Warum das Alaska Dreieck und die schwarze Pyramide zur Popkultur wurden und die Geheimdienste sich die Hände reiben

In einem rund 500.000 Quadratmeter großen Gebiet zwischen Anchorage, Barrow und Juneau verschwanden im Laufe der letzten Jahrzehnte mehr als 20.000 Menschen.

Wanderer, Einheimische, Touristen, Flugzeugpassagiere. Einwohner fürchten die Region und bezeichnen sie als das Dreieck des Teufels. Welche ungeheuren Kräfte sind dort wirksam? Welche Rolle spielt eine 1992 entdeckte schwarze Pyramide am Fuße des Mount McKinley? Ist sie eine Energiequelle einer fremden Zivilisation? Ein Report von Frank Schwede

Als die US-Repräsentanten Hale Boggs, seinerzeit Mitglied der Warren-Kommission, die den Mord an Kennedy untersuchte, und Nick Belgich in das Flugzeug von Anchorage nach Juneau stiegen, ahnten sie nicht, das dies ihre letzte Reise sein würde. Die Maschine verschwand am 16. Oktober 1972 vom Radar.

Eines der größten Rettungsunternehmen in der US-Geschichte endete erfolglos. Die Suche wurde nach mehreren Wochen eingestellt. Bis heute fehlt jede Spur vom Wrack und den Insassen.

Die beiden US Politiker sind zwei von mehr 20.000 Menschen, die seit 1970 in dem Gebiet mit einer Fläche von 500.000 Quadratkilometer verschwunden sind. In dem eher dünn besiedelten Korridor, gemessen an der Größe Alaskas, liegt die jährliche Vermisstenrate doppelt so hoch wie im Landesschnitt.

Immer wieder verschwinden in dieser Region Menschen auf unerklärliche Weise. Der jüngste Fall ereignete am 3. Juni 2019. Die damals 43-jährige Shanna Oman verschwand auf dem Weg in die Fairbanks. Sie wollte einen Freund besuchen – doch ist sie dort nie angekommen. Eine tagelange Suche mit Hubschraubern und Suchhunden blieb ohne Erfolg. (Antarktis – Hinter der Eiswand: Bilder einer geheimen Expedition (Video))

In regelmäßigen Abständen erscheinen Berichte, in denen von UFO-Sichtungen und Bigfoot die Rede ist. Außerdem sagte der Feldforscher Ken Gerhard gegenüber History Channel, dass die elektromagnetische Strahlung in dem betroffen Gebiet sehr hoch ist und die Fülle an elektromagnetischer Energie zu einigen seltsamen Dingen führt.

Etwa 160 Kilometer östlich von Denail, mitten im Zentrum des Alaska-Dreiecks, liegt der Mount Hayes. Mit 3501 Meter ist er der höchste Berg Alaskas. In einer Discovery-Doku behaupteten Anwohner aus der Region, dass es dort von dreieckigen Flugobjekten nur so wimmelt.

Gerüchten zufolge soll sich tief im Inneren des Berges eine Alien-Basis befinden. Auch von streng geheimen Militärprogrammen und einer Zusammenarbeit mit Außerirdischen ist die Rede.

In dem 1997 erschienen Buch „Remote Viewers“ von Jim Schnabel wird die UFO-Basis ebenfalls erwähnt. Schnabel berichtet, dass die CIA Anfang der 1970er Jahre das Remote Viewing-Programm ins Leben rief und dass der talentierteste Remote Viewer, ein gewisser Pat Price, auf die Basis stieß und behauptete, dass Außerirdische in dem Berg leben.

Verschollene Flugzeuge, UFOs und Fabelwesen

Schon seit den 1950er Jahren kursieren Geschichten von verschollenen Flugzeugen, Fabeltieren und UFOs. Das erste Flugzeug verschwand in diesem Gebiet im Jahr 1950. Es löste sich scheinbar in Luft auf. Eine mehrtägige Suche war erfolglos.

Experten glauben, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt. Tatsächlich ist in Alaska die Quote an unaufgeklärten Vermisstenfällen dreimal so hoch wie in den übrigen US-Bundesstaaten.

Pro 100.000 Einwohner wurden in Alaska laut der zentralen Datenbank des National Crime Information Center 41 Personen als vermisst gemeldet. Seit 1988 mit der offiziellen Statistik begonnen wurde, sind in Alaska, das nicht einmal 750.000 Einwohner zählt, mehr als 60.000 Menschen als vermisst gemeldet worden.

Warum im Alaska-Dreieck so viele Menschen verschwinden, stellt selbst Experten vor ein Rätsel. Seit 1986 die Besatzung eines japanischen Frachtflugzeugs über den Osten von Alaska drei seltsam glühende Scheiben sah, die das Flugzeug eine Zeitlang begleiteten, glauben viele Menschen in der Region, dass die verschwundenen Flugzeuge von Außerirdische entführt wurden.

Das Alaska Dreieck reicht von der Küste über die Tundra zu hochalpinen Bergen, zu denen auch der Mount Hayes und der Mount McKinley gehört. Forscher vermuten, dass vermisste Flugzeuge in Gletscherspalten oder in den Bergen abgestürzt sein könnten, wo man sie nicht findet.