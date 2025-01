Teile die Wahrheit!

Für den Sprecher der Staatsduma Russlands, Wjatschedslaw Wolodin ist die Frage staatlicher Souveränität nicht nur entscheidend, sondern existentiell, wie er in einem Interview gegenüber dem Sender Russia 24 kürzlich feststellte.

Deutschlands Regierung hingegen scheint vom Gegenteil überzeugt bzw. hält sich seltsam bedeckt, wenn ihr zum Beispiel Bündnispartner die für eine Exportnation überlebenswichtige konkurrenzfähige Energieversorgung einfach vor der Nase wegsprengen.

Was verstehen westliche Staatsführer im Gegensatz zu russischen unter nationaler Souveränität?

„Für unser Land ist es nicht nur äußerst wichtig, ein souveräner Staat zu sein. Der Verlust der Souveränität wäre der Verlust des Landes. Es gibt kleine Staaten, die von den Entscheidungen anderer Länder geleitet werden und keine Souveränität besitzen. Wir sehen das oft in Europa“, fügte der Vorsitzende der Staatsduma an.

Seiner Meinung nach hätte Europa viel von seiner Souveränität eingebüßt. Man könne dies aus den Entscheidungen der Vereinigten Staaten von Amerika gegenüber den europäischen Staaten, die absolut unfreundlich ausfielen, ablesen. Aber die Europäische Union folge diesen Entscheidungen. Das habe einer Reihe von Ländern einen enormen Niedergang beschert. Unternehmen müssten zusperren, Menschen verlören ihre Arbeit und andere Probleme entstünden. Auf dem Territorium dieser Länder befänden sich NATO-Stützpunkte. Und Wolodin weiter:

Ihnen [den Regierungen der EU-Staaten] werden die Entscheidungen diktiert, die sie zu treffen haben – das ist es, doch bedeutet den Verlust ihrer Souveränität!

„Russland ist ein riesiges Land und uns geht es bei der Frage der Souveränität um sein oder nicht zu sein. So wie wir unsere eigene Zukunft planen wollen, müssen wir sie schützen, für die Sicherheit des Staates sorgen, die Lebensqualität der Menschen verbessern, die Wirtschaft entwickeln und über technologische Souveränität nachdenken“, betonte der Duma-Sprecher.

Die EU-Staatsführer verfolgen eine exakt gegensätzliche Politik, doch scheinen als Hilfswillige atlantischer Hegemonialpolitik nicht die Interessen ihrer Völker, vielmehr nur ihr persönliches Wohlergehen im Auge zu haben. Das kann die gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Auflösung der EU-Staaten zum Teil nur erklären:

Die A-Gesellschaften EU-Europas vertreten externe Interessen! (Jan van Helsing im Interview mit Dr. Matthes Haug: “Wir sind immer noch besetzt!”)

Ideologische Hintergründe des staatsschädigenden Verhaltens

Das Versagen vieler EU-Staatsführungen ist nur zum Teil Inkompetenz und/oder Nepotismus geschuldet, doch erklärt sich noch aus einem ideologischen Hintergrund als verbindende und übergeordnete Klammer: Die Steuerungsebene EU unter Kontrolle von NATO dient dem atlantisch-kolonialen Eine-Welt-Herrscher-Modell. Letzteres kann mittlerweile auf eine historische Vergangenheit über rund 500 Jahre zurückblicken.

Doch jenes Eine-Welt-Regime will weder auf National- noch Konkurrenz-Staaten treffen, sondern bestenfalls auf Protektorate, Schutzgebiete oder Kolonien bzw. übertragen auf die Erfordernisse hier und heute nur auf Scheinstaaten, wie als Paradebespiel die der Balten. Hinter Chihuahua-Staaten versteckt sich der perfide Hegemon am liebsten. Denn, das kommt bei den Massen, weil nach außen hin so vermeintlich niedlich und klein und das verbindet, besonders gut an!

Für Mitläufer mit einem 14-Tage Zeithorizont könnte jedoch ein 500-jähriges, globales Kolonialregime bedeuten: Ein in Stein gemeißelter Selbstläufer bis in ewige Zeiten! Doch die althergebrachte Weltordnung der kolonialen Ära wird von einer Zeitenwende, besonders in heutigen Tagen in Frage gestellt.

Das neue alternative globale Konzept, welches eine multipolare Weltordnung vorgibt, wird von rund 6,5 Milliarden oder 85% der Erdbewohner propagiert, dem hingegen der Westen mit einem rückläufigen Bevölkerungsanteil von nur 15% an der Welt gegenübersteht.

Viel spricht dafür, wonach das althergebrachte Eine-Weltkonzept sich wird kaum durchsetzen lassen: Geschwächt von internen Kulturkämpfen geht inzwischen dem Westen nicht nur das Fachpersonal, sondern auch die kampfwilligen Soldaten an den immer zahlreicher werdenden Fronten aus.

Das musste z.B. das Vereinigte Königreich kürzlich erfahren: Es fehlt zwar nicht an großen und leeren Worten, vielmehr nur an Rekruten. Die Briten die keinen Wehrdienst anstreben, sehnen sich nach Work-Life-Balance, doch viel weniger nach einer Rolle, um als Opferlämmer des militärisch-industriellen Komplexes mit Hurra-Rufen über die Klinge zu gehen!