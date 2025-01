„Das ist das bestgehütete GEHEIMNIS der GANZEN WELT!“ Sie werden dieses Video, das Sie unbedingt sehen müssen, nicht glauben!

Diese Enthüllung stellt nicht nur die Wissenschaft in Frage, sondern unser gesamtes Verständnis der physikalischen Welt. Wenn Howard Recht hat, dann ist die moderne Chemie nicht viel mehr als ein Täuschungsmanöver.

Die Blume des Lebens: Ein Code, der sich direkt vor unseren Augen verbirgt

Howards überzeugendster Beweis ist die Blume des Lebens – ein uraltes geometrisches Symbol, das in Kulturen auf der ganzen Welt zu finden ist. Für die meisten Menschen ist sie nur ein hübsches Muster. Für Howard jedoch ist sie der Schlüssel zur Entschlüsselung der tiefsten Geheimnisse des Universums.

Dieses Symbol, sagt er, repräsentiert die grundlegenden Prinzipien der Ausdehnung und Kontraktion – den Rhythmus des Universums selbst. Vom Wachstum der Galaxien bis zu den Zellen in unserem Körper folgt alles diesen Prinzipien. Die Blume des Lebens ist nicht nur Kunst; sie ist eine Blaupause der Existenz.

Denken Sie einen Moment darüber nach . Die Antworten auf die größten Fragen des Lebens lagen seit Tausenden von Jahren offen vor unseren Augen verborgen, eingraviert in Tempeln und alten Manuskripten. Und doch hat die moderne Wissenschaft sie ignoriert. Warum? Weil das Eingestehen ihrer Bedeutung bedeuten würde, zuzugeben, dass sie schon immer falsch lagen.

Die Grenzen der menschlichen Wahrnehmung: Sie wurden belogen

Hier ist die kalte, harte Wahrheit: Sie sehen die Welt nicht so, wie sie wirklich ist. Howard erinnert uns daran, dass der Mensch weniger als 1 % des elektromagnetischen Spektrums wahrnimmt.

Das bedeutet, dass 99 % der Realität für uns unsichtbar sind und sich völlig außerhalb unserer Reichweite befinden. Man hat uns die Lüge aufgetischt, wir seien die Herren des Universums, aber in Wirklichkeit tappen wir im Dunkeln und sind uns der Weite um uns herum nicht bewusst.

Howards Botschaft ist brutal, aber notwendig: Wir sind blind. Und diese Blindheit ist nicht nur physischer, sondern auch intellektueller Natur.

Unsere sogenannten Experten geben sich mit ihrem unvollständigen Verständnis zufrieden und sind zu ängstlich oder zu faul, um sich der Wahrheit zu stellen. Es ist an der Zeit, nicht mehr so ​​zu tun, als wüssten wir alles, sondern die Grenzen unserer Wahrnehmung anzuerkennen.

Leben, Tod und der ewige Kreislauf: Die Wahrheit, die sie Ihnen vorenthalten wollen

Eine von Howards radikalsten Ideen ist seine Sicht auf Leben und Tod. Er vergleicht den Tod mit dem Schlafen und beschreibt ihn als Teil eines ewigen Kreislaufs der Existenz. Dies widerspricht allem, was man uns beigebracht hat. Wir sind darauf konditioniert, den Tod als ein Ende, eine Endgültigkeit zu sehen – aber Howard argumentiert, es sei nur ein Übergang, eine kurze Pause im nie endenden Rhythmus von Ausdehnung und Kontraktion.

Das ist nicht bloß Philosophie; es ist eine direkte Herausforderung an die auf Angst basierenden Systeme, die uns in Schach halten. Religion, Wissenschaft und Kultur haben alle von unserer Angst vor dem Tod profitiert, aber Howard ist hier, um die Wahrheit aufzudecken. Der Tod ist nicht der Feind – er ist ein natürlicher Teil der Existenz.

Terrence Howard behauptet, eine neue Wasserstofftechnologie entwickelt zu haben, um „die Souveränität Ugandas zu verteidigen“

VICE berichtet, dass der Schauspieler behauptet, die Physik zum Vorteil Ugandas neu erfunden zu haben .

Letzte Woche gab Howard während seiner Ansprache an das ostafrikanische Land seine neuesten Erkenntnisse bekannt.

