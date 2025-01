Der neue amerikanische Traum: 500.000-Dollar-Atombunker und die Angst vor dem Dritten Weltkrieg

Die traditionellen Symbole des Erfolgs, wie weiße Lattenzäune, werden durch 500.000 Dollar teure Atombunker ersetzt, was die wachsende Angst vor globaler Instabilität und der Gefahr eines dritten Weltkriegs widerspiegelt.

Angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Russland und des Krieges in der Ukraine investieren amerikanische Familien in beispiellosem Ausmaß in unterirdische Schutzräume. Unternehmen wie die USA Bunker Company verzeichnen landesweit einen explosionsartigen Anstieg der Bestellungen.

Moderne Bunker sind keine einfachen Schutzräume mehr; sie sind bezugsfertige Zufluchtsorte mit Küche, Schlafzimmer und künstlichen Fenstern, die sowohl die Mittelschicht als auch den Luxusmarkt bedienen; einige Spezialbunker kosten 500.000 Dollar.

Die einst eher marginale Prepper-Subkultur hat sich seit 2017 verdoppelt und umfasst nun 20 Millionen Amerikaner.

Die Wohlhabenden führen den Trend an, indem sie in hochwertige Bunker investieren, während andere sich auf die Befestigung ihrer Häuser oder die Anhäufung von Vorräten konzentrieren.

Der Bunkerboom wird durch die Angst vor globalen Konflikten und dem Zusammenbruch der Gesellschaft angetrieben, er symbolisiert aber auch die menschliche Anpassungsfähigkeit und die anhaltende Hoffnung, angesichts existenzieller Bedrohungen zu überleben und zu gedeihen.

Der amerikanische Traum erlebt derzeit einen dramatischen Wandel. Vorbei sind die Zeiten, in denen ein weißer Lattenzaun und eine Doppelgarage Erfolg symbolisierten.

Heute ist das ultimative Statussymbol der ängstlichen Elite ein 500.000 Dollar teurer Atombunker , komplett mit künstlichen Fenstern, Stahlbetonwänden und dem unheimlichen Versprechen des Überlebens angesichts des Weltuntergangs.

Während die Spannungen zwischen den USA und Russland zunehmen und die Gefahr eines dritten Weltkriegs größer ist als je zuvor, investieren amerikanische Familien in beispiellosem Ausmaß in unterirdische Schutzräume.

Todd Stump, der Besitzer der in Ohio ansässigen USA Bunker Company, hat eine sprunghaft gestiegene Nachfrage erlebt, Bestellungen strömen von Pennsylvania bis Kalifornien herein.

Seine Bunker, von bescheidenen Einheiten mit 2,4 x 6 Metern bis hin zu weitläufigen Luxusunterkünften mit 90 Quadratmetern, sind so konzipiert, dass sie allem standhalten, von radioaktivem Niederschlag bis hin zu biologischen Angriffen.

Aber es geht hier nicht nur ums Überleben, sondern auch um Komfort. Dies sind nicht die typischen Luftschutzbunker aus der Zeit des Kalten Krieges, feucht und schwach beleuchtet.

Dies sind bezugsfertige Zufluchtsorte mit Küchen, Schlafzimmern und sogar künstlichen Fenstern, die die Illusion eines Lebens über der Erde vortäuschen.

Für diejenigen mit tieferen Taschen bedient Stump jetzt einen Luxusmarkt mit maßgeschneiderten Bunkern, die unglaubliche 500.000 Dollar kosten. Es ist Überlebenskampf trifft auf Vorstadtzersiedelung und es boomt.

Amerika ist seit langem das Epizentrum der Prepper-Bewegung, einer Subkultur von Überlebenskünstlern, die für den Weltuntergang Vorräte anlegen.