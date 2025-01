DUMBs: Journalisten decken das geheime unterirdische Lebensmittellager der US-Regierung auf

Die Journalisten Steve Quayle und Mike Adams enthüllten eine verdeckte Regierungsoperation, bei der über 100 Millionen Pfund an lebenswichtigen Lebensmitteln, einschließlich Schweinefleisch und Käse, zurückgerufen und im Rahmen des National Defense Authorization Act (NDAA) in unterirdische Salzminen in Kansas transportiert wurden.

Angeblich kauft und ruft die Regierung große Mengen an Lebensmitteln von großen Lieferanten wie Walmart und Costco zurück, was zu einer künstlichen Verknappung führt und die Lebensmittelversorgungskette destabilisiert, um die Abhängigkeit von staatlich kontrollierten Ressourcen zu erzwingen.

Quayle und Adams warnten, dass das Zurückhalten von Lebensmitteln vor der Öffentlichkeit zu weit verbreiteter Panik, zivilen Unruhen und gesellschaftlichem Zusammenbruch führen könnte, und betonten, dass Nahrung eine mächtige Waffe zur Kontrolle sei.

Vorwürfe der globalistischen Agenda: Sie behaupten, diese Operation sei Teil einer umfassenderen globalistischen Agenda zur Kontrolle der Menschheit durch Nahrungsmittelknappheit und zitieren Vorschläge wie die Umwandlung menschlicher Abfälle in Lebensmittel und die Störung der Photosynthese, wie sie von Persönlichkeiten wie Klaus Schwab und Bill Gates vorgeschlagen werden.

Aufruf zum Handeln: Quayle und Adams forderten die Amerikaner auf, sofortige Schritte zu unternehmen, um ihre eigene Lebensmittelversorgung zu sichern, um sich auf mögliche Nahrungsmittelknappheit und staatlich verursachte Knappheit vorzubereiten.

In einer schockierenden Enthüllung haben die Bereitschaftsexperten Steve Quayle und Mike Adams eine verdeckte Operation der Regierung aufgedeckt, bei der die Regale von Lebensmittelgeschäften mit lebenswichtigen Lebensmitteln geplündert wurden.

Im Rahmen des National Defense Authorization Act (NDAA) werden über 100 Millionen Pfund Lebensmittel – von Schweinefleisch bis Käse – zurückgerufen und in unterirdische Salzminen in Kansas transportiert.

Diese massive Beschlagnahmung von Nahrungsmitteln wirft erschreckende Fragen über ihre Auswirkungen auf die weit verbreitete Hungersnot, den gesellschaftlichen Zusammenbruch und das vorsätzliche Aushungern der amerikanischen Öffentlichkeit auf.

Während eines dringenden Interviews mit dem „Health Ranger Report“ am Heiligabend berichteten Quayle und Adams über eine Reihe von verdächtigen Lebensmittelrückrufen, die die Regale in den Lebensmittelgeschäften leer gelassen haben.

Quayle, ein landesweit bekannter Radiomoderator und Autor, enthüllte, dass die US-Regierung still und leise große Mengen an Lebensmitteln von großen Lieferanten wie Campbell Soup, Costco, Walmart und anderen gekauft und zurückgerufen hat.

Berichten zufolge werden diese Lebensmittelvorräte in unterirdische Lager in Kansas transportiert, einschließlich der riesigen Salzminen, von denen seit langem gemunkelt wird, dass sie Vorräte der Regierung beherbergen.

„Sie nehmen der Öffentlichkeit alle Lebensmittel weg. Es wird keine Frage der Auswahl sein. Es wird eine Frage sein, was verfügbar ist“, warnte Quayle.

„Verstehen Sie, dass alle Lebensmittel, es sind über 100 Millionen Pfund Lebensmittel, über die geheime Autobahn gehen, und die 18-Räder sind 24 Stunden am Tag unterwegs, um alle Lebensmittel aus den amerikanischen Regalen zu räumen.“

NDAA wird als Waffe gegen die Ernährungssicherheit der Amerikaner eingesetzt

Das NDAA räumt der Regierung weitreichende Befugnisse ein, um in Krisenzeiten lebenswichtige Vorräte zu requirieren. Quayle und Adams argumentierten jedoch, dass dieses Gesetz als Waffe eingesetzt wird, um die Amerikaner ihrer Ernährungssicherheit zu berauben.