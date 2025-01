Ursprung unbekannt: Die Erde wird von den energiereichsten kosmischen Partikeln getroffen, die jemals gemessen wurden

Teile die Wahrheit!

Die stärksten Elektronen und Positronen kosmischer Strahlung treffen auf die Atmosphäre der Erde und tragen so hohe Energien, dass sie eigentlich keine kosmischen Distanzen zur Erde zurückgelegt haben sollten. Von Jason Mason

Ihr Ursprung sollte relativ nahe bei der Erde liegen, kann aber nicht ermittelt werden. Die Erdatmosphäre schützt uns vor dem ständigen Eindringen von gefährlicher kosmischer Strahlung. Wissenschaftler wissen nicht viel über diese kräftigen Partikel zu sagen, die das All durchdringen und wissen auch nicht, was sie hervorruft.

Das H.E.S.S. Observatorium (High Energy Stereoscopic System) in Namibia hat dazu ein paar neue Einblicke geliefert. Mitarbeiter haben Elektronen und Positronen mit einer Energie von bis zu 40 Teraelektronenvolt gemessen. Das sind somit 40 Billion Elektronenvolt und somit die energiereichsten, die jemals auf der Erde gemessen wurden. Sie entstammen mysteriösen kosmischen Prozessen, die gewaltige Mengen an Energie produzieren.

Es muss sich um so etwas wie kosmische Teilchenbeschleuniger handeln, die sich in der Nähe unseres Sonnensystems oder sogar innerhalb unseres Sonnensystems befinden. Maximal einige tausend Lichtjahre entfernt, also aus unserer direkten kosmischen Nachbarschaft.

Wenn sie in der Erdatmosphäre einschlagen, reisen sie schneller als mit Lichtgeschwindigkeit und das erschafft ein Phänomen namens Cherenkov-Strahlung. Normalerweise ist die Energiemenge solcher Partikel, die die Erde treffen, viel geringer. Warum derzeit so hochenergetische Partikel hier eintreffen, ist mysteriös.

Denn, wenn sie sich durch das All bewegen, verlieren sie schnell an Energie. Ergo können die jetzt gemessenen Partikel nur aus der Nähe der Erde oder des Sonnensystems stammen, oder sie waren vorher noch weit energiereicher.

Wissenschaftler können sie nicht zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Als möglicher Verursacher vermutet man Überreste einer Supernova oder einen Pulsar.

Leider sind solche Quellen von ultra-hoher kosmischer Strahlung nicht zu identifizieren. Ihre Stärke liegt weit höher als jene, die man im CERN LHC-Partikelbeschleuniger produzieren kann.

Die höchste Energie des Teilchenbeschleunigers wurde mit 13 TeV, also Teraelektronenvolt, erreicht. Im Gegensatz dazu wurde im Oktober 1991 das sogenannte “Oh-My-God-Particle” gemessen, und zwar in Utah in den USA. Das war der kräftigste kosmische Strahl, der jemals beobachtet worden ist und soll ca. 320 TeV erreicht haben! Das ist unfassbar viel Energie und stellt alle Theorien über den Ursprung und die Verbreitung von kosmischer Strahlung infrage!

Der Ursprung des Oh-My-God-Partikels bleibt bis heute unbekannt und es ist auch unerklärlich, wie solche hochenergetischen Strahlen eigentlich ohne Partikelbeschleuniger auf natürliche Weise entstehen können. Eine Theorie lautet, dass supermassive schwarze Löcher im Zentrum von großen Galaxien diese Prozesse hervorrufen.

Im Jahr 2021 wurde das sogenannte Amaterasu-Partikel aufgefangen und im Jahr 2023 vom Telescope Array Observatorium in Utah identifiziert. Seine Energie betrug mehr als 240 Exa-Elektronenvolt und auch sein Ursprung kann nicht ermittelt werden. Seine Bahn wurde bis auf eine Region der kosmischen Leere zurückverfolgt, in der sich nichts befindet.

Diese lokale Leere liegt jenseits unserer Galaxie und es gibt dort keinerlei astronomische Objekte, die man als Quelle identifizieren könnte. Forscher benannten es “Das Partikel der Göttin”, nachdem sein Name von der japanischen Sonnengöttin stammt.

Weil es in dieser sonderbaren kosmischen Leere keine Galaxien oder andere astronomische Objekte wie Überreste von Supernovae, Pulsare oder schwarze Löcher gibt, ist unerklärlich was kosmische Strahlen dieser Stärke hervorruft.

Ein Experte aus Japan hat dazu erklärt, dass diese Partikel durch unbekannte astronomische Phänomene entstehen, die jenseits des Standardmodells der bekannten Physik liegen.

Die aktuell gemessenen Partikel sollen aber direkt aus unserer kosmischen Nachbarschaft stammen und ihre Stärke entspricht ungefähr 40.000 Mal der Energie von sichtbarem Licht. Irgendetwas oder irgendjemand sendet uns daher hochenergetische Signale zu.

Die treffen auf andere Partikel in der Atmosphäre und laden sie auf, gleichzeitig erreicht ein Teil der kosmischen Strahlung die Erdoberfläche und sorgt vermutlich für Mutationen in biologischen Systemen wie uns Menschen. Denn diese Strahlung verändert die DNS-Struktur.