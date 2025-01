Verheimlicht vertuscht vergessen: Was 2024 nicht in der Zeitung stand

Teile die Wahrheit!

Hoppla – das Jahr 2024 ist von uns gegangen! Und wieder einmal soll es möglichst schnell beerdigt werden – mit gesalbten Sonntagsreden, bunten Jahresrückblicken und jeder Menge Heuchelei.

Nach dem Motto: »Über die Toten nur Gutes«. Nicht so bei Gerhard Wisnewski: In seinem neuen Jahrbuch verheimlicht – vertuscht – vergessen 2025 beschlagnahmt der bekannte Enthüllungsautor die vergänglichen Überreste des Vorjahres und obduziert sie nach allen Regeln der Kunst. Sicher ist sicher – man weiß ja nie, was wieder einmal verdreht, verschwiegen und verschleiert wurde.

Leseprobe:

Vorwort

Was steckt hinter dem Attentat auf Donald Trump? Weshalb verschwand die britische Prinzessin Kate? Wie und warum starb der russische Regime-kritiker Nawalny? Wie lauteten die okkulten Botschaften der olympischen Eröffnungsfeier in Paris? Was sind eigentlich »nicht aktive Atomwaffen«?

Aus welchem Grund sollen uns Feuer und Fleisch verleidet werden? War der Hubschrauberabsturz des iranischen Präsidenten Raisi wirklich ein Unglück? Was war die Ursache für den Untergang der Yacht des britischen Software-Tycoons Mike Lynch? Und, und, und. Die Zahl der Rätsel des Jahres 2024 ist schier unerschöpflich. Die wichtigsten davon habe ich für Sie herausgesucht und einer eingehenden Betrachtung unterzogen. Besonders faszinierend sind aus meiner Sicht die Dechiffrierung der geheimen

Botschaften der olympischen Eröffnungsfeier in Paris und die Entschlüsselung des Anschlags auf Donald Trump – nach dem Motto:

Was wäre, wenn?

Während alle Welt den Ablauf des Attentates vom 13. Juli 2024 akribisch sezierte, erwartet Sie hier außerdem ein Augenöffner, nämlich die Antwort auf die Frage: Was wäre passiert, wenn der Anschlag gelungen wäre? Dabei fügt sich eins zum anderen. So viel sei jedenfalls versprochen: Es wird bestimmt nicht langweilig!

Ein gutes Jahr 2025 sowie viel Wachsamkeit und Kraft wünscht Ihnen

Ihr Gerhard Wisnewski

München, 4. Dezember 2024

PS: Wie immer noch ein Hinweis zur Benutzung: In den Chronologien zu Beginn eines jeden Monats sind die in dem jeweiligen Monat behandelten Themen fett gedruckt. Themen, die im Rahmen eines anderen Kapitels behandelt oder erwähnt werden, tragen zusätzlich einen Verweis auf das entsprechende Kapitel.

Einleitung

»Der Zweifel ist der Anfang der Weisheit.« Wie kein anderer drückt Descartes das aus, worum es in dieser Buchreihe seit 18 Jahren geht: um den Kampf um Wahrheit und Erkenntnis. Alles muss angezweifelt werden, so Descartes. Wer nichts bezweifelt, muss zwangsläufig dumm bleiben, weil er im Umkehrschluss alles glaubt, was man ihm vorsetzt. Ein Zweifler muss also per se intelligenter beziehungsweise klüger sein als ein Gläubiger beziehungsweise als Menschen, die nichts hinterfragen. Woraus eine ganz einfache Regel im Umgang mit anderen Menschen resultiert: Wer alles schluckt, was man ihm vorsetzt, kann nur dumm sein. Intelligent sind

dagegen diejenigen, die zunächst einmal alles oder vieles bezweifeln.

Nach Descartes nennt man das »Methodisches Zweifeln«, ein Werkzeug, das ich in meiner Laufbahn seit nunmehr über 30 Jahren nutze: »Der Anwender dieses Verfahrens soll an der Existenz von allem zweifeln, was in irgendeiner Weise dem Irrtum unterliegen könnte. Dies hat Ähnlichkeiten mit dem Skeptizismus und wird im Allgemeinen als Rationalismus bezeichnet. […] Das Ziel des Projektes ist es, alles zunächst vermeintliche Wissen zu hinterfragen, um ausgehend von einem zu ermittelnden sicheren Fundament den Wissensbestand bestmöglich zu rehabilitieren. Es soll also eine Neubegründung jeder Erkenntnis erfolgen« (Wikipedia). Mit

anderen Worten: Ein Benutzer dieser Methode reißt die Realität zunächst einmal komplett ein, um sie dann mit dem wieder aufzubauen, was er ganz sicher weiß (oder meint, sicher zu wissen; Irren bleibt menschlich). »Descartes fordert dazu auf, dass jede Person wenigstens einmal im Leben mittels des methodischen Zweifels das Fundament der eigenen Urteile überprüfen solle. Diesbezüglich unterstellt er dem Menschen eine moralische Verantwortung.«