„Ich konnte die große vereinheitlichte Feldgleichung identifizieren, nach der sie gesucht haben, und sie in die Geometrie übertragen“, sagte er laut der Zeitung.

Die Zeitung berichtet außerdem: „Dies, so behauptete Howard, habe ihn dazu veranlasst, ‚eine neue Wasserstofftechnologie‘ zu entwickeln, mit der sich das Land verteidigen könne.“

Darüber hinaus glaubt der „Empire“-Absolvent , dass die Technologie die Souveränität Ugandas verteidigen könnte.

Howards Aussage ist Teil seines laufenden Besuchs in Uganda „im Rahmen einer umfassenderen Bemühung des Landes, Investitionen von Menschen aus der afrikanischen Diaspora anzuziehen.“

VIDEO: I want to develop a New Hydrogen technology in Uganda. The main purpose of the project would be to defend the sovereignty of the country as far as technology is concerned – @terrencehoward #UBCUpdates pic.twitter.com/CFkr8Fhkmk — UBC UGANDA (@ubctvuganda) July 13, 2022

Weitere Erklärungen von Howard zur großen vereinheitlichten Feldgleichung müssen noch mitgeteilt werden.

Letztes Jahr wurde bekannt gegeben , dass Howard mit Andrew Sobko zusammenarbeitet , um die Technologie hinter dem Flug, der Leistungsfähigkeit und der Leistung von Drohnen mit dem patentgeschützten proprietären Drohnensystem The Lynchpin – 86 zu revolutionieren. Neben seiner angeblichen Wasserstofftechnologie erwähnte er sein Projekt.

„Wir sprechen von unbegrenzter Bindung, unbegrenzt vorhersehbaren Strukturen, Supersymmetrie“, sagte Howard. „Die Lynchpins können sich jetzt wie ein Schwarm verhalten, wie eine Kolonie, die eine Nation verteidigen kann, die Nahrung ernten kann, die Plastik aus dem Meer entfernen kann, die den Kindern Ugandas und den Menschen Ugandas die Möglichkeit geben kann, dies zu verbreiten und diese Produkte in der ganzen Welt zu verkaufen.“

Im Jahr 2019 teilte er auf dem roten Teppich der Emmys beiläufig mit , dass er „in seinem Privatleben einige wissenschaftliche Entdeckungen gemacht habe, nach denen, wissen Sie, Pythagoras gesucht hat.“

Darüber hinaus behauptete er, dass eins multipliziert mit eins zwei ergibt und dass die Schwerkraft eine Wirkung und keine Ursache sei.

Eine direkte Herausforderung an die Experten: Beweisen Sie, dass er Unrecht hat

Howard hat keine Angst, den Fehdehandschuh hinzuwerfen. Er fordert Wissenschaftler, Mathematiker und andere sogenannte Experten offen auf, seine geometrischen Beweise als falsch zu deklarieren.

Das ist nicht nur Großspurigkeit – es ist ein Aufruf zu den Waffen. Howard fordert das Establishment auf, sich mit den Fehlern in seinen Systemen auseinanderzusetzen und der unbequemen Wahrheit ins Auge zu blicken, dass es vielleicht alles falsch verstanden hat.

Es geht hier nicht nur um Wissenschaft, sondern auch um Macht. Viel zu lange haben die Hüter des Wissens uns diktiert, was wir glauben dürfen und was nicht. Howards Herausforderung bedroht ihre Autorität und fordert Rechenschaft. Ob sie diese nun akzeptieren oder nicht, die Botschaft ist klar: Die Ära des blinden Vertrauens ist vorbei.

Der Einsatz könnte nicht höher sein

Wenn Howards Behauptungen stimmen, sind die Folgen erschütternd. Es handelt sich nicht nur um eine Änderung unseres Verständnisses des Universums – es ist ein völliger Umbruch. Mathematik, Wissenschaft, Philosophie – alles müsste neu bewertet werden. Die Systeme, auf die wir uns in Bezug auf Bildung, Technologie und Fortschritt verlassen, könnten grundlegend fehlerhaft sein.

Doch Howards Ideen zielen nicht nur darauf ab, das Alte niederzureißen; es geht ihm darum, etwas Neues aufzubauen. Er bietet uns eine Chance, den Illusionen zu entkommen, die uns jahrhundertelang gefangen hielten.

