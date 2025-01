Der völkerrechtliche Status Deutschlands und die Kanzlerakte

Teile die Wahrheit!

Die Kanzlerakte ist kein Hirngespinst. 2009 hat Egon Bahr ihre Existenz und Auswirkung bestätigt. Niemand darf in der BRD Kanzler werden ohne die Zustimmung aus Washington.

Es ist nichts darüber bekannt geworden, dass dieses Herrschaftsinstrument der USA aufgehoben wurde. Alice Weidel ist zur Amtseinführung von Donald Trump eingeladen worden. Von Peter Haisenko

Wer die Vorgänge in der BRD vor Bundestagswahlen über die Jahrzehnte beobachtet hat, dem kann nicht entgangen sein, dass jeder, der dann tatsächlich Kanzler oder Kanzlerin geworden ist, einige Wochen vorher Washington einen Besuch abgestattet hat.

Ich weiß nicht, ob die Unterwerfungserklärung bereits bei diesen Besuchen unterschrieben werden muss oder erst nachdem das Wahlergebnis fest steht. Das spielt auch keine Rolle.

So oder so sollte man vor Bundestagswahlen genau hinsehen, wer Reisen in die USA antritt. Wer das nicht getan hat, oder eben nicht eingeladen wurde, kann nicht Kanzler werden.

Der aktuell geschäftsführende Kanzler Scholz ist des Öfteren in Washington gewesen, auch in letzter Zeit, und bei dem CDU-Mann Merz weiß man nicht so genau, wann und wie oft der BlackRock-Mann in den USA weilte.

Fest steht aber: Sowohl Merz als auch Scholz sind von Donald Trump nicht zu seiner Amtseinweihung eingeladen worden. Alice Weidel hingegen schon. Weidel wird am 9. Januar in New York ein Interview, ein Gespräch, mit Elon Musk führen. Live auf X. Ich habe mir einige Videos angesehen, in denen Weidel die englische Sprache benutzt. (Bruch des 2+4-Vertrages: Die heimliche Löschorgie westlicher Medien zur NATO-Basis in Rostock)

Ihr Englisch ist tadellos und flüssig. Da bin ich schon gespannt auf dieses Gespräch. So ganz nebenbei bemerkt, ist Weidel auch in der Lage, Mandarin, also chinesisch zu lesen und zu sprechen. Dr. Alice Weidel hat sowohl Volkswirtschaftslehre als auch Betriebswirtschaftslehre studiert und mit einem Diplom abgeschlossen.

Ihre Doktorarbeit befasste sich mit dem Rentensystem der Volksrepublik China und möglichen Reformoptionen aus ordnungstheoretischer Sicht. Wären das nicht Fähigkeiten, die man sich von einer deutschen Kanzlerin wünschen würde?

Und wie „rechtsradikal“ kann diese Frau sein, die lesbisch ist und deren Lebenspartnerin aus Sri Lanka stammt? Und nein, Kinderbücher hat sie nicht geschrieben.

Ein Kontrast als Lachnummer

Und jetzt stellen wir uns vor, die beste Außenministerin aller Zeiten würde ein Gespräch mit Elon Musk führen, live in englischer Sprache ohne Teleprompter.

Oder unser gepriesener Wirtschaftsminister würde Elon Musk endlich aufklären, wie Wirtschaft wirklich funktioniert. Ach ja, Herr Merz kann sich durchaus vorstellen, diesen ausgewiesenen Wirtschaftsfachmann als Wirtschaftsminister weiterhin im Amt zu halten, würde er denn Kanzler werden.

Donald Trump hat allen Grund, auf alle Politiker der „demokratischen Parteien“ richtig sauer zu sein. Ebenso wie auf die deutschen Qualitätsmedien. Man konnte den Eindruck gewinnen, der US-Wahlkampf fände in der BRD statt. Deutsche Politiker sind extra in die USA gereist, um dort aktiv für Harris zu werben.

Der sanftmütige SPD-Mann Stegner ist sogar von Haus zu Haus gezogen, um Stimmung gegen Trump zu machen. Über Röttgen und seinen offenen Hass gegen Trump muss man da kaum noch reden. Auch Herr Merz hat sich nicht dadurch hervorgetan, wenigstens neutral zu bleiben, zu der US-Wahl.

Jetzt sind es genau diese Trump-Hasser, die gegen Trump gehetzt haben, die sich furchtbar aufregen, wenn Elon Musk die AfD als Rettung für Deutschland bezeichnet. Das ist dann Wahleinmischung. In Moldawien, Georgien oder Rumänien ist es das selbstverständlich nicht.