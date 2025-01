Augenzeugen berichten, dass König Charles bei einer „Menschenjagd“ auf einem europäischen Anwesen ein Kind tötete (Video)

Genau wie Jimmy Saviles Verbrechen werden Jeffrey Epsteins Verbrechen von Gerichten und Mainstream-Medien in eine massive Vertuschung gehüllt. Aber die Wahrheit lässt sich nicht leugnen: Wie Savile war Epstein ein Zulieferer – er lieferte den mächtigsten Persönlichkeiten der globalen High Society Kinder. Präsidenten, CEOs und Mitglieder des Königshauses waren alle in sein elitäres Pädophilen-Netzwerk verstrickt.

Gegen die britische Königsfamilie bestehen weiterhin dunkle Vorwürfe hinsichtlich ihrer Beteiligung an uralten Riten – rituellen Praktiken, zu denen auch Kinderopfer und Pädophilie gehören und die als Teil ihrer tief verwurzelten Bräuche überliefert sind.

Die Frage ist nicht mehr , ob diese Dinge passiert sind, sondern wann endlich die ganze Wahrheit ans Licht kommt.

Mutige Whistleblower brechen ihr Schweigen und enthüllen die dunklen, verborgenen Geheimnisse, die die Elite um jeden Preis geheim halten möchte. Zu den schockierendsten Enthüllungen zählen Augenzeugenberichte, die behaupten, König Charles persönlich auf einem exklusiven europäischen Anwesen bei einer Menschenjagd gesehen zu haben.

Wussten Sie, dass über 50.000 kanadische Kinder in von der Kirche betriebenen Internaten gefoltert, sexuell missbraucht und zum Teil ermordet wurden – und dass die Königin von England vom Internationalen Tribunal für Verbrechen der Kirche und des Staates für das Verschwinden von zehn Kindern schuldig gesprochen wurde, die sie persönlich mitgenommen hatte und die nie wieder lebend gesehen wurden?

Dies mag schockierend klingen, doch viele Kanadier behaupten, die Königin und Prinz Philip hätten Waisenkinder zu Picknicks nach Kanada mitgenommen, und diese Kinder seien nie wieder in die Waisenhäuser zurückgebracht oder je wieder gesehen worden.

Was haben die Royals mit ihnen gemacht? Haben sie sie irgendwo im Wald freigelassen?

Nachdem man den Charakter ihrer Söhne Charles und Andrew kennt, ist es vielleicht keine Überraschung, dass Königin Elisabeth II. vom Gericht für schuldig befunden wurde, im Jahr 1964 in Westkanada zehn kleine Kinder getötet zu haben.

Was einem jedoch wirklich übel aufstößt, ist die Vertuschung.

Der 59-jährige William Combes, der sich einer guten Gesundheit erfreut, sollte am 12. September in London als Hauptzeuge bei der Eröffnungssitzung des Internationalen Tribunals für Verbrechen gegen Kirche und Staat auftreten.

Einen Tag vor der Eröffnungssitzung starb William plötzlich aus einer noch unbekannten Ursache. Das Gerichtsmedizinbüro von Vancouver weigert sich, Williams Tod zu kommentieren.

William war der einzige Überlebende einer Gruppe dreier Jungen, die behaupteten, die Entführung von zehn Kindern während eines königlichen Besuchs im Internat von Kamloops Mitte Oktober 1964 miterlebt zu haben, als sich sowohl die Königin als auch Prinz Philip in Kanada aufhielten.

„Sie haben diese zehn Kinder mitgenommen und niemand hat sie je wieder gesehen“, beschrieb William in mehreren öffentlichen Stellungnahmen im Radioprogramm Vancouver Co-op sowie in unterschriebenen und beglaubigten Erklärungen aus dem Jahr 2010.

Laut Faktencheckern wie Snopes ist das nicht wahr . Sie behaupten, Königin Elisabeths offizieller Terminkalender habe sie zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Verbrechens nicht in British Columbia aufgehalten, und der internationale Gerichtshof, der sie für schuldig befand, habe in Kanada keine legitime richterliche Autorität.

