Das Projekt „Stargate“ steht vor der Tür: Trump investiert 500 Milliarden Dollar in neue US-Rechenzentren, um die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz zu steigern

Lasst euch nicht von all den guten und notwendigen Dingen täuschen, die Trump tut. Ich bin froh, dass er die Grenze sichert, erklärt, dass es nur zwei Geschlechter gibt, und hoffentlich all den Kriegen ein Ende setzt.

Aber gleichzeitig ist das alles ein abgekartetes Spiel. Biden wurde von den Globalisten benutzt, um das Land zu zerstören, damit Trump es wieder zusammensetzen kann – und es nach dem Vorbild der Vision des Weltwirtschaftsforums für einen Großen Reset und ein allmächtiges digitales Bestiensystem wieder besser aufbauen kann.

Er baut die Infrastruktur der zukünftigen „Algokratie“ oder Herrschaft durch Algorithmus. Wo alles und jeder mit Tags versehen, verfolgt und gemessen wird. Wo jedem Leben ein Wert zugewiesen wird, der sich nach seinem Verbrauch und seiner Produktion richtet. Wo 15-Minuten-Städte in ihrem Bestreben, die Bewegung von Menschen zu kontrollieren, nichts vermissen lassen.

Wo Papiergeld nur noch eine kuriose Erinnerung ist, und das Gleiche gilt für Ihren Plastikausweis. Wo Geldbörsen virtuell und digital sind, nicht etwas, das man in die Tasche stecken kann.

Ich glaube nicht, dass Präsident Trump weiß, was er da tut. Ich glaube, er würde erschaudern, wenn er die Zukunft sehen könnte, die er durch KI möglich machen will. Trump glaubt wirklich, er wolle Amerika durch technologischen Fortschritt wieder groß machen. Aber er ist ein Werkzeug der technokratischen/transhumanistischen Eliten.

Das ist der Grund, warum Elon Musk, Peter Thiel, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und so viele andere Technokraten zu Trumps Füßen kriechen. Sie sehen eine superpopuläre politische Figur mit einer Vision von Größe für Amerika, die von ihrer Vision für die Welt und die Menschheit 2.0 kooptiert werden kann.

Und wenn Trump mit seiner Mission fertig ist, wird ein anderer, unheimlicherer Mann die Bühne betreten, um sein Werk zu bewaffnen.

Merken Sie sich das.

Oder, wie Technokraten offen spekuliert haben, vielleicht benötigen wir in Zukunft gar keinen Präsidenten oder politische Führer mehr. Die KI wird das Land und die Welt regieren.

Donald Trump ist das demaskierte Imperium

Die Kapuze bleibt die ganze Zeit offen und zeigt der ganzen Welt, wie die kaiserliche Wurst gemacht wird.

In seiner Antrittsrede sprach der neue Präsident der Vereinigten Staaten erfrischend offen über die Tatsache, dass Washington das Zentrum eines ständig wachsenden Imperiums ist, das von milliardenschweren Plutokraten beherrscht wird.

Wie Joe Lauria für Consortium News hervorhob, bezog sich Präsident Trump in seiner Rede unter anderem auf das „offensichtliche Schicksal“ Amerikas und sagte, dass sich die USA unter seiner Präsidentschaft als eine Nation betrachten werden, die „unser Territorium ausdehnt“. Er schwärmte von der kolonialistischen Vergangenheit, in der das Land auf Kosten der bereits dort lebenden Menschen gegründet wurde, und versprach, die Kontrolle über den Panamakanal zu übernehmen.

Trump hielt diese Rede vor einem Publikum, in dem die reichsten Menschen der Welt neben seinem eigenen Kabinett auf den besten Plätzen des Hauses saßen. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und Google-Chef Sundar Pichai wurden zusammen in der Menge unter den offizielleren Mitgliedern der neuen Regierung gesehen.

Die israelisch-amerikanische Trump-Megasponsorin Miriam Adelson, die laut Trump dazu beigetragen hat, die US-Politik gegenüber Israel während seiner ersten Amtszeit zu diktieren, sah man bei der Amtseinführung zwischen Joe Biden, Kamala Harris und den Clintons sitzen. Berichten zufolge werden nicht weniger als 13 Milliardäre in der neuen Trump-Administration eine offizielle Rolle spielen.

Wenn man mich zwingen würde, etwas Positives über Donald Trump zu sagen, würde ich genau das hier anführen. Er macht das US-Imperium viel transparenter und unverhüllter. Er nimmt ihm die Maske ab und enthüllt das verdrehte Gesicht, das sich darunter verbirgt.

Die USA werden nicht plötzlich von Milliardären regiert, seit Trump Präsident ist; sie wurden schon vorher von Milliardären regiert. Die USA sind nicht plötzlich ein Imperium, das die Weltherrschaft anstrebt, nachdem Trump vereidigt wurde; das war schon vorher der Fall. Aber man soll das nicht einfach so sagen.