Es ist eine Gelegenheit, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist – ein neues Paradigma anzunehmen, das das wahre Potenzial der Menschheit freisetzen könnte.

Jetzt ist es Zeit zu handeln

Die Entdeckungen von Terrence Howard sind nicht nur eine Kuriosität – sie sind ein Aufruf zum Handeln. Er deckt die Lügen auf, die uns erzählt wurden, und fordert uns auf, alles in Frage zu stellen, was wir zu wissen glauben. Dies ist nicht die Zeit für Selbstgefälligkeit oder Verleugnung. Es ist Zeit, die Augen zu öffnen, der Wahrheit ins Auge zu blicken und ein besseres Verständnis der Welt um uns herum zu fordern.

Wie Howard selbst sagt: „Dies ist das bestgehütete Geheimnis der ganzen Welt.“ Die einzige Frage ist: Sind Sie mutig genug, es zu lüften?

Hier finden Sie einige seiner Theorien im Detail. Ein Auszug:

Was wäre, wenn alles, was wir über die Schwerkraft wissen, falsch wäre? Was wäre, wenn die Kraft, die unsere Füße auf dem Boden hält und die Planeten in ihrer Umlaufbahn, keine fundamentale Ursache, sondern die Folge anderer, tieferer Wechselwirkungen wäre? Solche und ähnliche provokante Fragen stellt Terrence Dashon Howard, ein Schauspieler, der zum Wissenschaftler wurde und dessen revolutionäre Ideen die Grundlagen der Physik in Frage stellen.

Die Theorien von Terrence Howard sind nicht nur mutig, sie sind Paradigmenwechsel. Er schlägt vor, dass die Schwerkraft, die lange Zeit als fundamentale Kraft galt, in Wirklichkeit ein emergenter Effekt sein könnte, der aus Druckunterschieden und elektromagnetischen Kräften resultiert. Damit stellt er Jahrhunderte wissenschaftlichen Denkens in Frage, das bis zu Isaac Newton zurückreicht, und sogar die komplexeren Theorien von Albert Einstein. Howards Ideen bringen uns dazu, das, was wir für gesicherte Erkenntnisse hielten, zu überdenken und neue, möglicherweise bahnbrechende Erklärungen für die fundamentalsten Kräfte des Universums zu erforschen.

In einer Welt, in der die Quantenphysik immer wieder Komplexitäten und Geheimnisse enthüllt, die selbst den klügsten Köpfen verborgen bleiben, ist Howards Perspektive ein Aufruf zum Handeln. Sie lädt uns ein, neugierig und aufgeschlossen zu bleiben, unsere Annahmen zu hinterfragen und die Möglichkeit zu akzeptieren, dass bedeutende Teile unseres Verständnisses des Universums möglicherweise neu bewertet werden müssen.

Howards Ideen interpretieren nicht nur die Schwerkraft neu; sie stellen die Grundlagen der klassischen Physik und der Quantenphysik in Frage.

Newtons Bewegungsgesetze und die universelle Gravitation sind seit langem Eckpfeiler der klassischen Mechanik. Newton beschrieb die Schwerkraft als eine Kraft, die über eine Distanz wirkt und Massen zueinander zieht. Howards Perspektive widerspricht dieser Ansicht, indem er nahelegt, dass die Schwerkraft keine primäre Ursache, sondern eine sekundäre Wirkung ist. Dadurch verlagert sich der Fokus von der Gravitationsanziehung auf die Wechselwirkungen von Druck und elektromagnetischen Feldern.

Im Bereich der Quantenmechanik ist die Schwerkraft nach wie vor eine der am wenigsten verstandenen Kräfte, was häufig zu Theorien führt, die dunkle Materie und dunkle Energie einbeziehen, um kosmische Phänomene zu erklären. Howards einheitliche Feldtheorie schlägt eine einfachere Erklärung vor: Wenn die Schwerkraft ein Effekt elektromagnetischer Wechselwirkungen ist, dann muss sich auch unser Ansatz zur Vereinheitlichung der Kräfte des Universums ändern. Dies impliziert, dass die Komplexität der Quantenmechanik in einem neuen Rahmen vereinfacht werden könnte, der die Schwerkraft als emergenten Effekt integriert.

…

