Gibt es ein 13. Tierkreiszeichen?

Das 13. Zeichen, Ophiuchus, wurde wahrscheinlich im alten Mesopotamien verwendet und wurde oft in griechischen Sternenmythen erwähnt[11].

Dieses Zeichen wird weder im siderischen noch im tropischen Tierkreis verwendet. Nur weil es heute nicht verwendet wird, heißt das nicht, dass es nicht früher verwendet wurde oder nie existiert hat, wie es in den Medien dargestellt wird. Die Astrologen, die Ophiuchus anerkennen, verwenden den sogenannten „wahren siderischen“ Tierkreis, der auf Sternbildern basiert.

Dieser verwendet die mathematische Größe der Sternbilder, und genau das haben die alten Mesopotamier einst verwendet. Um mehr über diesen Tierkreis zu erfahren, gibt es zwei Grenzsysteme, die verwendet werden.

Eines davon ist das der IAU (Internationale Astronomische Union), dem die meisten „wahren siderischen“ Astrologen folgen, darunter auch Vasilis Kanatas. Dann gibt es das Mittelpunktsystem, das vom „wahren siderischen“ Astrologen Athen Chimenti entwickelt wurde.

Es besteht ein Unterschied von einigen Graden zwischen den beiden und dies verändert die Zeit, in der der erste Grad des Widders stattfindet und der Tierkreis beginnt. Persönlich finde ich das Mittelpunktsystem am genauesten.

Nachfolgend sind die „wahren siderischen“ Zeichendaten unter Verwendung des Mittelpunktsystems und einschließlich Ophiuchus aufgeführt:

· Widder (21. April – 12. Mai)

· Stier: (13. Mai – 19. Juni)

· Zwillinge (20. Juni – 16. Juli)

· Krebs (17. Juli – 6. August)

· Löwe (7. August – 14. September)

· Jungfrau (15. September – 3. November)

· Waage (4. – 22. November)

· Skorpion (23. November – 6. Dezember)

· Ophiuchus (7. Dezember – 18. Dezember)

· Schütze (19. Dezember – 19. Januar)

· Steinbock (20. Januar – 13. Februar)

· Wassermann (14. Februar – 9. März)

· Fische (10. März – 20. April)[12]

Was sind die Merkmale des Schlangenträgers und was bedeutet es, Planeten in diesem Zeichen zu haben? Nun, hier wird es ein wenig schwierig …

Wenn man dieses Zeichen erforscht, findet man so viele Informationen. Das Problem dabei ist jedoch, dass dieses Zeichen sehr nach einer Kombination aus Skorpion und Schütze klingt. Mir fiel es schwer, die einzelnen Merkmale des Schlangenträgers zu erkennen .

Dies liegt wahrscheinlich daran, dass es im Gegensatz zu den anderen 12 Zeichen sehr wenige bis gar keine Informationen gab, die von den Alten weitergegeben wurden.

Daher wurden die wahren Merkmale des Schlangenträgers durch die benachbarten Zeichen Skorpion und Schütze vereint. Laut Kanatas haben Schlangenträger „ihre eigene ideologische Herangehensweise und Lebensphilosophie. Sie lieben es zu unterrichten und sind sehr effektive Lehrer der Jugend“[13].

Das klingt genau nach Schütze, und ich persönlich habe nicht festgestellt, dass Lehrer eine Berufswahl für Menschen ist, die im Schlangenträger-Zeichen geboren sind.

Die „wahren Siderealisten“ versuchen, so viel wie möglich zu erforschen, zu enträtseln und ungeschehen zu machen, um die Merkmale dieses Zeichens wiederzuentdecken, indem sie diejenigen beobachten, die unter diesem Zeichen geboren sind. Die einzigen verwertbaren Informationen stammen aus den griechischen Mythen, in denen Ophiuchus mit Asklepios, dem Arzt, identifiziert wird.

Asklepios war der Sohn von Apollon und wurde vom Zentauren Chiron aufgezogen und erzogen. Er wurde ein begabter Arzt, der die Toten auferwecken konnte. Dies erzürnte Hades, den Gott der Unterwelt, da er befürchtete, dass die Unterwelt leer würde, wenn andere von dieser Fähigkeit erfuhren.

Er trug seine Fragen Zeus vor und Asklepios wurde von einem Blitz getroffen. Anschließend wurde er als Sternbild Schlangenträger [14] zwischen die Sterne gesetzt .

Was können wir aus diesem Mythos lernen? Nun, erstens können wir nicht davon ausgehen, dass alle Menschen, deren Planeten im Schlangenträger stehen, Heiler sind. Ich persönlich habe keine Beweise dafür gefunden.

Wir könnten sagen, dass einige ihrer Eigenschaften die Fähigkeit zur Problemlösung umfassen und dass sie gerne über dunklere Themen wie Okkultismus lernen.

Das sind Eigenschaften, die ich beobachtet habe, sowie einige negative wie Lügen, Manipulation und das Gefühl, ein Opfer zu sein. Alle, mit Ausnahme des Letzteren, sind sowohl im Skorpion als auch im Schützen zu finden. Letzteres könnte eine angeborene Folge davon sein, von Zeus getötet worden zu sein, weil er Menschen geholfen hat.

Das ist zwar Spekulation, könnte aber möglich sein. Und schließlich könnte die Tatsache, dass Schlangenträger eine Schlange hält, symbolisch für ein lebenslanges Thema des Kampfes mit ihrer inneren spirituellen und sexuellen Natur stehen. Es könnte auch bedeuten, dass Menschen mit Schlangenträgerpositionen eine ausgeprägte Fähigkeit haben, ihre sexuelle Energie für die spirituelle Entwicklung zu kultivieren und zu nutzen. Auch dies ist ein Thema, das mit dem Skorpion in Verbindung gebracht werden kann.

Wie man sehen kann, handelt es sich hierbei um ein stark unterforschtes Thema, und ich habe das Gefühl, dass die Forschung in den letzten Jahren wirklich zum Erliegen gekommen ist.

In zukünftigen Artikeln werde ich Ophiuchus genauer untersuchen und die Möglichkeit prüfen, dass Orion in der „wahren siderischen“ Astrologie verwendet wird.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 25.01.2025