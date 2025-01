Die globalistischen Banker versuchen, die Situation in Rumänien als Tür zum Dritten Weltkrieg zu nutzen (Videos)

Călin Georgescu, der rechtmäßige Präsident Rumäniens, war zu Gast in der Alex Jones Show, um über die jüngsten Wahlen in Rumänien und die Revolution zu sprechen, die derzeit im Land stattfindet.

Er sagt, dass dies ein Zeichen dafür ist, dass die Vereinten Nationen („UN“) und der Club of Rome kurz vor dem Zusammenbruch stehen und von Oligarchen kontrolliert werden, wobei das Weltwirtschaftsforum in Davos die Handlungen der UN diktiert.

Präsident Georgescu glaubt, dass die Globalisten bereits an Macht verloren haben, aber verzweifelt versuchen, diese zu behalten, wie ihr Versuch zeigt, einen Putsch gegen ihn in Rumänien zu inszenieren, den Alex Jones als einen der unverhohlensten Staatsstreiche der letzten 100 Jahre bezeichnet.

Jones stimmt Georgescu zu und erklärt, dass die Globalisten bereits geschlagen sind und nur versuchen, ihre Macht so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, und verweist auf ihre Arroganz, mit der sie mit ihren Plänen prahlen, Wahlen in Deutschland und Rumänien abzusagen.

Georgescu führt die Arroganz der Globalisten auf ihre Verzweiflung zurück, ihre Position zu halten, obwohl sie wissen, dass sie bereits verloren haben, und stellt fest, dass ihre Handlungen die Menschen dazu bringen, zusammenzukommen und Veränderungen zu fordern. Die „große Wende“ könnte in Rumänien beginnen, sagt Georgescu, aber diese Stimmung und das Handeln der Menschen werden sich weltweit verbreiten.

Georgescu erklärt, dass er ein Präsident des Volkes, durch das Volk und für das Volk Rumäniens sein wird und dass er Kinder und Familien schützen will, was im Gegensatz zum Ziel der Globalisten steht, die Gesellschaft zu spalten.

Georgescu erwartet von Präsident Trump, dass er handelt und ein Zeichen setzt, dass ein großer Wandel und eine Veränderung beginnen, und weist darauf hin, dass es viele Länder und Völker auf der ganzen Welt gibt, die ebenfalls die Freiheit vom kolonialistischen System anstreben. (Prophezeiungen für Europa: NEUZEIT – Chronik der Zukunft)

Er warnt auch davor, dass die Globalisten versuchen, den Dritten Weltkrieg zu beginnen und dabei Rumänien als „Tor zum Krieg“ zu nutzen.

Călin Georgescu ist ein ehemaliger UN-Spitzendiplomat und eine ehemalige prominente Persönlichkeit im Club of Rome, einem globalistischen Think Tank, der globale Entvölkerungspläne entwickelt.

Georgescu gewann kürzlich die erste Runde der rumänischen Wahlen mit einem Erdrutschsieg und versprach, den Dritten Weltkrieg zu stoppen. Die NATO und die EU reagierten jedoch mit einem Staatsstreich und weigerten sich, die Wahlergebnisse anzuerkennen und die zweite Wahlrunde zuzulassen.

Die Annullierung der Wahlen hat die Rumänen keineswegs unterworfen, sondern sie gestärkt. Millionen von Rumänen demonstrieren seit Wochen ununterbrochen und fordern, dass die zugegebenermaßen eingesetzte NATO-EU-Regierung die Wahl anerkennt und ihr demokratisches Land respektiert.

Georgescu ist überzeugt, dass die Situation in Rumänien Teil einer größeren globalen Verschiebung ist, bei der viele Länder versuchen, sich von kolonialen Systemen zu befreien und unabhängig zu werden, und dass die Handlungen von Präsident Trump ein Katalysator für diesen Wandel sein könnten.

Die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Rumänien fand am 24. November statt. Georgescu lag mit 23–24 % der Stimmen auf dem ersten Platz. Georgescu berichtet Jones, wie das Verfassungsgericht, der Geheimdienst und die Präsidialverwaltung die Rechtmäßigkeit der Wahlen bestätigten, aber drei Tage später die Wahl annulliert wurde und die zweite Runde illegal und verfassungswidrig abgesagt wurde.

Die Wahl sei gestohlen worden, sagte Georgescu, und die Behörden hätten keine Erklärung dafür abgegeben, außer dass sie einen vermuteten russischen Einfluss anführten.

