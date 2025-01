Eindrücke aus der geistigen Welt: 2025: Illusionierung – Desillusionierung

Teile die Wahrheit!

2025 wird ein wilder Ritt. Wir haben einen freien Willen und können uns selbst ermächtigen. Es liegt an uns, wie wir den Ritt erleben. Wie willst du ihn erleben?

Guten Tag,

das Jahr 2025 wird ein wilder Ritt werden. In den letzten Beiträgen habe ich schon geschildert, dass es aus energetischer Sicht tendenziell besser wird und ich ab der zweiten Jahreshälfte sogar eine leicht rosafarbige Energie sehen, was grundsätzlich sehr positiv ist.

ABER meine Wahrnehmung der großen energetischen Ströme des Jahres 2025 passt so gar nicht zu den Trends und den Geschehnissen auf der 3D Ebene. Auf der 3D Ebene wird es weitere Enthüllungen geben, es werden weitere Korruptionsfälle aufgedeckt und das Chaos wird sich in allen Lebensbereichen ausweiten. Von Egon Fischer

Die energetische Welt besteht aus vielen Schichten. Wenn ich die mittel- oder längerfristige Entwicklung eines Gebietes oder Staates analysiere, dann betrachte ich üblicherweise nur die oberen oder mittleren Energieebenen, nicht jedoch die erd- bzw. 3D-nahen Energieebenen, weil die sich sehr schnell ändern können.

Das Problem bei dieser Methode ist jedoch, dass ich nicht genau abschätzen kann, wann und wie sich die Energien der oberen und mittleren Ebenen auf die 3D Ebene auswirken.

Also habe ich mich in den letzten Tagen teilweise auch mit den unteren bzw. 3D-nahen Energieebenen beschäftigt. Jedoch nur oberflächlich, weil die unteren Energieebenen sehr dunkel und destruktiv sind und ich nicht mit diesen Schwingungen in Resonanz gehen möchte.

In diesem Beitrag, der sich wieder in zwei Teile gliedert, werde ich für das Jahr 2025 eine Art Stimmungsbild beschreiben. Im ersten, öffentlichen Teil werde ich auf einige Aspekte der “Illusionierung und Desillusionierung” und auf deren persönliche Auswirkungen eingehen. Dann werde ich noch ein paar Gedanken beschreiben, wie man möglicherweise dieses außergewöhnliche Jahr gut übersteht. (Wendejahr 2025: So krass werden die Veränderungen sein (Video) )

Im zweiten, kostenpflichtigen Teil werde ich genauer auf die Bedeutung der inneren geistigen Haltung eingehen und erklären, warum die geistige Welt eine weitere astrologische Deutungsschiene für günstig hält. Während ich gegenwärtig im deutschsprachigen Raum keine 3D Großereignisse wahrnehmen kann, zeichnen sich schon einige globale Umwälzungen an. Darüber werde ich auch im zweiten Teil berichten. Die Info aus der geistigen Welt, dass man für konkretere Aussagen noch ein paar Monate warten muss, bleibt aufrecht.

Die energetische Situation für Februar und März ist nachwievor dunkel verschleiert, aber dies dürfte für den deutschsprachigen Raum nicht wirklich relevant sein, wenn man politische Turbulenzen außer Acht lässt. Dann werde ich noch im Rahmen des Themas „Illusionierung und Desillusionierung” das ganz heiße Thema Prophezeiungen anschneiden.

Die geistige Welt hat eine ganz andere Sicht auf alte und neuere Prophezeiungen als wir heute. Anhand von ein paar Irlmaier Aussagen werde ich zeigen, dass – wenn wir die Sichtweise der geistigen Welt einnehmen – ganz andere Entwicklungen zu erwarten sind als viele Irlmaier-Experten gegenwärtig annehmen.

300x250

Jahresmotto: Illusionierung und Desillusionierung

Wie jedes Jahr habe ich in der geistigen Welt nach einem Jahresmotto gefragt. Ich bekam aber kein eindeutiges Motto, sondern zwei Hinweise, die aber in die gleiche Richtung deuten. Der erste Hinweis bzw. Versuch war: 2025 – The fog of war (“Nebel des Krieges”), der zweite: Illusionierung – Desillusionierung.

Im Duden wird als Bedeutung von Illusion “beschönigende, dem Wunschdenken entsprechende Selbsttäuschung über einen in Wirklichkeit weniger positiven Sachverhalt” und von illusionieren “in jemandem eine Illusion erwecken; jemandem etwas vorgaukeln; täuschen”.

Ein Kernthema von 2025 ist also die Täuschung: Man wird getäuscht oder man täuscht sich selbst, also man macht sich selbst etwas vor.

300x250 boxone

Ich habe schon öfters erwähnt, dass es zwischen den energetischen Phänomenen, die ich wahrnehme, und den astrologischen Konstellationen eine große Übereinstimmung gibt. Nun gibt es 2025 eine ganze Reihe von astrologischen Ereignissen, die uns ziemlich durchrütteln werden. So wird der Neptun und der Saturn über die kosmische Spalte (0 Grad Widder) gehen, Uranus wird in die Zwillinge wechseln, Pluto ist in den Wasserman gegangen und es gibt dann noch eine Reihe weitere sehr bedeutsamer astrologischer Ereignisse.