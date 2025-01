Der slowakische Premierminister Robert Fico hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgeworfen, er habe die pädophile Elite Europas um Bargeld „erpresst“.

Während einer von der slowakischen Opposition einberufenen parlamentarischen Ausschusssitzung, die Ficos jüngsten Besuch in Moskau thematisierte, warf der slowakische Ministerpräsident Selenskyj vor, ein krimineller Erpresser zu sein.

„Er läuft durch Europa, bettelt und erpresst andere und bittet um Geld. Das muss einfach aufhören“, erklärte Fico.

Rmx.news berichtet: Fico verglich dies mit Russland, das er als „zuverlässigen Energiepartner“ bezeichnete und bei einem Besuch im Kreml im vergangenen Monat angeblich von Präsident Wladimir Putin Zusicherungen über Gaslieferungen an die Slowakei erhalten habe.

„Russland hat uns nie betrogen, im Gegensatz zur Ukraine“, behauptete er und verwies auf einen Vorfall aus dem Jahr 2009, bei dem die Ukraine während einer Versorgungskrise angeblich die Gasanfrage der Slowakei ablehnte.

Die Parlamentssitzung folgte der Aussetzung des russischen Gastransits durch die Ukraine, ein Schritt, der die slowakische Wirtschaft bedroht, die stark von Transitgebühren abhängig ist.

Der Slowakei drohen jährliche Verluste von bis zu 500 Millionen Euro, was Ängste vor Energieunsicherheit und wirtschaftlichen Folgen auslöst. Fico schlug alternative Lösungen vor, darunter die Nutzung von Speicheranlagen und Pipeline-Verbindungen mit Westeuropa, und bekräftigte Putins Verpflichtung, seinen Lieferverpflichtungen nachzukommen. Die Logistik einer Umgehung der Ukraine erweist sich jedoch als problematisch. (Die ukrainische Elite hat einen gigantischen Schwindel durchgezogen: Und die USA und die EU haben davon nicht einmal etwas bemerkt?)

Als Reaktion auf den Transitstopp drohte Fico damit, die humanitäre Hilfe der Slowakei für die Ukraine zu kürzen, darunter auch die Subventionen für ukrainische Flüchtlinge.

Er drohte zudem mit einer Kürzung der Stromversorgung, was die slowakisch-ukrainischen Beziehungen weiter belasten würde.

Im Internet reagierte Selenskyj scharf auf Ficos Äußerungen und warf ihm vor, den Beziehungen zu Moskau Vorrang vor seinem eigenen Land und der Europäischen Union zu geben.

„Es ist gut, dass der slowakische Ministerpräsident Fico endlich von seinem Urlaub in einem Luxushotel in Vietnam zurückgekehrt ist und sich nun in Bratislava befindet.

Für ihn persönlich muss es eine Herausforderung sein, von einem Leben im Luxus auf den Versuch umzusteigen, seine eigenen Fehler zu korrigieren“, schrieb er.

