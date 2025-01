Klimaschwindel – größe Betrugsmasche aller Zeiten: Kolossale Fehlprognosen über „eisfreie Arktis“, Abkühlung des Ostpazifiks

Wer seinen Sommerurlaub oft gerne am Mittelmeer verbringt, der kennt das. Es brennt. Mal mitten in der Altstadt einer verträumten Kleinstadt, mal im Olivenhain, auch Wälder und Felder.

Dieses geschieht seit Ewigkeiten, denn auf dem blauen Planeten Erde gibt es vollkommen unterschiedliche Klimazonen und – weit darunter – sehr verschieden ausgestattete zivilisatorische Grundausstattungen an den Orten menschlicher Siedlungen. Brände gibt es seit mehr als 2000 Jahren.

Diese haben unterschiedliche Ursachen, aber der wohl größte Unsinn aller Zeiten besteht in der propagandistischen Verdrehung aller Tatsachen: „Der Klimawandel ist schuld!“ – Die Allianz der fies interessengeleiteten Klimahysteriker entlarvt sich selbst.

Es ist beim aktuellen Thema „Hilfe, es brennt“ (Los Angeles) von großer Bedeutung, sich hierbei an Ursachen und Tatsachen zu orientieren – und dieses im Gefolge argumentativ gegen den hinterhältigen politischen Gegner einzusetzen. Denn bei Bränden jeder Art werden heutzutage Linke, Grüne und sämtliche Klimaquatsch-Agitatoren freudig erregt, jeder Brand ist für diese obskuren, unseriösen „Klimaschützer“ willkommenes Futter für politische Demagogie.

Jetzt wieder: In Kalifornien, rund um Los Angeles, erleben wir verheerende Waldbrände. Bislang sind 12.300 Gebäude abgebrannt oder beschädigt. Extreme Winde fachen die Brandherde immer wieder an, Löscharbeiten sind im schwer zugänglichen Gelände schwierig. 16 Menschen kamen ums Leben, es ist definitiv eine der schlimmsten Feuerkatastrophen der Stadtgeschichte von Los Angeles.

Denn fast 163 Quadratkilometer Land gingen in Flammen auf, fast 200.000 Anwohner befinden sich auf der Flucht. So weit, so schlecht. Die üblichen (Internationalen) Gefälligkeitsgutachter der Grünen und ihrer üppig gesponserten politischen Netzwerke marschierten sofort los. Mission: Grüne Desinformation und maximale Deutungshoheit in den Lenkungsmedien erkämpfen. Bullshit, Marsch!

Sogar Kachelmann widerspricht Neubauer

Sofort an der Front eine unsägliche Nervgöre der besonderen Art: Luisa Neubauer. Diese, verharmlosend von den Flankenschutz gebenden Lenkungsmedien „Aktivistin“ genannte Millionärin, hat sich als Hobby „Gutmenschin“ (auf Kosten anderer) gewählt. Sie ist eitel, vorlaut, zynisch.

Das Vermögen ihres Großcousins Jan Philipp Reemtsma beträgt ca. 700 Millionen Euro, ihr fettes finanzielles Ruhekissen wird auf 5 Millionen geschätzt. Neben der ebenso von dubiosen Finanzeliten gepamperten Gretha Thunberg ist die stinkreiche Neubauer das Gesicht von Fridays for Future, einer ökoextremististischen NGO.

Neubauer wird niemals selber von irgendwelchen Teuerungen betroffen sein, welche Wirtschaft und Bürgern hier in die Knie zwingen – dank „Energiewende“ und gigantischer Kosten daraus. Ihr doch egal.

Gemeinsam mit „Wissenschaftlern“ pöbelte Millionen-Luisa nun los: Der Klimawandel begünstigt solche Katastrophen! Wetterexperte Jörg Kachelmann widersprach dem Quatsch von Waldbränden, die durch menschengemachten Klimawandel quasi entzündet werden. Kachelmann hält das generell für eine falsche Verknüpfung.

Die Reemtsma-Clan-Aktivistin Neubauer sendete auf ihrem eitlen Selbstbefriedigungs-Account auf X ein Foto der Brände in Kalifornien und verwies gewohnt dümmlich auf die ‚Klimakrise“. Kachelmann konterte: „Wenn es etwas gibt, was sich am wenigsten als Symbol für die Klimakrise eignet, dann ist es ein Waldbrand in Kalifornien. Mehr oder weniger alles, was Sie sich vorstellen, ist ein besseres Symbol für die Klimakrise. Er setzte auf objektive Information: Dürre und vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung sowie viel Wind seien Ursachen.

Der Wetter-„Frosch“: „Mehr oder weniger alles, was Sie sich vorstellen, ist ein besseres Symbol für die Klimakrise. Aber Kartoffeln reagieren auf Waldbrände einfach am besten, das wissen auch Medien, deswegen immer wieder diese Bilder zum Thema.“ (MoPo)

Mit „Kartoffeln“ ging der Schweizer Kachelmann unnötig in Schräglage, wird dieses doch als Schimpfwort die Deutschen verwendet. Kachelmann hatte bereits im Sommer 2023 bei Waldbränden in Deutschland versucht, reichen Elite-Gören Logik beizubringen.

Im „Tagesspiegel“ erklärte den Ökonomen-Dummies u.a. den Zusammenhang zwischen Streichhölzern und Feuer: „Fast 100 Prozent der Brände werden durch Brandstiftung ausgelöst. Die einzige weitere Möglichkeit ist ein Blitzeinschlag, doch das passiert insbesondere in Dürreperioden mangels Gewittern äußerst selten.