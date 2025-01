Kanadas Legalisierung der Sterbehilfe (MAiD) im Jahr 2016 zielt darauf ab, Leiden zu lindern, wirft aber ethische Dilemmata auf, insbesondere im Hinblick auf die Überschneidung mit Organspenden. Kritiker befürchten, dass dies die Grenze zwischen mitfühlender Pflege und Ausbeutung verwischt.

Kanada ist weltweit führend bei Organspenden von MAiD-Patienten. Allein im Jahr 2021 wurden 136 Transplantationen durchgeführt, was sechs Prozent der Transplantationen von verstorbenen Spendern entspricht.

Die Bedenken hinsichtlich Zwang sind größer, da 35 Prozent der MAiD-Empfänger im Jahr 2021 das Gefühl hatten, sie seien eine Belastung für andere. Schutzbedürftige Personen, darunter ältere, behinderte oder psychisch kranke Menschen, können unter Druck stehen, sich für MAiD als Organspende zu entscheiden.

Diskussionen unter Medizinern über die Organentnahme als Todesart sowie der lukrative globale Organhandel schüren die Angst vor Ausbeutung und Missbrauch, insbesondere bei gefährdeten Bevölkerungsgruppen.

Während die Befürworter argumentieren, dass MAiD-Organspenden freiwillig und ethisch geregelt sind, warnen Kritiker, dass die Normalisierung dieser Praxis die Gefahr birgt, menschliches Leben abzuwerten.

Die Ausweitung von MAiD, auch auf Fälle psychischer Erkrankungen, verschärft die ethischen Risiken und erfordert eine Neubewertung gesellschaftlicher Werte. (Der Albtraum des ukrainischen Kinderhandels – Organraub, Adrenochrom und die kranke Agenda der Eliten (Video))

In Kanada wurde die Legalisierung der Sterbehilfe (Medical Assistance in Dying, MAiD) im Jahr 2016 von einigen als mitfühlender Schritt begrüßt, der es Menschen ermöglicht, ihr Leiden zu beenden.

Mit der Ausweitung des Programms sind jedoch auch die damit verbundenen ethischen Dilemmata gewachsen – insbesondere die wachsende Besorgnis über die zunehmende Überschneidung zwischen Sterbehilfe und Organspende .

Nach geltendem kanadischen Recht verbietet die „Dead Donor Rule“ die Organentnahme, bis der Spender für tot erklärt wird, was normalerweise fünf Minuten nach dem Herzstillstand der Fall ist.

Das bedeutet, dass „Euthanasie durch Organspende“ – bei der der Tod durch Organentnahme und nicht durch die Verabreichung tödlicher Medikamente herbeigeführt wird – illegal ist.

Allerdings verschwimmt die Grenze zwischen MAiD und Organspende zunehmend. Dies weckt die Befürchtung, dass schutzbedürftige Personen dazu gedrängt werden könnten, ihr Leben zu beenden, um Organe für Transplantationen bereitzustellen.

Die Zahlen sind beeindruckend . Seit MAiD legalisiert wurde, ist Kanada weltweit führend bei Organspenden von Sterbehilfepatienten. Allein im Jahr 2021 wurden 136 Organtransplantationen mit Organen von MAiD-Empfängern durchgeführt, was sechs Prozent aller Transplantationen von verstorbenen Spendern im Land entspricht.

Während einige dies als eine Möglichkeit zur Lebensrettung feiern, warnen andere davor, dass dadurch die Gefahr besteht, Menschen zu Waren zu machen.

Die ethischen Bedenken sind nicht hypothetischer Natur. 2018 diskutierten kanadische Ärzte offen darüber, ob Sterbehilfepatienten durch Organentnahme statt durch die Todesspritze getötet werden könnten.

Rob Sibbald, ein Ethiker am London Health Sciences Centre in Ontario, meinte, der „beste Einsatz“ der Organe sei möglicherweise, wenn die Entnahme der Organe selbst der Todesgrund sei.

Kanadier könnten zum assistierten Suizid gezwungen werden, um ihre Organe zu bekommen

Das Potenzial für Zwang ist real . Im Jahr 2021 ergab ein Bericht von Health Canada, dass 35 Prozent der MAiD-Empfänger das Gefühl hatten, sie seien „eine Belastung für Familie, Freunde oder Betreuer“.

Für Menschen, die bereits mit Gefühlen der Wertlosigkeit zu kämpfen haben, könnte die Möglichkeit, Organe zu spenden, einen zusätzlichen Druck darstellen, sich für den Tod zu entscheiden.

Trudo Lemmens, Professor für Gesundheitsrecht an der Universität Toronto , warnte, dass schutzbedürftige Patienten eine Organspende möglicherweise als eine Möglichkeit betrachten, in ihren letzten Augenblicken „etwas zu bedeuten“ – ein tragisches Spiegelbild der großen Entwertung ihres Lebens durch die Gesellschaft.

Noch alarmierender wird die Situation, wenn man den weltweiten Organhandel betrachtet. Ein Bericht der Bibliothek des kanadischen Parlaments aus dem Jahr 2020 hob die lukrative Natur des Organhandels hervor , wobei die Gewinne auf 840 Millionen bis 1,7 Milliarden jährlich geschätzt werden.

Während die meisten Organe, die gehandelt werden, von armen und verletzlichen Bevölkerungsgruppen in Entwicklungsländern stammen, weckt die Ausweitung von MAiD in Kanada die Gefahr der Ausbeutung im eigenen Land.

Verletzliche Kanadier, insbesondere ältere, behinderte und psychisch kranke Menschen, könnten im Rahmen des MAiD-Prozesses dazu gezwungen werden, ihre Organe zu „spenden“.

Angelina Ireland, Geschäftsführerin der Delta Hospice Society, hat Alarm geschlagen wegen „prämortem Eingriffen“ zur Entnahme von Organen bei MAiD-Empfängern.

Sie warnt, dass derartige Praktiken grausamen Missbräuchen Tür und Tor öffnen, insbesondere angesichts der damit verbundenen finanziellen Anreize.

„Auf dem Weltmarkt kann man richtig viel Geld machen“, sagte sie und verwies auf das Buch „The Red Market: On the Trail of the World’s Organ Brokers, Bone Thieves, Blood Farmers and Child Traffickers“ von Scott Carney, das die Schattenseiten des Organhandels dokumentiert.

