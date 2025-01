DUMBs: Riesiges Tunnelnetz für Kinderhandel unter Hollywood und in der Schweiz (Video)

Vollbusige Schönheiten, wilde Partys und ein extravaganter Lifestyle: Für all das steht Hugh Hefner. Man glaubt alles über den «Playboy»-Chef zu wissen. Und doch hütet er noch das eine oder andere Geheimnis. Bis jetzt.

Redaktoren seines «Playboy»-Magazins haben im Archiv herumgestöbert und sind auf 40-jährige Polaroids gestossen, die Bauarbeiten an einem unterirdischen Gang zeigen – er führt aus dem Keller der Playboy Mansion weg. Solche Tunnel sind eigentlich ungewöhnlich für Kalifornien, das in einer Erdbebenregion liegt.

Dieses Tunnelsystem, das übrigens 1989 abgerissen wurde, hatte den Zweck, die Villen von bekannten Schauspielern (unter ihnen Kirk Douglas, Jack Nicholson und Warren Beatty) mit Hefners Lusthaus zu verbinden. Detaillierte Skizzen, die die «Playboy»-Redaktion fand, zeigen genau auf, welcher Gang zu welchem Star führte. Keiner von ihnen wollte allerdings deren Existenz bestätigen.

Im Schweizer Nobel-Ferienort Gstaad besteht ebenso ein unterirdisches Gangsystem. Laut Website verbinden die Schächte einige der edlen Chalets. Gerüchten zufolge sind einige Häuser aber mit dem Luxushotel Palace vernetzt – dieses soll für seine reichen Gäste auf diesem Weg seinen „Service“ anbieten.

Wenn sie das für das Magazin als angemessen erachteten, stellen Sie sich vor, was sie hinter verschlossenen Türen für angemessen hielten.

Was im Dunkeln verborgen war, wird endlich ans Licht kommen. 2024 war nur der Auftakt – ein Aufwärmen für das, was noch kommen wird. Aber 2025? In diesem Jahr werden die Verbrechen der Elite für die ganze Welt offengelegt.

Anfang dieser Woche entdeckten Sonderermittler des Heimatschutzministeriums und der US-Grenzkontrolle einen „hochentwickelten Grenztunnel“, der El Paso (Texas) mit Ciudad Juárez (Mexiko) verbindet.

„Transnationale kriminelle Organisationen glauben fälschlicherweise, sie könnten einer Entdeckung entgehen, indem sie Menschen und Schmuggelware unter der Erde transportieren“, sagte Jason T. Stevens, Spezialagent des HSI El Paso.

„Diese jüngste Entdeckung ist ein schwerer Schlag für ihre Operationen, da sie unsere Fähigkeit unterstreicht, ihre hochentwickelten Schmuggelnetzwerke zu zerschlagen.“

Die Ermittler bestätigten, dass dieser Tunnel ihrer Meinung nach für den sexuellen Handel mit Kindern genutzt wurde. Jetzt wurde er freigelegt und forensisch untersucht.

Special agents with Homeland Security Investigations and the U.S. Border Patrol, found a “sophisticated cross-border tunnel” connecting El Paso, Texas to Ciudad Juarez, Mexico today.

