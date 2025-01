Geimpft vs. Ungeimpft: Die COVID-19-Bruchlinie ist jetzt deutlich

Die informierten Ungeimpften

Auf dem Höhepunkt der Plandemie ergab eine MIT-Studie , dass Coronavirus-Skeptiker im Allgemeinen besser informiert und wissenschaftlich gebildet waren als ihre geimpften Gegenstücke. Die ungeimpfte Kohorte schien auch „versierter“ im Umgang mit „Datensätzen aus offiziellen Quellen“ sowie „modernsten Visualisierungsmethoden“ zur Interpretation des COVID-19-Rätsels zu sein.

Das ist eigentlich ein Kinderspiel, da die Corona-Wissenschaft voller Widersprüche und Voodoo-Logik ist.

Die Tiraden der Mainstream-Medien gegen Impfverweigerer – darunter auch Schimpfwörter wie „ Idioten “ und Aufrufe, sie „aus der Gesellschaft zu entfernen“ – haben die Ungeimpften noch mehr beunruhigt. Angesichts dieser grundlosen Feindseligkeit kann man es den Impfverweigerern verzeihen, wenn sie die wachsende Kluft zwischen den Impfgegnern und den Skeptikern als eine Kluft zwischen den Lagern der Impfgegner betrachten.

Der COVID-Kult florierte durch Gruppendenken. Öffentliche Informationen wurden von anonymen Faktenprüfern kuratiert, die kaum oder gar keine Fachkenntnisse auf diesem Gebiet hatten. Es wurde Gehorsam in seiner ganzen Tragweite gefordert. Hochqualifizierte Andersdenkende wurden öffentlich als wissenschaftliche Neandertaler bloßgestellt. Selbst heute noch gleicht die Dekonstruktion des Phänomens „Coronapsychose“ dem Data-Mining in einem bodenlosen Abwasserkanal.

Impfskeptiker hingegen waren ein heterogener Haufen. Sie waren im Allgemeinen von Vorsicht, Neugier und einem prophylaktischen Ansatz gegenüber der Pandemie geprägt. Viele stärkten ihr Immunsystem während der Lockdowns auf unterschiedliche Weise. Ich persönlich hatte meine nationalen Lockdown-Auflagen missachtet, indem ich meine Immunität durch anstrengende Dschungelwanderungen im Alleingang stärkte. Außerdem, wen werde ich im Dschungel anstecken? Fledermäuse? Schuppentiere? Das klingt nach einer Wiederholung von Wuhan!

Skeptiker bezogen außerdem Informationen von einer beeindruckenden Reihe von Experten, vom Harvard-Epidemiologen Dr. Martin Kulldorff bis zum Virologen und Nobelpreisträger Dr. Luc Montagnier, sowie Expertenaussagen vor US-Bundes- und Staatsbehörden. Big Tech und Big Media zensierten nicht nur gegenteilige Ansichten, sie spielten auch eine kriminelle Rolle bei der Entfernung billiger, prophylaktischer Medikamente wie Hydroxychloroquin (HCQ), Colchicin und Ivermectin aus den rezeptfreien Apothekenregalen weltweit.

Es galt als Ketzerei, diese Medikamente in den sozialen Medien auch nur zu erwähnen. Strengere Verschreibungsvorschriften bedeuteten, dass es oft einfacher war, illegale Medikamente zu beschaffen als Ivermectin für Haustiere!

Allein im Jahr 2020 starben 93.000 Amerikaner an Überdosierungen , was einem Anstieg von 30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Wie viele Menschen starben weltweit an Überdosierungen von Ivermectin oder HCQ, seit diese Medikamente vor Jahrzehnten eingeführt wurden?

Der globale medizinische Gulag, der durch die neue Normalität eingeläutet wurde, brachte unbeabsichtigt Gleichgesinnte über Grenzen, ethnische Trennlinien und Sprachbarrieren hinweg zusammen, insbesondere über Plattformen, die von Big Tech und Big Media kurzerhand unterdrückt wurden. Beispiele für erfolgreiche prophylaktische Behandlungsschemata (z. B. Armacao dos Buzios in Brasilien) wurden durch diese Interaktionen entdeckt.

Argumente der Ungeimpften

Es gab viele Faktoren, die die Skepsis der Impfverweigerer schürten.

Zunächst einmal kann der Zulassungsprozess für neue Medikamente und Medizinprodukte in den USA bis zu einem Jahrzehnt dauern, während die Impfstoffentwicklung traditionell ein langer, komplexer Prozess ist, der 10 bis 15 Jahre dauern kann . Fast alle COVID-19-Impfungen, die 2021 weltweit angeboten wurden, waren experimentelle Impfstoffe, die in weniger als einem Jahr entwickelt wurden.

