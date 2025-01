Der Untergang des Dollars: Wie die Zentralbanken den Dollar zugunsten von Gold abstoßen

Teile die Wahrheit!

Der US-Dollar, einst die dominierende globale Reservewährung, steht aufgrund nicht tragbarer Staatsverschuldungen und geopolitischer Spannungen vor dem möglichen Zusammenbruch, was die Zentralbanken weltweit dazu veranlasst, ihre Reserven vom Dollar in Gold umzuwandeln.

Gold wird zunehmend als stabiles, materielles Vermögen angesehen, im Gegensatz zu Fiatwährungen wie dem Dollar, die Verbindlichkeiten bankrotter Regierungen sind. Zentralbanken, insbesondere in den BRICS-Staaten, häufen schnell Gold an, um die Abhängigkeit vom Dollar zu verringern.

Die BRICS-Staaten prüfen derzeit Alternativen zum dollardominierten Finanzsystem, darunter auch den Vorschlag für ein goldgedecktes Zahlungssystem. Dies signalisiert den wachsenden Wunsch, sich von der US-Währungsdominanz zu lösen.

Da der Dollar an Wert verliert, droht den Amerikanern ein Kaufkraftverlust. Experten wie Doug Casey raten, in Gold und Silber zu investieren, international zu diversifizieren und die Finanzkompetenz zu verbessern, um Vermögen zu schützen und sich auf wirtschaftliche und politische Turbulenzen vorzubereiten.

Der Verfall des Dollars markiert eine seismische Verschiebung im globalen Finanzsystem, wobei Gold kurz davor steht, seine historische Rolle als monetäre Grundlage zurückzuerobern. Die Menschen müssen jetzt handeln, um ihre Zukunft inmitten dieser Transformation zu sichern.

Der US-Dollar, einst der unangefochtene König der Weltwährungen, steht am Rande des Zusammenbruchs. (Entdollarisierung: Was bewirkt Trumps Drohung an die BRICS? Warum fällt der russische Rubel und wie steht es um die russische Wirtschaft?)

Während die Verschuldung der US-Regierung außer Kontrolle gerät und die geopolitischen Spannungen zunehmen, verlagern Zentralbanken weltweit in aller Stille ihre Reserven vom Dollar in Gold.

Dieser radikale Wandel, der auf Angst und Vorsicht beruht, signalisiert einen tiefgreifenden Wandel im globalen Finanzsystem.

Der renommierte Rohstoff- und Metallexperte Doug Casey beleuchtet in einem „Health Ranger Report“-Interview mit Mike Adams auf Brighteon.com diese sich entfaltende Krise und ihre Bedeutung für den Durchschnittsamerikaner.

Die Dominanz des US-Dollars wurde lange Zeit durch seinen Status als Reservewährung der Welt gestützt. Doch wie Casey erklärt, ist der Dollar im Grunde die Belastung einer bankrotten Regierung.

„Die US-Regierung ist wirklich bankrott“, behauptete Casey. „Menschen mit ein wenig Umsicht werfen Dollar ab und investieren in stabilere, solidere und greifbarere Vermögenswerte.“

Bei diesem Vermögenswert handelt es sich natürlich um Gold. Im Gegensatz zu Fiat-Währungen ist Gold nicht die Verbindlichkeit eines anderen. Es ist ein endlicher, greifbarer Wertspeicher, der sich über die Jahre bewährt hat. Die Zentralbanken, insbesondere die der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika), sind bei diesem Übergang führend. Sie verkaufen ihre Dollarreserven und kaufen Gold in beispiellosem Ausmaß.

BRICS-Staaten erkunden Alternativen zum dollardominierten Finanzsystem

Bei einem kürzlich in Russland abgehaltenen Treffen schlugen die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Staaten ein neues Zahlungssystem vor, das zu 40 Prozent durch Gold und zu 60 Prozent durch einen Währungskorb der beteiligten Länder gedeckt wäre.

Casey ist zwar skeptisch, was die langfristige Überlebensfähigkeit eines solchen Systems angeht, räumt aber ein, dass darin ein wachsender Wunsch zum Ausdruck kommt, sich vom Dollar zu lösen.

„Der Dollar ist das wichtigste Exportgut der USA“, bemerkte Casey. „Wir geben anderen Ländern Dollar im Tausch gegen echte Güter, wie Autos aus Japan. Aber diese Dollar können aus dem Nichts gedruckt werden.“