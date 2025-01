Die Welt-Illusion: Ist die Zirbeldrüse die göttliche Verbindung zum Schöpfer von allem?  

Teile die Wahrheit!

Was ist die Zirbeldrüse und wie funktioniert sie? Obwohl viele von uns von diesem Organ in der Nähe des Gehirns gehört haben, ist nicht viel über seine Funktion bekannt. (Auszug aus dem Buch „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“)

Dieses erbsengroße Organ, das als das Organ bekannt ist, das die Seele im Körper verankert, hat die Form eines Pinienzapfens und ist dennoch nicht Teil des Gehirns, wie man oft denkt, sondern völlig davon getrennt. Es ist nicht durch die Blut-Hirn-Schranke geschützt und enthält Proteine, die mit der Fototransduktion oder Lichtwahrnehmung im Zusammenhang stehen.

Die Zirbeldrüse synthetisiert und sondert Melatonin und Serotonin ab. Melatonin ist eine Chemikalie, die uns sagt, wann wir abends schlafen gehen und morgens aufstehen sollen. Licht verringert die Produktion von Melatonin, und Dunkelheit erhöht sie, sodass die Zirbeldrüse als innere Uhr fungiert.

Persönlich benutze ich nie einen Wecker. Selbst wenn ich nicht genau weiß, wie spät es ist, wache ich immer zur richtigen Zeit auf, wenn ich mir vornehme, zu einer bestimmten Zeit aufzustehen.

Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen der Netzhaut und der Zirbeldrüse, beide sind lichtempfindlich und werden davon beeinflusst. Viele Untersäugetierarten, wie Eidechsen, Frösche und Vögel, erkennen Licht mithilfe ihrer Zirbeldrüse.

In einem im Peer-Review-Wissenschaftsjournal „Neurochemical Research“ veröffentlichten Artikel schreibt R. N. Looley:

„Da der Mechanismus der Phototransduktion in Photorezeptorzellen immer klarer geworden ist, wurde gleichermaßen deutlich, dass Pinealozyten (Zirbeldrüsenzellen) über eine selektive Gruppe von Retinalproteinen verfügen, die an der Phototransduktionskaskade beteiligt sind.“

Piezolumineszenz ist der Prozess, bei dem elektromagnetische Energie in Photonen umgewandelt wird. Die Zirbeldrüse funktioniert ähnlich wie unsere Augen, dient jedoch auch dazu, Informationen aus der spirituellen Dimension an unser Gehirn zu senden.

Obwohl noch niemand bewiesen hat, dass die Zirbeldrüse lichtempfindliche Informationen an das Gehirn überträgt, scheint es sehr wahrscheinlich. Die Zirbeldrüse bleibt für viele Forscher ein Rätsel, und doch wussten die Menschen im Altertum sehr viel über dieses Thema. (5)

Die erste Dokumentation geht auf einen griechischen Arzt und Philosophen namens Galen (129-216) zurück. Seine Kollegen glaubten damals, die Zirbeldrüse reguliere den Fluss der „psychischen Pneuma“, einer feinstofflichen Substanz, die als „das erste Instrument der Seele“ bezeichnet wird.

Aber Galen focht diese Sichtweise an und betrachtete die Zirbeldrüse stattdessen einfach als eine Drüse, die den Blutfluss reguliert.

300x250

Ein erneutes Aufleben an den Glauben übernatürlicher Charakteristika der Zirbeldrüse kam auf, als René Descartes (1596-1650) sich für sie interessierte.

Er stellte die Behauptung auf, sie sei der „Hauptsitz der Seele“ und die Quelle aller Gedanken. Descartes erfuhr besondere Anerkennung für seine Reflextheorie, die vom unwillkürlichen System von Handlungen spricht, die durch Körperfunktionen zum Ausdruck kommen.

Er verstand dies so, dass der Geist vom Körper getrennt sein könne und die Fähigkeit habe, die tierischen Instinkte zu übernehmen, und dass er Zugang über die Zirbeldrüse habe. Descartes glaubte, die Zirbeldrüse sei einzigartig, weil sie kein passendes Gegenstück habe, wie die meisten anderen Sinnesorgane.

300x250 boxone

„Es muss einfach so sein, dass sich die Eindrücke, die durch die beiden Augen oder durch die beiden Ohren und so weiter eindringen, in einem Teil des Körpers miteinander vereinen, bevor sie von der Seele betrachtet werden. Nun ist es unmöglich, einen solchen Ort im ganzen Kopf zu finden, außer diese Drüse; außerdem befindet sie sich an dem für diesen Zweck am besten geeigneten Ort, in der Mitte aller Wölbungen.“ (René Descartes)

Shiva und andere hinduistische Gottheiten werden oft mit einem dritten Auge auf der Stirn dargestellt. Dieses Auge stellt ein Erwachen oder Erleuchtung dar, die Fähigkeit, in höhere Bereiche der Existenz und des Bewusstseins zu blicken. Viele interpretieren dieses dritte Auge als die Zirbeldrüse.