Ein von Bill Gates finanziertes Forschungszentrum hat Moskitos gezüchtet, die in der Lage sind, ahnungslosen Menschen Parasiten zu injizieren – offiziell mit dem Ziel, gegen Malaria zu impfen. Doch wie harmlos ist diese Methode wirklich?

Das Leiden University Medical Center in den Niederlanden, das von der Gates-Stiftung unterstützt wird, hat eine Methode entwickelt, bei der lebende, abgeschwächte Plasmodium-falciparum-Parasiten über Moskitos übertragen werden. Diese fungieren dabei als „fliegende Spritzen“, die Malaria-Impfstoffe – oder möglicherweise auch andere Substanzen – verabreichen. Kritiker äußern jedoch Bedenken: Die Empfänger könnten unwissentlich und ohne Zustimmung geimpft werden.

Wie alles begann

Im Jahr 2008 sagte Gates 168 Millionen Dollar für die Entwicklung eines Malaria-Impfstoffs der nächsten Generation zu. Die Jichi Medical University in Japan erhielt Gelder, um Stechmücken gentechnisch so zu verändern, dass sie ein Malaria-Impfprotein auf Wirte übertragen können.

2016 folgte die Ankündigung einer gemeinsamen Initiative von Gates und der britischen Regierung im Umfang von 3,7 Milliarden Dollar zur Bekämpfung von Malaria.

Bis 2018 entwickelte das von Gates finanzierte Unternehmen Oxitec genetisch veränderte männliche Moskitos, deren Nachkommen mit wilden Weibchen vor Erreichen des Erwachsenenalters sterben würden.

In beiden Fällen äußerten Wissenschaftler Bedenken wegen des Mangels an umfassenden Studien zu den Umwelt-, Gesundheits- und ethischen Risiken.

Wenn die Büchse der Pandora einmal geöffnet ist, kann sie nicht mehr geschlossen werden

Wenn ethische Fragen und die Zustimmung der Menschen außer Acht gelassen werden, könnten Insekten als „Vektoren“ für andere biologische Erreger missbraucht werden. Doch wer garantiert, dass sie tatsächlich lebensrettende Impfstoffe und nicht schädliche Krankheitserreger übertragen? Es wäre nahezu unmöglich, den genauen Inhalt dieser „fliegenden Spritzen“ zu kontrollieren.

Stechmücken als tödliche Waffen

Die Idee, Insekten als Überträger von Viren und Bakterien einzusetzen, ist nicht neu. Bereits im nationalsozialistischen Deutschland sollen in Dachau Moskitos gezüchtet worden sein, um Malaria als Biowaffe zu verbreiten.

Ähnliche Forschung wird auch dem Pentagon nachgesagt. Der inzwischen verstorbene russische Generalleutnant Igor Kirillov behauptete, dass in US-Biolaboren, darunter in der Ukraine, Studien zu von Moskitos übertragenen Viren durchgeführt wurden, wie dem Dengue-Fieber.

Kirillov verwies auch auf eine Klage von Kubanern nach der Dengue-Epidemie von 1981. Interessanterweise blieb damals nur ein Gebiet unberührt: die Umgebung des US-Marinestützpunkts in Guantanamo Bay.

Der von Bill Gates entwickelte Impfstoff, der durch einen Mückenstich verabreicht wird, trägt einen biotechnologisch hergestellten Malaria-Parasiten in sich

Bill Gates finanzierte ein niederländisches medizinisches Zentrum, das Moskito-Impfstoffe entwickelt, die nachweislich menschliche Blutzellen infizieren.

Ein von der Bill & Melinda Gates Foundation finanziertes, ungewöhnliches Experiment entwickelte eine neue Impfstoffstrategie, bei der Mückenstiche als Überträger genutzt werden, um einen Malaria-Impfstoff der „nächsten Generation“ zu erforschen.

Das Experiment, durchgeführt von Forschern des Leiden University Medical Center (LUMC) in den Niederlanden, wurde kürzlich in der Fachzeitschrift New England Journal of Medicine veröffentlicht.

Die Forscher erklärten, wie sie Mückenstiche einsetzten, um einen kurzlebigen Malaria-Impfstoff zu verabreichen, der genetisch veränderte Malaria-Parasiten enthält.

„Wir führten eine doppelblinde, kontrollierte klinische Studie durch, um die Sicherheit, das Nebenwirkungsprofil und die Wirksamkeit der Immunisierung durch Mückenstiche mit einem genetisch abgeschwächten Parasiten der zweiten Generation (GA2) zu bewerten – einem mei2 single knockout P. falciparum NF54-Parasiten (Sporozoitenform) mit verlängerter Entwicklung im Leberstadium“, erklärten die Forscher.

Der Parasit Plasmodium falciparum (P. falciparum) verursacht Malaria beim Menschen.

Die Methode zielte darauf ab, die Immunität durch Mückenstiche zu fördern, wobei gentechnisch veränderte Parasiten die Malariainfektion hervorrufen und stoppen sollten.

Zunächst entwickelten die Forscher zwei Arten von Malariaparasiten, GA1 und GA2.

GA1 sollte die Entwicklung „etwa 24 Stunden nach der Infektion beim Menschen stoppen“, erwies sich jedoch als begrenzt wirksam, was zur Entwicklung von GA2 führte.

GA2 wurde „so konzipiert, dass es die Entwicklung etwa sechs Tage nach der Infektion stoppt, während der entscheidenden Phase, in der sich die Parasiten in menschlichen Leberzellen vermehren“.

Das Experiment umfasste zwei Phasen.

In Phase A wurden die Teilnehmer „den Stichen von 15 oder 50 infizierten Mücken ausgesetzt“.

In Phase B erhielten „gesunde Erwachsene, die noch nie an Malaria erkrankt waren, nach dem Zufallsprinzip 50 Mückenstiche pro Impfung mit GA2, einem früheren Parasiten (GA1), oder einem Placebo (nicht infizierte Mücken)“.

Auffällig ist, dass die Forscher Infektionen nur 25 Tage lang verfolgten, was bedeutet, dass spätere Infektionen nicht erfasst wurden.

Zudem wiesen 20 % der Teilnehmer in Phase B erhöhte Troponin-T-Werte auf – einen Biomarker für Herzschäden oder -stress, der Anlass zu Bedenken über potenzielle Herzschäden gibt.

Die Forscher gaben jedoch an, dass diese Werte „in keinem Zusammenhang mit der Studienintervention stehen“, ohne detailliert zu erklären, wie sie zu dieser Schlussfolgerung kamen.

Der COVID-Kritiker Dr. Richard Bartlett bemängelte die kurze Beobachtungszeit der Studie und forderte umfassendere Langzeitdaten.

