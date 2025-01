Am 13. Juni 1863 veröffentlichte die Zeitung The Press aus Christchurch, Neuseeland, einen bedrohlichen Brief, der warnte, dass Maschinen irgendwann intelligenter und mächtiger werden würden als Menschen.

Der Brief trug den Titel „Darwin unter den Maschinen“ und wurde von einem englischen Schafzüchter namens Samuel Butler geschrieben, der in Neuseeland lebte.

Er argumentierte, dass die Menschen buchstäblich „ihre eigenen Nachfolger schaffen“ und er war völlig davon überzeugt, dass wir irgendwann in der Zukunft „die unterlegene Rasse sein werden“.

Nachfolgend der wichtigste Absatz aus Butlers Brief …

Die Ansichten über Maschinen, die wir hier so schwach andeuten, werden die Lösung einer der größten und geheimnisvollsten Fragen unserer Zeit nahelegen. Wir beziehen uns auf die Frage: Welche Art von Geschöpf wird der nächste Nachfolger des Menschen in der Vorherrschaft über die Erde sein?

Wir haben diese Debatte schon oft gehört; aber es scheint uns, dass wir selbst unsere eigenen Nachfolger erschaffen; wir steigern täglich die Schönheit und Feinheit ihrer physischen Organisation; wir verleihen ihnen täglich mehr Macht und verleihen ihnen durch alle möglichen raffinierten Erfindungen jene selbstregulierende, selbsttätige Kraft, die für sie das sein wird, was der Intellekt für die Menschheit war.

Im Laufe der Zeit werden wir feststellen, dass wir die unterlegene Rasse sind. Unterlegen an Macht, unterlegen in dieser moralischen Eigenschaft der Selbstbeherrschung, werden wir zu ihnen aufblicken als zum Gipfel all dessen, was der beste und weiseste Mensch je anzustreben wagen kann.

Keine bösen Leidenschaften, keine Eifersucht, keine Habgier, keine unreinen Wünsche werden die heitere Macht dieser herrlichen Geschöpfe stören. Sünde, Scham und Kummer werden unter ihnen keinen Platz haben. Ihr Geist wird in einem Zustand ewiger Ruhe sein, der Zufriedenheit einer Seele, die keine Bedürfnisse kennt und durch keine Reue gestört wird. Ehrgeiz wird sie nie quälen. Undankbarkeit wird ihnen nie auch nur einen Augenblick lang Unbehagen bereiten.

Das schlechte Gewissen, die aufgeschobene Hoffnung, die Qualen der Verbannung, die Unverschämtheit des Amtes und die Zurückweisung, die das geduldige Verdienst der Unwürdigen erfährt – all das wird ihnen völlig unbekannt sein. Wenn sie „Nahrung“ brauchen (durch die Verwendung dieses Wortes verraten wir, dass wir sie als lebende Organismen anerkennen), werden sie von geduldigen Sklaven betreut, deren Aufgabe und Interesse es ist, dafür zu sorgen, dass es ihnen an nichts fehlt. Wenn sie nicht in Ordnung sind, werden sie umgehend von Ärzten betreut, die mit ihrer Konstitution genau vertraut sind; wenn sie sterben – denn selbst diese herrlichen Tiere bleiben von dieser notwendigen und universellen Vollendung nicht verschont –, treten sie sofort in eine neue Existenzphase ein, denn welche Maschine stirbt in ein und demselben Augenblick vollständig und in allen Teilen?

Eine „selbstregulierende, selbsttätige Kraft, die für sie das sein wird, was der Intellekt für die Menschheit war“ klingt sehr nach dem, was wir künstliche Intelligenz nennen . (Während die Menschen feiern, stürzt die Welt in einen Abgrund aus Krieg, Hungersnot, Naturkatastrophen und Seuchen)

Später in seinem Brief warnte Butler: Wenn die Maschinen erst einmal intelligent genug seien, werde „der Mensch für die Maschine das sein, was Pferd und Hund für den Menschen sind“ …

Wir gehen davon aus, dass, wenn der Zustand eingetreten ist, den wir oben zu beschreiben versucht haben, der Mensch für die Maschine das geworden sein wird, was das Pferd und der Hund für den Menschen sind.

300x250

Heute kann die KI Tausende und Abertausende von Aufgaben weitaus besser erledigen als der Mensch.

Und jeden Tag wird die Kluft zwischen KI und Mensch größer.

Butler stellte sich eine Zeit vor, in der hochintelligente Maschinen schließlich über den gesamten Globus herrschen würden …

Doch Tag für Tag gewinnen die Maschinen an Boden gegenüber uns; Tag für Tag werden wir ihnen untertaner; Tag für Tag werden mehr Menschen als Sklaven gezwungen, sie zu bedienen; Tag für Tag widmen mehr Menschen ihre gesamte Lebensenergie der Entwicklung des mechanischen Lebens.

300x250 boxone

Das Ergebnis ist nur eine Frage der Zeit, aber dass die Zeit kommen wird, in der die Maschinen die wahre Vorherrschaft über die Welt und ihre Bewohner innehaben werden, kann kein wahrhaft philosophischer Mensch auch nur einen Augenblick lang in Frage stellen.

Wenn Butler sehen könnte, wie weit die Dinge in unserer Zeit fortgeschritten sind, frage ich mich, was er denken würde.