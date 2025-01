Aufgedeckt: Die mRNA-Spritze untergräbt die männliche Fruchtbarkeit!

Der Begriff Eugenik (englisch: Eugenics ) wurde erstmals 1883 von dem britischen Anthropologen Francis Galton, einem Halbcousin von Charles Darwin, verwendet.

Dies bezog sich auf den Einsatz selektiver Tierzucht oder Reproduktion von Menschen, um eine bestimmte Gruppe („Art“ oder „Rasse“) über Generationen hinweg zu verbessern, insbesondere im Hinblick auf bestimmte erbliche Merkmale.

Galton veröffentlichte 1883 das Buch „ Inquiries into Human Faculty and its Development“ . Welche Tiere oder Menschen zu einer bestimmten Gruppe gehören und welche Eigenschaften sie haben, musste nach den Kriterien derjenigen, die sich darauf konzentrierten, durch empirische Forschung ermittelt werden.

Innerhalb weniger Jahre unterschied Galton zwischen positiver Eugenik (Ermutigung der Stärksten, die Fortpflanzung zu steigern) und negativer Eugenik.

Bei dieser letzten „Form“ geht es vor allem darum, die weniger Geeigneten von der Fortpflanzung abzuhalten oder sie daran zu hindern, sich fortzupflanzen… Nun, das könnte die gesamte Weltbevölkerung einschließen, nur weil sie – subjektiv gesehen – „ZU VIELE“ hat..

Eine alarmierende Studie hat ergeben, dass der Covid-mRNA-„Impfstoff“ (der kein Impfstoff ist!) die Fruchtbarkeit von Männern auf der ganzen Welt dramatisch zerstört hat …!

Eine erschreckende Beobachtung, die durch eine wissenschaftliche Peer-Review-Studie bestätigt wird, die von einer Gruppe dänischer Spitzenforscher durchgeführt wurde.

Die Studie wurde in der renommierten medizinischen Fachzeitschrift Oxford Academic veröffentlicht und beschreibt mRNA-Injektionen als einen wichtigen Parameter, der die männliche Fruchtbarkeit beeinflusst. (Entgiftung: Strategien zur Bekämpfung der schädlichen Auswirkungen der COVID-19-„Impfstoffe“)

Die Forscher untersuchten die Qualität der Spermien potenzieller Spender in Dänemark zwischen 2017 und 2022. An dieser Studie nahmen fast 7.000 junge Männer im Alter zwischen 18 und 45 Jahren teil; etwa die Hälfte von ihnen war zwischen 18 und 24 Jahre alt. Etwas mehr als zwei Drittel (ca. 4.800) dieser Männer in der Studie wurden nicht als Spender akzeptiert; weil ihre Samenparameter nur einmal gemessen wurden.

Letztendlich wurden 1.839 Männer als Spender angenommen und ihre Spermien wurden im Studienzeitraum bis zu acht Mal getestet.

Dies ermöglichte es den Forschern, einzelne Spender über die Jahre hinweg zu verfolgen, um sicherzustellen, dass Trends nicht nur das Ergebnis von Ausreißern waren, sondern einen allgemeinen Rückgang auf breiter Front widerspiegelten. Die Studie zeigt, dass sich das Samenvolumen, die Spermienkonzentration und die Gesamtspermienzahl im Laufe der Jahre nicht wesentlich veränderten, dass jedoch sowohl die Konzentration der beweglichen Spermien als auch die Gesamtzahl der beweglichen Spermien (TMSC) deutlich abnahmen.

Dies galt sowohl für angenommene als auch für abgelehnte Spender. Der Rückgang beweglicher Spermien (Spermien, die sich selbstständig bewegen können) bereitete den Forschern große Sorgen und sie betonten, dass dieses Problem erhebliche Auswirkungen auf die Zukunft der Menschheit haben könnte.

Das Problem „hat potenzielle Auswirkungen auf die menschliche Fruchtbarkeit, da die Beweglichkeit der Spermien mit der Wahrscheinlichkeit einer Empfängnis korreliert “, erklären die Forscher.

Die Studie zeigte auch, dass die Konzentration beweglicher Spermien um 16 % und die TMSC (Motilität) um 22 % im gesamten Spenderpool und um 17 bzw. 21 % bei Männern, die als Spender akzeptiert wurden, zurückgingen. Allerdings war dieser Rückgang nur zwischen 2019 und 2022, den letzten drei Jahren der Studie, zu beobachten.

Darüber hinaus waren die Rückgänge auch innerhalb der Spermienkategorien (die hinsichtlich ihrer Beweglichkeit von A bis D eingeteilt werden) zu beobachten. Die Forscher stellten fest, dass dies auf „eine allgemeine Abnahme der Motilität und nicht nur auf eine Abnahme der Konzentration einer Spermienart“ hinweist.