Tragische Präzedenzfälle wie Contergan-Babys und der Cutter-Vorfall dienten den Ungeimpften als warnende Erinnerung. Tragische Zeugenaussagen von Familien und Freunden oder von sterbenden Patienten, die auf TikTok oder Bitchute gepostet wurden, verstärkten ihre Besorgnis.

Aufgrund dieser Gegennarrative erreichte das Vertrauen in die Regierungen einen historischen Tiefstand. Bis Ende 2020 verdienten Milliardäre durch die Pandemie 3,9 Billionen Dollar , während Arbeiter 3,7 Billionen Dollar verloren. Wie können Politiker diesen stillen Vermögenstransfer rechtfertigen? Ein anhaltender medizinischer Notfall, unterstützt durch repressive staatliche Maßnahmen, ist die einzige Möglichkeit, diese gottlose Plünderung aufrechtzuerhalten. (Die Vermögenskluft hat sich seit 2021 nur noch vergrößert.)

Das Misstrauen gegenüber den offiziellen Covid-19-Statistiken wurde auch durch unwiderlegbare Gegentrends genährt. Schweden , das 2021 weder verpflichtende Lockdowns noch Maskenpflicht oder Massenimpfungen verhängte, schnitt viel besser ab als seine impfbesessenen Gegenstücke. Die Schulen blieben geöffnet und Touristen strömten ins Land.

Am 29. Juli 2021 lag die kumulierte Zahl der COVID-19-Todesfälle in Schweden mit 14.617 auf einem relativ niedrigen Niveau. Während des ersten „Ausbruchs“ war das globale Wahrheitsministerium jedoch wütend über Schwedens Laissez-faire -Reaktion . Man prophezeite, dass das nordische Bollwerk eine „ Katastrophe “ und ein „ Beispiel dafür“ werden würde, „wie man mit COVID-19 nicht umgehen sollte“. Schwedische Experten wurden von linken Hochburgen sorgfältig ausgewählt, um als Echokammer für die Agenda der „Neuen Normalität“ zu dienen.

Eine Zeit lang schien es, als ob die einzigen echten wissenschaftlichen Erkenntnisse aus Schweden jene wären, die von der unvergleichlich gelehrten Greta Thunberg geprüft wurden. Schwedens von der Pharmaindustrie vernebelte Nachbarn wie Norwegen und Finnland schnitten später beim Impfwettstreit weitaus schlechter ab.

In den USA wirkte der Vorschlag des Weißen Hauses, Impfungen von Tür zu Tür zu verabreichen, heuchlerisch, da das Weiße Haus sich weigerte, die Zahl der „bahnbrechenden“ COVID-19-Fälle unter geimpften Mitarbeitern offenzulegen .

Während ausgewählte gewählte Amtsträger eine Impfpflicht für jedermann erließen, wurden für Mitarbeiter des Weißen Hauses sowie für Mitglieder des US-Kongresses und des Senats Ausnahmen von der Impfpflicht gewährt. Handelte es sich hier um einen Fall von Doppelmoral oder wussten die Machthaber, dass die COVID-19-Impfstoffe potenziell tödlich sind?

Angesichts solch schockierender Transparenzdefizite, die sich weltweit widerspiegelten, kann man es Skeptikern verdenken, wenn sie die Hypothese aufstellten, dass die Impfstoffe selbst neue Coronavirus-Varianten auslösen würden ? Laut einem Whistleblower , der auf Rohdaten des Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) zugegriffen hat, starben angeblich unglaubliche 45.000 US-Bürger nach der ersten Welle der Massen-„Impfungen“.

Es ist eine bekannte Tatsache, dass weniger als 1 % der unerwünschten Impfereignisse tatsächlich der Food and Drug Administration (FDA) gemeldet werden.

Die Ungeimpften zum Sündenbock machen

Die weltweiten COVID-19-Ausbrüche machten auch einen vorhersehbaren Sündenbock erforderlich. Die von CNN ausgewählten Experten bezeichneten die Ungeimpften als „ Variantenfabriken “, weil „die einzige Quelle neuer Coronavirus-Varianten der Körper einer infizierten Person ist“. Nach dieser Logik hätte man der Sodomiten-Gemeinschaft schon vor langer Zeit Beschränkungen auferlegen müssen, weil sie „Variantenfabriken“ von HIV/AIDS sind. Allein homosexuelle Männer haben ein 26-mal höheres Risiko, sich mit HIV anzustecken und es zu übertragen.

