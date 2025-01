Turbokrebs durch Covid-Impfung: Die Unterdrückung von Heilmitteln (Video)

In der Zwischenzeit genossen Hunderte Kongressmitglieder die Vorteile von Ivermectin, während die Öffentlichkeit derselben Vorteile beraubt wurde.

Die Unterdrückung von Ivermectin durch die Eliten wird angesichts der Ergebnisse jüngster Studien noch verwerflicher.

Der weltweit führende Onkologe Dr. William Makis hob eine wichtige Studie hervor, die bestätigt, dass Mel Gibsons Behauptungen, Ivermectin scheine Krebs, einschließlich Krebs im Endstadium, zu heilen, auf wissenschaftlichen Fakten beruhen.

Die großen Pharmaunternehmen wollen einfach nicht, dass Sie davon erfahren, weil sie, wie Rogan betonte, damit kein Geld verdienen können.

Im Rahmen der von Dr. Mandy Juarez und ihrem Team in Mexiko geleiteten Forschung wurde Ivermectin gegen 28 verschiedene Krebsarten getestet.

Die Ergebnisse waren erstaunlich – und beispiellos.

Die Studie ergab, dass Ivermectin bei der Behandlung aller Krebsarten, gegen die es getestet wurde, erfolgreich war.

Zwar waren einige Krebsarten resistenter gegen Ivermectin als andere, doch erwies sich das Medikament zumindest als nützlich und trug zudem dazu bei, die Wirksamkeit der Chemotherapie zu verbessern.

Obwohl einige Krebsarten resistenter gegen Ivermectin waren, erwies sich das Medikament dennoch als nützlich und steigerte die Wirksamkeit der Chemotherapie in Fällen, in denen die Ärzte die Hoffnung aufgegeben hatten.

Ivermectin erwies sich bei der Behandlung von Lymphomen und Leukämie als nützlich, da sich das Medikament nachweislich erheblich auf die Fähigkeit dieser Zellen auswirkte, Kolonien zu bilden.

Die Studie ergab, dass „Ivermectin bei einer Dosis von 2 mg/kg beim Menschen Antikrebseffekte erzielen kann, wie etwa einen Zellzyklus-Arrest (Hemmung der Proliferation), eine bevorzugte Hemmung von krebsstammzellen und eine synergistische Wirkung mit mehreren Chemotherapeutika.“

Als Reaktion auf die Studie schrieb Dr. Makis:

„Denken Sie daran: Turbokrebs, der durch die COVID-19-mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna verursacht wird, ist sehr resistent gegen Chemotherapie. Ivermectin kann diese Chemotherapieresistenz überwinden. Dies ist die erste Studie, die ich gesehen habe, bei der bis zu 28 Krebsarten mit Ivermectin getestet wurden. Unglaublich.“

Der Pharmariese Pfizer dürfte nach der Neupositionierung Billionen von Dollar an Gewinnen einstreichen, um von der explosionsartigen Zunahme an Turbokrebserkrankungen zu profitieren, die er durch die Einführung der mRNA-RNA mitverursacht hat.

Kein Wunder, dass die Mainstream-Medien, die massiv von Pfizer und Bill Gates finanziert werden, das Medikament weiterhin verteufeln.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, sich mit den Taktiken vertraut zu machen, die von den Medien verwendet werden, um die Droge und jeden, der es wagt, in einem positiven Licht darüber zu erwähnen, in den Dreck zu ziehen.

Die PR-Angriffskampagne der FDA gegen das Medikament sollte als Schande in die Geschichte eingehen, stellt sie doch den Tiefpunkt in der Geschichte der Behörde und ihrer Zusammenarbeit mit Bill Gates, Anthony Fauci und der Pharmaindustrie dar.

Aber verlassen Sie sich nicht auf mein Wort.

Der Anwalt der FDA, der den Ivermectin-Fall vor Gericht ausfocht, gab vor verdeckter Kamera zu, dass sie der amerikanischen Öffentlichkeit niemals hätte sagen dürfen, sie solle das Medikament nicht einnehmen.

Diese Verbrechen haben die Covid-Verschwörung ermutigt, die Öffentlichkeit weiterhin in die Irre zu führen und uns wie Vieh zusammenzutreiben, indem sie die Medien dazu nutzen, angstbasierte Programme zu verbreiten.

Robert Kennedy Jr. behauptet, dass Anthony Fauci und Bill Gates während der COVID-19-Pandemie unethisches, kriminelles und mörderisches Verhalten an den Tag gelegt hätten, indem sie den Zugang zu Ivermectin verweigerten.

Kennedy Jr. argumentiert, dass Gates fälschlicherweise behauptet habe, es gebe kein Heilmittel für COVID-19, um aus Profit- und Kontrollgründen für die mRNA-Impfstoffe zu werben.

Kennedy Jr. ist mittlerweile eng mit der Trump-Kampagne verbunden und hat sich als mächtiger Feind der globalen Elite und der Pharmaindustrie positioniert. Wie kaum ein anderer kann er es mit ihnen aufnehmen.

Seit Jahrzehnten führt die Elite einen unerbittlichen psychologischen Krieg gegen die Menschheit und untergräbt unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Doch das Blatt wendet sich. Die Menschen wachen auf, versammeln sich hinter Wahrheitsverkündern wie RFK Jr. und fordern Rechenschaft.

Gerechtigkeit für diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist nicht länger nur eine Forderung – es ist eine Bewegung.

Viele dachten, Australien sei untergegangen, doch selbst in den dunkelsten vom WEF infiltrierten Ländern gibt es noch Hoffnung.

Der neue Parlamentsabgeordnete John Ruddock zitierte echte Daten, um der australischen Bevölkerung zu erklären, wie sie während der Plandemie betrogen wurde.

Wir werden nicht vergeben und wir werden nicht vergessen.

Wie Robert F. Kennedy sagt, sollte Fauci wegen Mordes während der Covid-Pandemie vor ein Rotes Gremium auf der Ebene des Nürnberger Kodex gestellt werden, und Gates, der Impfstoffbetrüger und Eugeniker, verdient die gleiche Behandlung.

Dank der unermüdlichen Arbeit von Menschen wie Ihnen werden die Menschen auf der Welt langsam klüger und erheben sich, und mit Führungspersönlichkeiten wie RFK in der nächsten Trump-Administration und John Ruddock in Australien rückt der Tag, an dem die Elite für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen wird, mit jeder Minute näher.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/ am 12.01.2025