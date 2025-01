Wer ist die „Elite“?

Teile die Wahrheit!

Ich werde immer korrigiert, wenn ich den Begriff „Elite“ verwende, um die Gruppe von „Menschen“ (oder vielleicht Echsen) zu beschreiben, die das Sagen haben, die „Agenda“ erstellt haben und den Rest von uns (nutzlose Esser) entweder unter ihrer Fuchtel oder tot sehen wollen.

Die Leute, die mich korrigieren, behaupten, diese Leute (oder Echsen) seien keine „Elite“, was fälschlicherweise „besser“, „fortgeschritten“ oder „besonders“ impliziert.

Sie wollen diesen Leuten (oder Echsen) keine Anerkennung geben, die sie nicht verdienen. Ich verstehe. Die klare und unbestreitbare offizielle Definition von „Elite“ lautet: „Eine Gruppe oder Klasse von Personen, die aufgrund ihrer Intelligenz, ihres sozialen Status oder ihres Reichtums als anderen überlegen angesehen werden.“

Doch wer zieht diese „Erwägungen“ an – sie oder wir, die „Nicht-Elite“?

Es ist jedoch ein einfaches Wort, um eine Gruppe zu beschreiben, so wie „Schaf“ und „Spitzmaus“ einfach zu verwenden sind. Es ist nicht unbedingt ganz richtig, aber jeder weiß, worauf ich mich beziehe, wenn ich diese Begriffe verwende.

Die gleiche Art von Kritik bekomme ich, wenn ich den Ausdruck „die Machthaber“ verwende – viele Leute möchten, dass ich den umständlicheren Ausdruck „die Machthaber, die es nicht geben sollte“ verwende – ja, zutreffender, aber umständlicher. (Der sich abzeichnende Zusammenbruch der globalistischen Weltordnung)

Was also ist mit dieser „Elite“?

Wer sind sie und was haben sie vor, und warum werden sie, zumindest von ihnen selbst, als „besser“, „fortgeschritten“ und „besonders“ angesehen? Was haben sie alle gemeinsam, abgesehen davon, dass sie böse sind? Sind sie alle böse? Sind sie tatsächlich Echsen?

Ich würde sagen, dass sie alle zweifellos eines gemeinsam haben: Geld – oder zumindest die Kontrolle über große Geldmengen. Ein zweiter gemeinsamer Nenner ist wahrscheinlich „Macht“ – aber ist das nicht selbstverständlich? Wer Geld hat, hat automatisch auch Macht.

Hier sind ein paar Fakten und Zahlen, die Sie in den Raum werfen können. Die reichsten Menschen der Welt sind Elon Musk (mit einem Vermögen von über 230 Milliarden Dollar), Bernard Arnault und Familie (mit einem Vermögen von über 200 Milliarden Dollar), Jeff Bezos (mit einem Vermögen von über 160 Milliarden Dollar) und Bill Gates (mit einem Vermögen von über 130 Milliarden Dollar).

Wie Sie sicher schon eine Million Mal gehört haben, besitzen die reichsten 1 % der Menschen mehr als 40 % des gesamten Vermögens der Welt. Während die unteren 50 % weniger als 2 % kontrollieren. Stecken Sie sich das in Ihre Pfeife und rauchen Sie es.

Diese Zahlen und die Namen der Personen, die als die reichsten gelten, könnten veraltet, unvollständig oder sogar ungenau sein. Wer weiß. Und wie bei allem anderen gilt: Seien Sie skeptisch.

Ich könnte diese Statistiken endlos weiterführen, aber Sie verstehen, was ich meine. Und nichts davon ist ein Mysterium. Aber es gibt hier immer noch ein Mysterium; Dinge über diese Menschen und ihr Leben weiß keiner von uns genau. Wir können natürlich Vermutungen anstellen.

Wir können Bücher und Artikel über sie lesen und sie in Filmen und Videoclips sehen, aber wissen wir wirklich, wie sie denken, was sie fühlen oder zu welchem ​​Maß an Empathie sie fähig sind? Oder wie weit sie gehen, um ihre „Elite“-Zugehörigkeit zu bewahren?

Das ist ein Rätsel.

Sicher, einige von uns haben eine bessere Vorstellung als andere. Es gibt Leute da draußen, die das Gegenteil von „Vom Tellerwäscher zum Millionär“ erlebt haben und tatsächlich im Elend herumsausen, weil sie in irgendeiner Form nicht die Verantwortung übernommen haben oder einfach nur dumm waren und ihr Vermögen aufgrund der einen oder anderen ungeschickten Tat oder Entscheidung verprasst haben.