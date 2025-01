Giganten der Antike: Das magische Wissen der alten Mutterbäume und wie wir uns mit ihm verbinden können (Video)

Auf dem versunkenen Kontinent Lemurien soll es riesige Mutterbäume gegeben haben, in denen Menschen wohnen konnten.

Überreste dieser Giganten existieren noch heute. Ein Beispiel könnte der Devils Tower im US-Bundesstaat Wyoming sein. Es wird gesagt, dass Mutterbäume die Hüter einer magischen Verbindung zwischen den Menschen, den Tieren und der Natur waren. Von Frank Schwede

Seit 400 Millionen Jahre gibt es Bäume auf der Erde. Der mächtigste noch existierende Gigant hat einen Stamm mit einem Volumen von 1.500 Kubikmeter und eine Höhe von 116 Meter.

Er heißt General Sherman Tree und befindet sich im Giant Forest im Sequoia Nationalpark im US-Bundesstaat Kalifornien. Sein Alter wird auf etwa 1900 bis 2500 Jahre geschätzt.

Bäume sind seit Anbeginn der Geschichte die wichtigsten Lebewesen der Erde, weil ohne sie kein Leben möglich wäre. Wissenschaftler sind gerade dabei, die Magie und die Weisheit prähistorischer Bäume zu entschlüsseln.

Auch Suzanne Simard von der British-Columbia University gehört zu den Forschern. Sie sagt, dass Bäume über eine ganz bestimmte Art von Intelligenz verfügen, die der Wissenschaft bislang unbekannt waren. Das schreibt sie auch in ihrem Buch Die Weisheit der Wälder.

Simard stammt aus einer Holzfällerfamilie und hat schon in früher Kindheit erkannt, dass Bäume lebendige Wesen sind, die dazu in der Lage sind, soziale Strukturen zu bilden und über ein Geflecht aus unterirdischen Netzwerken miteinander zu kommunizieren, was mittlerweile sogar eine bewiesene Tatsache ist. (Die Welt-Illusion: Der Baustil der Alten Welt Ordnung (Video))

Simard schreibt:

Bäume sind lernfähig, passen sich Veränderungen an, erkennen ihre Nachbarschaft, haben eine Speichermöglichkeit für Erinnerungen und sogar einen Sinn für die Zukunft.

Im Rahmen ihrer Jahrzentelangen Forschung fand die Baumforscherin heraus, dass Bäume über ein komplexes unterirdisches Netzwerk aus Pilzfäden (Mykorrhiza) miteinander kommunizieren und sogar Nährstoffe, Wasser und Signalstoffe untereinander austauschen.

Interessant ist auch die Tatsache, dass Bäume eine energetische Schwingung haben, die sogar höher ist als die der Menschen. Das verdanken sie ihrer tiefen Verbindung zur Erde, die über ihre mächtigen Wurzeln erfolgt.

Diese einzigartige Schwingung können wir sogar spüren, wenn wir uns längere Zeit im Wald aufhalten. Sie verbessert unser Wohlbefinden, sowohl körperlich als auch seelisch.

Bäume helfen uns, Gesundheit und Wohlbefinden zu erhalten

Es ist sogar medizinisch erwiesen, dass eine tiefe Verbindung zu Mutter Natur dazu beiträgt, Krankheiten zu heilen. Bäume helfen dabei, diese starke Verbindung zu Mutter Erde herzustellen, um dass wir unsere eigene Schwingung erhöhen.

Bäume kümmern sich aber nicht nur Menschen und Tiere – altere Mutterbäume beispielsweise versorgen jüngere Bäume mit lebenswichtigen Ressourcen und fungieren gewissermaßen als Knotenpunkt in einem einzigartigen Netzwerk.

Suzanne Simgard konnte im Rahmen ihrer langjährigen Forschung somit die alte Binsenweisheit widerlegen, dass Wälder nichts anderes sind als eine Ansammlung von Einzelkämpfern.

Das Gegenteil ist nämlich der Fall. Wälder sind eine hochkomplexe Gemeinschaft, in denen Bäume und andere Pflanzenarten und Organismen in Symbiose leben, wobei Ihre außergewöhnliche Kraft im Verborgenen unter der Erde liegt.

Wie sagte schon Heinrich Heine: „Die Natur erzielt genau wie Dichter mit den einfachsten Mitteln die größtmöglichen Resultate.“

Vor Millionen von Jahren gab es Bäume von enormer Größe. Es wird vermutet, dass sie aufgrund veränderter atmosphärischer Bedingungen im Laufe der Geschichte immer kleiner wurden, bis sie irgendwann ihre heute Größe erreicht haben.

Nach unzähligen Vulkanausbrüchen versteinerten viele Bäume, manchmal sogar ganze Wälder. Beim Versteinerungsvorgang zerfallen die weichen organischen Teile des Baums.

Sie werden ausgewaschen oder mit Lava überschüttet, und dann mit Mineralien aufgefüllt. Die Überreste der alten Baumriesen sind meistens versteinert und bis in unsere heutige Zeit als Felsen und Berge sichtbar geblieben.

Ein prominentes Beispiel ist der Devil´s Tower im US-Bundesstaat Wyoming, mit einer Höhe von 386 Metern und einer Grundfläche von 545 Hektar. Besonders die vertikalen Basaltstrukturen fallen ins Auge.

Sie haben nämlich eine verblüffende Ähnlichkeit mit den Strukturen eines Baumstumpfes. Der Devil´s Tower ist das erste Nationaldenkmal der Vereinigten Staaten und wurde am 24. September 1906 von US Präsident Theodor Roosevelt eröffnet.

In den vergangenen Jahren hat die Theorie an Popularität gewonnen, dass vor Tausenden von Jahren riesige Siliziumbäume existierten, deren Überreste noch heute in verschiedenen Erdteilen existieren.

Silizium ist ein Material, dass hervorragend als Speicher dient. Beispielsweise wird es in der Industrie als Speichermedium für Akkus verwendet, weshalb Forscher vermuten, dass die Giganten das gesamte Wissen der Erde in sich trugen und dieses an Menschen und Tiere weitergaben.

Zerstörten die Götter die Riesenbäume?

Im Laufe der Geschichte wurde ein Großteil der Mutterbäume zerstört. Vielfach wird in alten überlieferten Texten die Theorie geäußert, dass es die Götter waren, die den Befehl dazu gaben und sie mit hochmoderner Lasertechnologie zu Fall bringen ließen.

Die besondere Bedeutung der Riesenbäume wird sogar in der Bibel bei Daniel 4:7-12 erwähnt:

„Du hast einen Baum gesehen; er wuchs zusehends und wurde immer mächtiger. Seine Höhe reichte bis in den Himmel und er war auf der ganzen Erde zu sehen. Er hatte prächtiges Laub und trug so viele Früchte, dass er Nahrung für alle bot.

Unter ihm fanden die wilden Tiere des Feldes Zuflucht und in seinen Zweigen wohnten die Vögel des Himmels.“

