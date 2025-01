Der sich abzeichnende Zusammenbruch der globalistischen Weltordnung

Der globale Umbruch: Das Ende der globalistischen Ära?

Überall auf der Welt vollzieht sich etwas Großes: Der schrittweise Zusammenbruch des globalistischen Regimes.

Ein erstes klares Zeichen für diese epochale Entwicklung war der historische Wahlsieg von Donald Trump im November. Acht Wochen später kündigte Kanadas Premierminister Justin Trudeau seinen Rücktritt an.

Nun scheint es möglich, dass in den kommenden Wochen die Regierungen in Österreich, Deutschland, Frankreich und Großbritannien stürzen könnten, gefolgt von weiteren Ländern wie Rumänien.

Die globalistischen Technokraten und Eliten verlieren ihren Einfluss. Die Bevölkerung, unzufrieden mit den Auswirkungen ihrer Politik, wendet sich zunehmend populistischen Bewegungen zu. (Eliten-Treffen in Davos: Massives Militäraufgebot schützt selbsternannte Weltverbesserer)

Die Leiden durch die Globalisten

Hier einige der Missstände, die die globalistische Elite verursacht hat:

Bisher konnten die Eliten die wachsende Unzufriedenheit durch strenge Zensur und Dämonisierung von Kritikern unterdrücken. Doch nun bricht diese Kontrolle dank Plattformen wie Elon Musks X zusammen, die es Menschen ermöglicht, ihre Meinung frei zu äußern.

Elon Musk und der Wandel

Elon Musk wird beschuldigt, sich in die Politik einzumischen, doch sein eigentlicher „Fehler“ liegt darin, den öffentlichen Diskurs wieder zu öffnen. Musks Äußerungen sind weder revolutionär noch neu; sie sind simple Wahrheiten, die durch das Zensurregime der Globalisten lange unterdrückt wurden.

Durch X hat Musk eine Plattform geschaffen, die Massen erreicht und es ihnen ermöglicht, sich Gehör zu verschaffen. Dies hat populistische Bewegungen weltweit gestärkt und die schwachen, korrupten Regime der Globalisten ins Wanken gebracht.

Das globale Erwachen

Die Regime der Globalisten, basierend auf Lügen, Korruption und Zensur, werden durch die wiedergewonnene Meinungsfreiheit gestürzt.

Die Eliten entpuppen sich als undemokratische Totalitaristen, deren Herrschaft darauf beruht, abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen – ähnlich wie in früheren totalitären Systemen.

Es ist paradox, dass diese Zensoren ihre Gegner als „Feinde der Demokratie“ bezeichnen, obwohl sie selbst die Grundwerte der Demokratie untergraben. Musk hat durch seine Förderung der Redefreiheit mehr für Demokratie und Freiheit getan als jeder andere heute, weshalb er von den globalistischen Eliten gehasst wird.

Freiheit als Grundlage der Demokratie

Die Meinungsfreiheit ist ein fundamentaler westlicher Wert. Ohne sie gibt es weder echte Freiheit noch Demokratie. Die Bemühungen von Elon Musk verdienen Anerkennung, denn sie ermöglichen es den Menschen, ihre Stimme zu erheben und die Wahrheit zu verteidigen – ein entscheidender Schritt in Richtung eines freien und demokratischen Gesellschaftssystems.

WEF-Treffen 2025 in Davos: Das sind die Themen und das ihr Ziel

Das World Economic Forum (WEF) hat für das Jahr 2025 ein Programm unter dem Titel „Collaboration for the Intelligent Age“ vorgestellt, das sich in fünf zentrale Themen gliedert: Wiederaufbau von Vertrauen, Wachstum neu denken, Investieren in Menschen, Schutz des Planeten und Industrien im intelligenten Zeitalter.

Auf den ersten Blick klingt dies wie eine positive Vision für eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft. Doch bei genauerer Betrachtung offenbaren sich Verbindungen zur Agenda 2030 der Vereinten Nationen, die Fragen zur tatsächlichen Zielsetzung und möglichen Machtkonsolidierung aufwerfen.

Verdeckte Agenda hinter wohlklingenden Themen

1: „Rebuilding Trust“ – Vertrauen wiederaufbauen

Das WEF betont die Notwendigkeit, das Vertrauen zwischen Staaten, Unternehmen und Gesellschaft wiederherzustellen. Dies passt zu den Zielen der Agenda 2030, insbesondere SDG 16 (Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen), die eine Stärkung institutioneller Strukturen und gesellschaftlicher Kohäsion fordern.

Kritik:

Wer hat dieses Vertrauen zerstört? Oft sind es die gleichen politischen und wirtschaftlichen Akteure, die sich jetzt als Problemlöser inszenieren. Statt echter Reformen könnte dies ein Versuch sein, die öffentliche Wahrnehmung zu steuern und bestehende Machtstrukturen unter dem Deckmantel der Zusammenarbeit zu festigen.

2: „Reimagining Growth“ – Wachstum neu denken

Die Idee, wirtschaftliches Wachstum nachhaltig und inklusiv zu gestalten, korreliert direkt mit SDG 8 (Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum). Das WEF betont technologische Innovationen und neue Wachstumsquellen in einer globalisierten Wirtschaft.

Kritik:

Anstatt echte soziale Gerechtigkeit zu fördern, könnte das „neue Wachstum“ in der Realität dazu führen, dass Konzerne und wirtschaftliche Eliten ihre Vorherrschaft durch den Zugang zu Schlüsseltechnologien und Märkten ausbauen. Wachstum neu zu denken sollte nicht bedeuten, wirtschaftliche Macht noch stärker zu zentralisieren.

3: „Investing in People“ – In Menschen investieren

Bildung, Umschulung und der Aufbau von Humankapital sind zentrale Elemente der Agenda 2030 (SDG 4 und SDG 8). Das WEF fordert Investitionen in Arbeitskräfte, um sie fit für die technologisch dominierte Zukunft zu machen.

