Enthüllt: Der wahre Krieg in der Politik: DER PHÖNIX GEGEN DEN DRACHEN! (Video)

Der brutale Krieg zwischen dem Phönix aus dem Hause Luzifer und dem Drachen aus dem Hause HaSatan, der die Weltpolitik manipuliert und Gedanken versklavt. Decken Sie ihre dunklen Absichten auf und lernen Sie, wie Sie ihrer finsteren Kontrolle über die Menschheit widerstehen können.

Der wahre Krieg in der Politik: Der Phönix gegen den Drachen

Politik ist nicht länger ein Kampf um Politik, Ideologien oder Regierungsführung. Sie hat sich zu einem dunklen, unsichtbaren Krieg zwischen zwei uralten und bösartigen Mächten entwickelt – oder vielleicht sogar zurückentwickelt: dem Orden des Phönix (Haus Luzifer) und dem Orden des Golden Dawn oder Drachen (Haus HaSatan).

Dieser Konflikt prägt nicht nur unsere Regierungen; er bestimmt auch den Lauf der Menschheitsgeschichte selbst. Der Phönix und der Drache, in Geheimnisse gehüllt und in Schatten gehüllt, sind in einen ewigen Kampf verwickelt, der über die bloßen Sterblichen hinausgeht, die ihnen dienen.

Dieser Krieg wird nicht nur in den Hallen der Macht ausgetragen, sondern auch in den Köpfen derer, die unter uns wandeln, oft ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung.

Stellen Sie sich ein Schachbrett vor, bei dem jeder Zug mit eiskalter Präzision berechnet wird und jede Figur ein Leben, eine Seele, ein Geist ist.

Stellen Sie sich nun vor, dass die Spieler dieses tödlichen Spiels nicht nur politische Führer oder Militärstrategen sind, sondern die Kräfte, die das Wesen von Gut und Böse bestimmen.

Der Orden des Phönix und der Orden des Drachen sind diese Spieler, die in einen ewigen Kampf verwickelt sind und um die Vorherrschaft über den anderen wetteifern. Dies ist nicht nur ein Krieg um Territorien oder Ressourcen; es ist ein Krieg um die Seele der Welt. (Der sich abzeichnende Zusammenbruch der globalistischen Weltordnung)

Der Ursprung der Orden: Alt und geheimnisvoll

Um den aktuellen Kampf zu verstehen, müssen wir uns mit den Ursprüngen dieser beiden Orden befassen. Der Orden des Phönix, auch bekannt als Haus Luzifer, hat seine Wurzeln in den alten Mysterien der Erleuchtung und des Wissens.

Er soll den Lichtbringer darstellen, die Kraft, die die Menschheit durch die Macht des Wissens erheben will, was oft mit dem Mythos von Prometheus in Verbindung gebracht wird, der den Göttern das Feuer stahl.

Dieses Feuer ist jedoch nicht nur wörtlich zu nehmen; es symbolisiert das Licht der Wahrheit, der Vernunft und der geistigen Freiheit. Haus Luzifer sieht sich selbst als Fackelträger des Fortschritts, der die Menschheit aus der Dunkelheit der Unwissenheit führt.

Auf der anderen Seite steht der Orden des Drachen, auch bekannt als Golden Dawn oder Haus HaSatan. Dieser Orden ist in Geheimnisse und Dunkelheit gehüllt und repräsentiert die Kräfte des Chaos, der Täuschung und der Kontrolle.

Der Drache ist ein uraltes Symbol der Macht, das oft als Wächter verborgenen Wissens oder als Vorbote des Untergangs dargestellt wird.

Das Haus HaSatan verkörpert die Kraft, die durch Angst und Unterwerfung zu dominieren, zu unterdrücken und zu herrschen versucht. Es ist die Macht hinter dem Thron, die die Fäden der Führer der Welt zieht und die Ereignisse aus dem Schatten heraus orchestriert.

Der Krieg in der Politik: Marionetten an Fäden

Die politische Arena ist das Schlachtfeld, auf dem diese beiden Ordnungen aufeinanderprallen. Jede politische Entscheidung, jeder Krieg, jede Wirtschaftskrise kann auf den Einfluss des Phönix oder des Drachen zurückgeführt werden. Politiker sind, ob sie es nun erkennen oder nicht, oft bloße Marionetten in den Händen dieser alten Mächte. Sie sind darauf programmiert, ihrem „Team“ zu dienen, die Agenda des Phönix oder des Drachen voranzutreiben, oft ohne die wahre Natur der Kräfte zu verstehen, denen sie dienen.

