Pläne eine akzeptable Basis bei der Mehrzahl der Menschen finden. Sie sind nur ein Zahnrad in einem riesigen Getriebe, welches die Welt so wie sie ist, am Laufen hält. Weisheit und Macht sind nur auserwählten Familien oder Politikern, die uneingeschränkt dienen, zugänglich. Darum sind wir alle, in den Augen der herrschenden Elite, nichts anderes als Sklaven und zwar Freiwillige, eine Nummer, einer von Milliarden oder auch gerne als Schafe, Vieh oder Ratten bezeichnet. Wir sind ihr ausführendes Personal in einem betrügerischen Schuldgeldsystem, dem wohl wissend und stillschweigend alle zustimmen. Dieses System existiert seit den Zeiten der Pharaonen. Deren Machtstrukturen und Symbolik aus dem alten Ägypten finden Sie in den Logen, Religionen, Unternehmen und globalen Organisationen bis hin zum scheinbar vergnüglichen Kult des Karnevals. Nichts ist wie es scheint. Politiker und andere Berühmtheiten aus Fernsehen und Sport mit Dreck am Stecken gehören entweder zum Establishment oder dienen einem bestimmten Zweck und werden deshalb geschützt. Missbrauch, Pädophilie und Einschüchterung bis hin zum rituellen Mord gehören zum Repertoire der Verschwörer in den Logen. Die Blutlinien der Nachfahren der Pharaonen haben ihre Macht wie ein Spinnennetz über die Erde gelegt und wirken bis in die kleinsten Nischen unseres Alltags. Doch heute sind es nicht die Pharaonen welche das Schicksal der Erde denken und lenken, heute hat die Autorität die Könige, Präsidenten, Päpste, Milliardäre sowie unzählige Handlanger wie Schauspieler, Sänger und andere Prominente installiert. Sie gehören zum immerwährenden Programm wie Teile und Herrsche, Brot und Spiele oder die Ruhigstellung durch Wahlen von Politikern, die Veränderungen bringen sollen aber doch nur alle der Autorität dienen. Das Warte-Spiel der falschen Propheten, nutzt ebenso nur den böswilligen Kräften der Autorität und deren Kontrolle über uns. Vertrauen Sie also nicht dem scheinheiligen und göttlichen Plan und stopfen Sie sich nicht jeden Abend Popcorn in den Kopf. Ehren Sie stattdessen Ihren Weg, fassen Sie Mut und Verantwortung für Ihr Sein. Dieses Buch ist Ihr Wegweiser! Quellen: [1] Wieder einmal bedanke ich mich bei „Die Puma“ für die grandiose Vorlage, dieser Einleitung, von ganzem Herzen!!! [2] https://t.me/FragenanHJM/46958 [3] https://www.tagesspiegel.de/kultur/trump-und-der-song-ymca-umwertung-einer-schwulenhymne-13022380.html Bildquellen: Bild 1: https://t.me/DanielPrinzOffiziell/8408; https://t.me/maeklegutelaune/4179; https://t.me/maeklegutelaune/4134 Bild 2: https://www.videobuster.de/dvd-bluray-verleih/63414/hot-shots; https://www.ndtv.com/world-news/elon-musk-earns-key-position-in-donald-trumps-world-first-buddy-7016337; https://stablediffusionweb.com/image/22008818-trump-musk-and-trump-celebrate-election-win-at-white-house; https://www.imdb.com/de/title/tt0369179/ Bild 3: https://www.gmx.net/magazine/panorama/braende-la-schere-arm-reich-40546868; https://www.tips.at/nachrichten/oesterreich/oesterreich-welt/671335-verheerende-braende-in-kalifornien-tausende-fliehen-schaeden-in-millionenhoehe; https://www.morgenpost.de/panorama/article408034024/waldbraende-los-angeles-feuer-news-wetter-aktuell-live.html; https://www.radiokw.de/artikel/braende-in-los-angeles-zwei-feuer-weiterhin-ausser-kontrolle-2207568.html; https://www.deutschlandfunk.de/im-zerstoerten-teil-von-maui-oeffnen-wieder-die-ersten-schulen-106.html Bild 4: https://berliner-schloss.de/das-historische-schloss/zerstoerung-und-vernichtung/; https://www.alamy.de/fotos-bilder/richard-peter-dresden.html?sortBy=relevant; https://de.wikipedia.org/wiki/Zerst%C3%B6rung_von_Friesoythe_%281945%29; https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/braende-in-kalifornien-alptraumzeit-in-hollywood-93506264.html; https://www.ctvnews.ca/world/drone-footage-shows-ukrainian-village-battered-to-ruins-as-residents-flee-russian-advance-1.6873549 Bild 5: https://www.gmx.net/magazine/panorama/braende-la-schere-arm-reich-40546868; https://www.ycm-berlin.de/bennender-baum/ Bild 6: https://t.me/rabbitresearch/17133 Bild 7: https://m.bild.de/unterhaltung/stars-und-leute/feuerhoelle-in-los-angeles-millionen-anwesen-von-tom-hanks-verschont-6780d57e10218076cf6f1b17; https://t.me/Schleswig_Holstein_Neuigkeiten/45109; https://t.me/macklemachtgutelaune/34252 Bild 8: https://t.me/maeklegutelaune/4190; https://t.me/maeklegutelaune/462; https://t.me/macklemachtgutelaune/82197; https://t.me/macklemachtgutelaune/69664; https://t.me/macklemachtgutelaune/8613; https://t.me/macklemachtgutelaune/10281; https://koerber-stiftung.de/mediathek/neue-schule-hamburg/; https://www.abendblatt.de/wirtschaft/article231056762/Corona-Koerber-Hamburg-Impfstoff-Auftragszuwachs-Aktie.html; https://www.schlagerplanet.com/star/nena/bilder#google_vignette nena-und-tochter-larissa-laecheln; https://www.promiflash.de/news/2019/08/31/mit-tochter-larissa-saengerin-nena-macht-jetzt-auch-mode.html#galerie Bild 9: https://t.me/AstroDoQu/6181, https://t.me/DDDDoffiziell/15122, https://pixabay.com/de/photos/saturn-planet-saturnringe-67671/; https://t.me/maeklegutelaune/4158; https://www.youtube.com/watch?v=Icrbsr7TTSk Bild 10: https://t.me/maeklegutelaune/4159; https://t.me/maeklegutelaune/4164; https://t.me/maeklegutelaune/4140; https://t.me/maeklegutelaune/4138 Bild 11: https://t.me/BitchBotBoiiLive/153822; https://t.me/BitchBotBoiiLive/153813; https://t.me/BitchBotBoiiLive/153812 Quellen: PublicDomain/A. 