Der Tiefe Staat ist für die verheerenden Brände in Los Angeles verantwortlich (Videos)

Der Plan der Linken für einen „Great Reset“ bedeutet das Ende der menschlichen Zivilisation, wie wir sie kennen, und muss bekämpft werden!

Breaking! Elon Musk Responds To Alex Jones’ Claim That The Democrat Deep State Is Responsible For The Catastrophic Fires In Los Angeles

1. Governor Newsome Has Blocked The Release of Desperately Needed Water From Mountain Reservoirs To Fight The Historic Inferno

2. For Over 20… pic.twitter.com/7kAGKGaVsE

— Alex Jones (@RealAlexJones) January 9, 2025