Der russische Einfluss wurde vom ehemaligen Präsidenten auf einer Pressekonferenz in Brasilien im Dezember angeführt, auf der er zugab, dass die Annullierung der Wahl eher auf einem Verdacht als auf Fakten beruhte, was einen gefährlichen Präzedenzfall für die Demokratie weltweit darstellt.

Georgescu bestreitet jegliche Verbindung zu Russland und gibt an, dass er nur wenige Wissenschaftler dort kennt und keine Verbindungen zu russischen Politikern hat.

Georgescu glaubt, dass die gestohlenen Wahlen dazu führen, dass Rumänien eine Revolution durchläuft, da Tausende Mensch auf den Straßen protestieren, da sie wissen, dass die Annullierung der Wahl ein Staatsstreich war, der aus dem Ausland angeordnet und vom globalistischen System umgesetzt wurde.

Jones beschreibt die Versuche der EU- und NATO-Führer, die Wahlergebnisse zu annullieren, nicht nur als nackten Staatsstreich, sondern auch als extreme Arroganz. Georgescu führt diese Arroganz darauf zurück, dass die Machthaber verzweifelt versuchen, ihre Position zu halten, obwohl sie bereits verloren haben, und das Unvermeidliche hinauszögern wollen.

Obwohl die tyrannische Situation nicht nur in Rumänien herrscht – ähnliche Ereignisse zur Beseitigung der Demokratie gab es kürzlich beispielsweise in Österreich, Kroatien, Kanada (wo das Parlament suspendiert wurde, um eine Abstimmung gegen Trudeau zu verhindern) und im Vereinigten Königreich (wo die Labour-Regierung die Kommunalwahlen verzögert hat) – warum haben die Globalisten Rumänien so dreist ins Visier genommen?

Georgescu sagt, das liege an seiner Haltung zum Krieg in der Ukraine. Während seines Wahlkampfs hat er sich für dauerhaften Frieden in der Region und ein sofortiges Ende des Krieges in der Ukraine eingesetzt, weshalb die Globalisten Angst vor ihm haben.

Er beschreibt die Europäische Union als den politischen Arm der Globalisten und die NATO als den militärischen Arm und dass sie Krieg brauchen, weshalb sie gegen ihn sind.

Die NATO, die jetzt unter der Kontrolle der EU steht, hat die militärische Führung von den USA bei der Unterstützung der Ukraine übernommen. Georgescu sagt, dass dies die NATO gespalten hat, da Präsident Trump den Frieden sucht, während andere NATO-Mitglieder den Krieg wollen. Er ist überzeugt, dass die Spaltung innerhalb der NATO ein sehr gefährlicher Aspekt der Situation ist.

Georgescu kritisiert die etablierten (oder Konzern-)Medien dafür, dass sie Informationen manipulieren und ein falsches Bild von der Lage in der Ukraine vermitteln, und erklärt, dass Selenskyj den PR-Krieg gewonnen habe, Putin jedoch den echten Krieg.

Jones stimmt zu, dass die Globalisten versuchen, ihre diktatorischen Handlungen zu normalisieren, und nennt Beispiele aus deutschen, französischen und britischen Nachrichtenagenturen, die zugeben, dass sie sich auf einen 20- bis 30-jährigen Krieg mit Russland vorbereiten und ihre Wirtschaft auf Krieg aufbauen.

Das Versagen der UN, den Frieden zu verfolgen, und die Konzentration auf den Krieg

Die UN wurde 1945 mit dem Ziel gegründet, Frieden zu schaffen, aber in Wirklichkeit, so Georgescu, hat die Organisation den Frieden nie gefördert. Stattdessen hat sie den Krieg gefördert.

Georgescu, ein UN-Insider und Whistleblower, behauptet, dass die UN in ihren Sitzungen und Konferenzen nie wirklich über Frieden diskutiert oder ihn verfolgt hat.

Georgescu führt die anhaltenden Konflikte und Kriege auf der ganzen Welt, darunter in der Ukraine, in Syrien, Afghanistan und anderen Ländern, an und sagt, dass das Hauptinteresse hinter diesen Kriegen das Finanz- und Bankensystem sei.

Er hat gesehen, dass der Fokus immer auf Krieg und nicht auf Frieden liegt, da der Krieg es den Bankern ermöglicht, in den Wiederaufbau zu investieren und die Korruption zu beseitigen, und dass das rumänische Volk die Korruption aufgedeckt hat und nach Frieden strebt.

