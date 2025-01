Entführungen durch Aliens und welche Rolle die Geheimdienste und Militärdabei gespielt haben 

Teile die Wahrheit!

Aus der ganzen Welt liegen Berichte von Entführungen durch Außerirdische vor. Opfer haben ausgesagt, dass sie an Bord von Raumschiffen gebracht wurden, wo sie Schmerz und Folter erlebten. Lange glaubten Psychologen und UFO-Forscher, dass die Entführungsopfer entweder die Wahrheit gesagt haben, oder dass sie verrückt waren. Heute wissen wir, die Entführten waren Opfer geheimer Bewusstseins-Kontrollprogramme der Geheimdienste. Ein Essay von Frank Schwede

Es geschah am Abend des 19. September 1961. Das Ehepaar Betty und Barney Hill war auf der Heimfahrt aus dem Urlaub in Kanada nach Portsmouth in New Hampshire.

Es war gegen 22.30 Uhr, als das Paar südlich von Lancaster, einem 3000-Seelennest in New Hampshire, ein Schimmern am Himmel beobachteten, das sie zunächst für eine Sternschuppe hielten, dann für ein Linienflugzeug.

Ohne weiter darüber nachzudenken, fuhren die Hills weiter zum Pass von Franconia, der in die White Mountains führt. In der Nähe des Cannon Mountain erkannte das Paar schließlich ein in Licht gehülltes Objekt am Nachthimmel, das über ihnen schwebte. Als die Hills am nächsten Tag wieder zu sich kam, stand ihr Auto circa 56 Kilometer weiter südlich.

Was geschah zwischen 22.30 Uhr und dem nächsten Morgen? Zunächst hatte das Paar nur schattenhafte Erinnerungen. Ein paar Tage später konnte Betty anhand beunruhigender Träume die Spur dieser verrückten Nacht rekonstruieren.

Sie behauptet, es war eine Entführung durch eine Gruppe militärisch organisierter Humanoider; ein Anführer, der sie in einer Art Laboratorium ausfragt und später beruhigt und ein emotionsloser Wissenschaftler, der sie von Kopf bis Fuß untersucht, ihr Haare abschneidet, ein Stück Fingernagel und eine Schuppe der Haut nimmt.

Der ehemalige US Major Donald E. Keyhoe, der zahlreiche Bücher über fliegende Untertassen veröffentlicht hat, machte den Fall weltweit bekannt. Eine Frage sorgte lange Zeit für Rätselraten und Unbehagen: Hatten das Paar und all die anderen Opfer später wirklich von Angesicht zu Angesicht Kontakt mit Astronauten eines andere Sternensystem?

Interessanter als die Fälle selbst, ist es die Gemeinsamkeiten der Entführungsfälle zu analysieren. Spätestens dann stellt sich die Frage, inwiefern das Bild der „Aliens“, der mutmaßlichen Entführer in den Medien, beispielsweise Hollywoodfilme, die Wahrnehmung der Entführungsopfer verfälscht hat.

Analysen haben zu dem Ergebnis geführt, dass die Berichte der Opfer in wesentlichen Punkten übereinstimmen, dass aber zu Science Fiction Filmen starke Unterschiede bestehen.

Das spricht für die Tatsache, dass die Opfer tatsächlich etwas erlebt haben, dass es sich nicht um Alpträume oder Fantasieerzählungen handelt. Der New Yorker Künstler Budd Hopkins beschäftigte sich ausgiebig mit dem Thema.

Er versetze die Zeugen in Hypnose, fragte sie aus und ließ sie berichten, was sie an Bord der Raumschiffe erlebt haben. Die Geschichten, die Hopkins zu hören bekam, klingen selbst heute noch mehr als abenteuerlich. Doch entsprechen sie auch der Wahrheit?

Lüge, Wahn oder Einbildung?

Ein Zeuge hat berichtet, dass sie ihm das rechte Auge herausgenommen hätten, ein anderer glaubt, dass ihm Nadeln in Augen und Ohren gestochen wurden und ein drittes Opfer erzählt, dass sie ein Alien-Baby verloren habe.

Hopkins Kunstgriff war clever – er löste einfach die künstliche Gedächtnis-Blockade, die den Opfern wie auch immer auferlegt wurde. Mit dem Bestseller Indruders sicherte sich Hopkins schon bald die „Lufthoheit“ in Sachen Alien-Entführung auf dem Büchermarkt.

Die Entführer der Hills kamen angeblich aus dem Doppel-Sternsystem Zeta Reticuli – 39 Lichtjahre von der Erde entfernt. Viele Experten zweifelten recht bald die Erlebnisse der Hills an. Zu Recht? War es tatsächlich nur Lüge, Wahn, Einbildung oder was auch immer?

Viele tausend Entführungsfälle durch Außerirdische wurden in den USA untersucht. Im Mittelpunkt stand immer eine ganz bestimmte Spezies: Graue Gestalten mit riesigen Köpfen und großen schwarzen schrägstehenden Augen. Bekannt wurden sie später unter der Bezeichnung „Die Greys“.