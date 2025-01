Untersuchungen zeigen, dass die DNA-Kontamination in Pfizer-COVID-Impfstoffen die gesetzlichen Grenzwerte um das Vierfache überschreiten könnte

Teile die Wahrheit!

Die diese Woche veröffentlichte, von Experten begutachtete Studie fand außerdem SV40-DNA-Kontaminationen in den Impfstoffen und die Forscher fanden außerdem heraus, dass die von den Impfstoffen produzierten Spike-Proteine ​​länger im Körper verbleiben als behauptet.

Laut einer neuen „ Bombenstudie “ fanden Forscher DNA in den COVID-19-Impfstoffen von Pfizer in Konzentrationen, die drei- bis viermal höher waren als die vorgeschriebenen Grenzwerte.

„Dies übersteigt bei weitem die maximal zulässige Konzentration von 10 ng [Nanogramm] pro klinischer Dosis , die von internationalen Regulierungsbehörden festgelegt wurde“, schreiben die Autoren.

Die peer-reviewte Studie , die diese Woche in der Fachzeitschrift Science, Public Health Policy and the Law veröffentlicht wurde, fand in den Impfstoffen auch DNA-Kontaminanten des Affenvirus 40 (SV40) . Und die Forscher fanden heraus, dass die von den Impfstoffen produzierten Spike-Proteine ​​länger im Körper verbleiben als behauptet.

Die Ergebnisse führten dazu, dass die Autoren „einen sofortigen Stopp aller biologischen RNA-Impfstoffe“ forderten.

Karl Jablonowski, Ph.D., leitender Forschungswissenschaftler bei Children’s Health Defense (CHD), sagte gegenüber The Defender, dass DNA-Kontaminationen möglicherweise zur Zunahme von Autoimmunerkrankungen bei Impfempfängern beitragen. „Das Immunsystem arbeitet mit sehr empfindlichen Erkennungsfunktionen, um Reaktionen einzuleiten“, sagte er.

„DNA, die plötzlich in Ihren Blutkreislauf gelangt, kann die Interferonreaktion auslösen “, sagte Jablonowski. „Die Interferon-Reaktion, wenn nichts außer dem ‚Selbst‘ zu finden ist, könnte das Sprungbrett für Autoimmunerkrankungen sein.“ (Geimpft vs. Ungeimpft: Die COVID-19-Bruchlinie ist jetzt deutlich)

Die Studie zeigte auch, dass die nach der Impfung produzierten Spike-Proteine ​​mindestens sieben Tage nach der Impfung im Körper verbleiben, und nicht wie zuvor von Pfizer-BioNTech behauptet. Auch die Spike-Proteine ​​reagieren empfindlich auf Ausscheidungen .

Diese Ergebnisse „werfen erhebliche Bedenken“ in Bezug auf mRNA-Impfstoffe auf , kam die Studie zu dem Schluss.

Kevin McKernan , Gründer von Medicinal Genomics , ist der erste Wissenschaftler, der das Vorhandensein von SV40 in den mRNA-Impfstoffen identifiziert hatEr nannte die neue Forschung „eine Meisterleistung auf dem Gebiet der DNA-Kontamination“. McKernan schrieb über die Studie auf Substack und sagte in einem X-Beitrag, dass die Autoren der Studie „dem Rest um Längen voraus “ seien.

Die Immunologin und Biochemikerin Jessica Rose, Ph.D. , vereinbart. „Dieser Artikel ist der Artikel des Jahrhunderts. Der Artikel ist nicht nur vom Aufbau der Recherche her ein Kunstwerk. Es ist sehr gut geschrieben und geht auf aktuelle „Probleme“ im Zusammenhang mit den Behauptungen der Aufsichtsbehörden ein, dass es sich bei der DNA-Kontamination um Fehlinformationen handele “, sagte Rose.

Dr. Angus Dalgleish , Professor für Onkologie an der St. George’s University of London, sagte gegenüber The Defender, dass in der Studie „sorgfältig Techniken eingesetzt wurden, die beweisen, dass diese Proben große Mengen an DNA enthalten“ und dass „diese Proben leicht in eine bekannte Nierenzelle eindringen und dort exprimiert werden“. Linie, die als Standard zur Untersuchung dieser Phänomene verwendet wird.“

Die neue Studie folgt auf die kürzliche Veröffentlichung eines von Experten begutachteten Artikels im Journal of American Physicians and Surgeons , in dem schwerwiegende Sicherheitsbedenken bei den mRNA- COVID-19- Impfungen festgestellt wurden . Die Autoren dieser Studie forderten „mindestens“ ein Moratorium für die Injektionen.

Die Artikel reihen sich in die wachsende Liste von Wissenschaftlern und Organisationen ein, die ein Verbot von COVID-19-mRNA-Impfstoffen fordern. Dazu gehören der Surgeon General of Florida , die Association of American Physicians and Surgeons , Doctors for COVID Ethics , Americans for Health Freedom und der World Council for Health .

Im Oktober stimmte das Idaho Board of Health dafür, das Angebot von COVID-19-Impfstoffen in seinen 30 Kliniken aus Sicherheitsgründen einzustellen. In diesem Monat veröffentlichte die slowakische Regierung auch einen Bericht, in dem sie ein Verbot „gefährlicher“ mRNA-Impfstoffe vorschlug .

Die neue Studie erfolgt zeitgleich mit dem Start einer Online-Bibliothek, der SARS-CoV2 Spike Protein Pathogenicity Research Collection , einer Datenbank mit mehr als 250 von Experten begutachteten Studien, die die Risiken von Spike-Proteinen detailliert beschreiben.