Nun, Trump sagt es ganz offen. Er sagt die leisen Stellen laut. Er ist der einzige Präsident, der offen prahlt, dass die US-Truppen in Syrien sind, um das Öl zu behalten, oder klagt, dass es ihnen nicht gelungen ist, das Öl aus Venezuela zu holen, oder der einfach herauskommt und jedem sagt, dass er von zionistischen Oligarchen gekauft und besessen ist. Er gibt sich viel weniger Mühe, die wahre Natur des US-Imperiums zu verschleiern als andere Präsidenten.

Das ist der einzige Grund, warum verschiedene Fraktionen der inoffiziellen Dauerregierung Amerikas im Laufe der Jahre Einwände gegen Trumps Präsidentschaft hatten. Nicht, weil er eine Bedrohung für das Establishment darstellt oder weil er versucht, den tiefen Staat zu stürzen, sondern weil er als schlechter Hüter des Imperiums angesehen wird. Er versteht entweder nicht oder es ist ihm egal, wie wichtig es ist, der imperialen Maschinerie ein höfliches Gesicht zu geben.

Wenn ich gezwungen wäre, etwas Positives über Trump zu sagen, dann wäre das alles. Was einigen Managern des US-Imperiums an ihm missfällt, ist das Einzige, was mir an ihm gefällt: dass er das US-Imperium zu einem weniger effektiven Übel macht, weil er das Innenleben der Maschine viel weniger verborgen hält. Die Haube bleibt permanent offen und zeigt der ganzen Welt, wie die imperiale Wurst hergestellt wird.

ERSTAUNLICHER Artikel in TIME darüber, dass die Biden-Regierung nie die Absicht oder den Wunsch hatte, der Ukraine zum Sieg zu verhelfen, und dass sie sich immer irgendwann auf ihr Geheiß zurückziehen würde. Wir alle *wussten* das, aber es ist wichtig, es bestätigt zu bekommen.

Nicht, dass es in dem demenziellen Chaos der Biden-Administration nicht auch jede Menge verdeckter Momente gegeben hätte. Ein neuer Artikel in Time mit dem Titel „Warum Bidens Sieg in der Ukraine Zelenskys Verlust war“ ist ein anschauliches Beispiel dafür. Der Bericht zitiert ein ehemaliges Mitglied von Bidens Nationalem Sicherheitsrat, das sagt, dass ein Sieg der Ukraine nie Teil des Plans der Biden-Regierung war.

Der erste Absatz lautet wie folgt:

Als Russland vor fast drei Jahren in die Ukraine einmarschierte, setzte Präsident Joe Biden drei Ziele für die Reaktion der USA. Der Sieg der Ukraine war nie eines davon. Die Formulierung, mit der das Weiße Haus damals seine Mission beschrieb – die Ukraine zu unterstützen, „so lange es nötig ist“ – war absichtlich vage. Sie warf auch die Frage auf: So lange wie nötig, um was zu tun?“

„Der Sieg der Ukraine gehörte nie dazu.“

Das ist ein Moment der Vertuschung. Es ist seit Langem klar, dass die USA die Ukraine in einen nicht zu gewinnenden Krieg getrieben haben, mit dem Ziel, Moskau auszubluten und zu beschäftigen, und dass sie die Friedensverhandlungen in den ersten Tagen des Krieges aktiv sabotiert haben, um diese Ziele zu verfolgen. Jetzt, da der Job erledigt und die verrückte Fleischpuppe aus dem Amt ist, hören wir es endlich von Bidens eigenen Mitarbeitern in seiner Regierung.

Und dann war da natürlich noch der Gazastreifen, wo die Welt 15 Monate lang den ersten live gestreamten Völkermord der Geschichte direkt vor ihren Augen erlebte, während westliche Beamte ununterbrochen Entschuldigungen vorbrachten, die immer weniger glaubwürdig waren. Wenn dieser unfassbar schreckliche Albtraum etwas Gutes haben soll, dann zeigt er allen das wahre Gesicht des Imperiums.

Je mehr Einblicke die Menschen in das wahre Gesicht des Imperiums erhalten, desto weniger wirksam wird die imperiale Propaganda, denn Propaganda funktioniert nur, wenn man ihr glaubt. Das Haupthindernis für einen revolutionären Wandel im westlichen Imperium ist die Tatsache, dass die Bürger durch Propaganda erfolgreich dazu gebracht wurden, den Status quo zu akzeptieren.

Je mehr Menschen ihre Augen für die Tatsache öffnen, dass wir von Psychopathen regiert werden, die uns an mehreren Fronten in den Untergang treiben, desto näher kommen wir einer kollektiven Bewegung hin zu einer gesunden Welt.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/leohohmann.substack.com am 22.01.2025