Wie praktisch für die britische Königsfamilie, dass die Machthaber sie weiterhin vor kritischer Betrachtung schützen. In zukünftigen Generationen wird die enge Freundschaft zwischen Prinz Andrew und Jeffrey Epstein von den großen Medien wahrscheinlich aus der Geschichte getilgt werden, und diejenigen, die sich an die Fakten erinnern, werden als Verschwörungstheoretiker verspottet.

Leider gibt es in Kanada viele echte, lebende Menschen, die sich daran erinnern, was die Royals in früheren Generationen getan haben. Und sie fordern Gerechtigkeit.

Laut einem Mann, der bei einer Menschenjagd auf einem abgelegenen Anwesen in Europa dabei war, spielt die Elite immer noch ihre perversen Spiele mit Kindern – Spiele, bei denen die Opfer spurlos verschwinden.

Auf erschreckende Weise spiegelt dies die verstörenden Berichte über verschwundene Kinder in Kanada während der Herrschaft von Königin Elisabeth wider.

Für manche mag das zu düster und verdorben klingen, um wahr zu sein. Doch wer sich die Zeit nimmt, die Vorfahren europäischer Königsfamilien zu erforschen, dem werden die Fakten klar.

Charles ist sehr stolz darauf, ein direkter Nachfahre von Dracula zu sein. Laut NPR sagte Prinz Charles in einem Interview im Jahr 2011: „Transsilvanien liegt mir im Blut. Die Genealogie zeigt, dass ich von Vlad dem Pfähler abstamme, wissen Sie.“

Falls Sie eine kurze Auffrischung brauchen: Im 15. Jahrhundert war Vlad III. – allgemein bekannt als Vlad der Pfähler oder Vlad Dracula – der Prinz der Walachei (heute Rumänien). Laut NBC nahm sein Vater den Nachnamen Dracul (Drache) an, was bedeutete, dass Vlads Nachname zu Dracula (Sohn des Drachen) wurde. Allen Berichten zufolge war er ein äußerst gewalttätiger Herrscher.

Großbritannien und das Commonwealth haben jetzt einen Souverän, der ein Nachkomme des Tyrannen ist, der sein Brot in das Blut seiner aufgespießten Opfer tauchte.

Aber es ist nicht nur Charles, der in hohen Positionen Blut mit der Dunkelheit teilt.

Jede europäische Königsfamilie kann mindestens einen Vorfahren auf die kaiserliche Blutlinie des Römischen Reiches zurückführen.

Die römischen Kaiser wiederum können ihre Abstammung auf die königlichen Blutlinien der ägyptischen Dynastien zurückführen.

Und die ägyptischen Dynastien? Sie gehen auf die babylonischen Königsfamilien zurück – die ersten Herrscher der Geschichte, die ein „Gottesgnadentum“ für sich in Anspruch nahmen, die Menschheit zu regieren. Diese Macht wurde ihnen angeblich von übernatürlichen Wesen verliehen, die sie „Götter“ nannten.

Dieselben babylonischen Könige waren auch die ersten, die in dunklen Zeremonien zu Ehren dieser sogenannten Gottheiten rituelle sexuelle Handlungen und Opferungen an Kindern durchführten.

Diese Rituale ziehen sich durch die Geschichte und es scheint, dass die königliche Familie, ebenso wie die Familie Rothschild, noch immer Kinderopfer und rituelle Pädophilie als alte Riten und Bräuche anerkennt.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei der Söhne von Königin Elisabeth, Charles und Andrew, beste Freunde der berüchtigtsten Pädophilen ihrer Zeit, Savile und Epstein, waren?

Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch der Mentor von König Charles der Vergewaltigung kleiner Jungen beschuldigt wird?

Wie oft kann man diese Enthüllungen noch beiseite wischen und als „Zufall“ deklarieren?

Wenn Sie Christ sind, sollten Sie sich an die Warnung in Ihrer Bibel erinnern, die besagt : „Diese Welt wird von den Mächten und Fürstentümern der DUNKELHEIT in HOHEN ORTEN regiert“ … Sie sollten dieses Zitat Ihr ganzes Leben lang im Gedächtnis behalten.