Doch die Sündenbock-Kampagne von CNN ging noch ein paar Schritte weiter und richtete sich gegen die Ungeimpften:

„Alles, was dazu nötig ist, ist eine Mutation in einer Person.“

Wenn das keine extreme Panikmache ist, dann weiß ich nicht, was es ist …

Und was die „Variantenfabriken“ betrifft: Was ist aus den Schuppentieren oder Fledermäusen geworden, die angeblich die Quelle des neuen Coronavirus waren? Fledermäuse können bis zu 800 km weit reisen und über 20 Jahre alt werden. Fledermäuse sind auch die ultimativen „Variantenfabriken“. Wäre die Zoonosetheorie von COVID-19 richtig, hätten Fledermäuse aus Südchina die nördlichen Ausläufer des benachbarten Südostasiens bis Anfang 2020 verwüsten müssen. Die am schlimmsten betroffenen Länder der Region lagen jedoch weiter südlich. Zufälligerweise sind dies die Länder, die den Empfehlungen der WHO bedingungslos folgten.

Die Forderungen des ehemaligen malaysischen Premierministers Najib Razak, Indiens erfolgreiches Pandemiemanagement nachzuahmen , stießen auf taube Ohren. Indien hatte trotz heftiger Opposition seiner Diaspora im Silicon Valley Hydroxychloroquin und Ivermectin still und leise wieder in sein COVID-Behandlungsprotokoll aufgenommen. Indien gab schließlich dem COVID-Mob nach.

Die Ungeimpften als „Variantenfabriken“ zum Sündenbock zu machen, ist nicht nur wissenschaftlich und ethisch verwerflich, sondern es gleicht sie in der öffentlichen Wahrnehmung auch Ratten, die eine Seuche verbreiten. Tatsächlich habe ich persönlich erlebt, wie Ungeimpfte in Wohngegenden, Lebensmittelgeschäften und auf öffentlichen Wegen ausgegrenzt wurden.

Die Fakten spielten für den Mob keine Rolle, selbst nachdem die Lüge von den „Variantenfabriken“ endgültig entlarvt worden war. Bis Mitte 2021 waren fast 84 % der neuen COVID-Fälle in Israel unter den Geimpften – wie US-Senator Ron Johnson in einem Interview betonte. Die angebliche Wirksamkeit des Pfizer-Impfstoffs in Israel sank innerhalb weniger Monate stetig von angeblichen 90 % auf nur noch 39 %. Darüber hinaus hatte Schweden kein Problem mit der Delta-Variante, die andere hypergeimpfte Länder geplagt hatte.

Der Rubikon der Impfstoffe wurde unwiderruflich überschritten. Wie viele Menschen sind an den COVID-19-Impfstoffen gestorben und sterben weiterhin? Einer Schätzung zufolge beträgt die Zahl der Todesopfer weltweit 17 Millionen (vermutlich zwischen 2020 und 2023).

Abschluss

Nach fünf Jahren anhaltender Coronavirus-Propaganda und -Maßnahmen besteht eine klare und erkennbare Gesundheitslücke zwischen Geimpften und Ungeimpften. Man muss nur „plötzlich gestorben“ in die Suchmaschinen der großen Technologieunternehmen oder auf X eingeben, um täglich daran erinnert zu werden.

Viele Ungeimpfte, darunter auch ich, haben in den letzten fünf Jahren keine ambulante Behandlung in Anspruch genommen (ich habe in dieser Zeit nur eine grundlegende zahnärztliche Behandlung in Anspruch genommen). Die Coronapsychose hat den Ungeimpften einen zusätzlichen Grund gegeben, sich mit ganzheitlichen Mitteln gesund zu halten. Mit Ausnahme schwerer körperlicher Verletzungen (z. B. durch Unfälle) sind Ärzte um jeden Preis zu meiden. Das ist zumindest meine Meinung.

Mein Substack-Abenteuer begann erst Mitte 2023. Frühere Artikel, die kostenlos auf verschiedenen Plattformen für „alternative Medien“ veröffentlicht wurden, werden nach und nach gelöscht.

Wie ich erwartet hatte, kauft der rechte Arm der US-amerikanischen Unipartei-Hydra, angeführt vom Teufelsbrut Elon Musk, schnell auf, was von den unabhängigen Medien übrig geblieben ist. In ihrem Schema der Dinge beugt man sich entweder Baal oder Moloch. Der Mittelweg, bei dem man seinen eigenen Verstand, Rat und Ausdruck behält, wird nicht länger toleriert.

Hüten Sie sich vor falschen Messiasen, die Ihre Stimmen, Unterstützung und Ihr Geld fordern, um Sie später zu verraten, wenn sie im Geld schwimmen. Die designierte Trump-Regierung bricht bereits ihre wichtigsten Versprechen, noch bevor The Donald am 20. Januar offiziell vereidigt wird.

Die jüngste Kontroverse um das H1B-Visum sowie die Abwertung amerikanischer Arbeitnehmer durch Elon Musk und Vivek Ramaswamy sind Vorboten schlechter Nachrichten.

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/drmathewmaavak.substack.com am 12.01.2025